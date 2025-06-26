平安藥包｜一家大細暑假外遊必備平安藥包 5大藥物+2大防疫用品必帶
日本百日咳 一周3000人感染
暑假將至，不同地區正值不同流行病活躍期，出發前宜了解當地風險，作出相應準備。以港人熱門旅遊地點日本為例，當地百日咳情況最近持續擴大，據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）6月24日最新公布，今年以來已錄得逾31,966宗病例，較去年同期暴增8倍，創下2018年採用現行通報制度以來新高，一周內更錄得近3,000人感染，日本厚生勞動省呼籲民眾接種疫苗及戴口罩。
至於泰國，近月為肺炎高峰期，在5月25日至31日一周內，已錄得逾6.5萬宗相關病例。當地公共衛生部門指雖然高峰期已過，但雨季可能延長傳播期，呼籲保持警惕，高危族群更應戴口罩及經常洗手。
外遊必備藥物與防疫用品
為應對上述情況及旅途期間不適，可預先準備以下藥物與用品：
1. 退燒止痛藥（如撲熱息痛）
旅途中如遇發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，退燒止痛藥可作即時舒緩，避免影響行程，如前往氣候變化大、容易著涼的地區應特別注意。
2. 喉嚨痛／止咳藥
流感或感冒初期常伴隨喉嚨乾痛、聲沙與咳嗽，尤其在機艙乾燥環境、冷氣車廂或氣候驟變時更易發作。隨身備藥可及早舒緩不適，以防病情惡化影響說話與進食。
3. 腸胃藥（止瀉、止嘔、胃痛）
旅遊期間經常嘗試當地街頭小食或連日品嘗不同類型菜式，與日常飲食習慣差異甚大，容易出現水土不服。加上天氣炎熱、進食不定時，腸胃不適如腹瀉、嘔吐、胃脹氣更常見，備有止瀉止嘔藥能即時處理，減少行程中斷或需臨時求診的不便。
4. 止暈藥
自駕遊、搭車上山、搭船或長途巴士均可能引發暈車、暈浪，止暈藥可減輕噁心、頭暈等不適，讓旅程更輕鬆自在。
5. 抗敏藥
旅途中參觀花園、公園或動物園等戶外景點，容易接觸花粉、草地、動物毛髮等致敏原。再加上飲食或環境轉變，部分人可能出現鼻塞、眼癢、皮疹或打噴嚏等過敏反應，備有抗敏藥可即時紓緩症狀。
6. 防護用品（口罩、消毒搓手液）
外遊時經常接觸公共設施或前往人群密集景點，口罩與消毒搓手液有助減低細菌病毒傳播風險，是基本但不可缺少的衛生裝備。
7. 血氧儀與探熱器等檢測工具
旅途中如出現發燒、氣促或不適，備有探熱器及血氧儀可即時量度體溫與血氧水平，有助初步判斷情況，及早決定是否需休息或求醫。
百日咳｜傳染力可達流感10倍
百日咳傳染力極高，關西醫科大學教授宮下修行曾指出，其傳染力約為流感的接近10倍，例如流感病毒的傳染比例約為1人傳給2人，百日咳就可以1傳16。
百日咳特徵
- 潛伏期：4至21天，平均約7至10天
- 初期病徵：流鼻水、輕微咳嗽、發燒，與感冒相似
- 中期病徵：或猛烈痙攣性咳嗽，影響飲食與呼吸
- 後期病徵：咳嗽持續，有機會嚴重至咳斷骨
- 嚴重情況可引發肺部感染、抽搐甚至昏迷
平安藥包：齊備10款藥+速遞到家
楷和醫療推出配備10款實用藥物的「旅遊平安藥包」，針對發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭暈、胃痛、肚瀉等10種常見外遊病徵。出發前只需透過簡單遙距或親身問診，便可獲處方3日份量平安藥，藥包可選擇於診所自取或速遞到家。
有興趣的朋友，預約時可以利用優惠碼「TRAVELSAFE」，享受讀者尊享價HK$340（原價HK$400），優惠期有效期至2025年8月31日。
WhatsApp查詢及預約：https://shorturl.at/BSJk4