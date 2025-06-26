平安藥包｜一家大細暑假外遊必備平安藥包 5大藥物+2大防疫用品必帶

暑假臨近，不少家庭計劃出國旅遊、探親或參加交流團，一家大細外遊健康防護不可忽視。每年夏季正值流感與腸胃病高峰期，加上交通勞累等因素，旅途中稍一不慎便可能出現頭痛發燒、肚痛嘔吐、喉嚨痛等症狀，特別是小朋友與長者抵抗力較弱，風險更高。與其身處異地才四處求醫，不如出發前準備一個簡單齊備的「平安藥包」，備好5大實用藥物，令旅途更安心。

