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日本流感｜每日感染3萬人 千葉福岡最嚴重 本港1月中或出現流感高峰期

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近期，日本迎來流感高峰期，疫情形勢嚴峻。根據日本厚生勞動省的最新數據，12月16日至22日一週內，全國流感確診人數高達211,049例，平均每天感染超過3萬人。本港或於1月中出現流感高峰，日日健康《醫聊室》請到家庭醫學關嘉美醫生為大家講解，更提醒市民，外遊前最好做一件事預防感染。

日本感染數字一覽 千葉福岡等地最嚴重

據日本厚生勞動省報告顯示，2024年12月16日-22日，流感確診數字高企，當中北海道確診數字有9,541宗，平均流感呈報個案數42.78宗；大阪錄得13,953宗確診個案，轄下衞生機構平均通報流感個案高達45.75宗，較上周的21.79宗亦增逾倍；福岡縣則呈報了11,853宗，平均流感呈報個案數高達59.86宗。

地區 總確診數字（宗） 平均確診數字（全日本平均確診：42.66宗）
神奈川縣 17,918 48.56
東京 16,727 40.02
大阪 13,953 45.75
千葉縣 12,187 60.03
福岡縣 11,853 59.86
北海道 9,541 42.78

*數字更新至2024年12月22日

各市轄下衞生機構平均呈報個案數字中，最嚴重的地區是當中以大分縣呈報案例最多，平均高達82.64宗，而鹿兒島縣、千葉縣及佐賀縣均超過60宗，遠高於全日本平均42.66宗。

值得注意的是，部分地區如福岡縣和千葉縣的平均通報數字分別高達59.86宗和60.03宗，顯示疫情已遍及日本全國各地，不少人外遊回港，在當地已有病徵。

日本專家解讀疫情擴散3大原因

昭和大學名譽教授二木芳人指出，疫情的迅速擴大與以下因素密切相關：

  1. 防疫習慣鬆懈：疫情放緩後，民眾逐漸忽視基本衛生習慣，如勤洗手和漱口。
  2. 新型變異株XEC：該病毒變異株免疫逃逸能力強，現有疫苗對其效果有限。
  3. 接種率低下：儘管改良疫苗已於10月推出，但接種意願下降，導致防護效果不理想。

二木教授還警告，實際感染人數可能遠高於官方數據，因為部分感染者未就醫而成為隱性感染病例。

除日本外，內地、台灣、新加坡等地多數地區都在爆發H1N1甲型流感，前往這些地區旅遊的港人，返港時可能攜帶流感病毒入境，而本港市民戴口罩意識有所下降，中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前提醒市民要多加留意。上次流感高峰期維持28周，今年會否出現同一超長高峰期，則視乎本港主流病毒是否H1N1。

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1至2成求診患者屬流感 醫生：人數或會進一步上升

家庭醫生關嘉美表示，12月求診的患者中約有10%至20%為流感患者，而且相信患病人數會進一步上升。冬季是流感高峰期，包括天氣寒冷、空氣不流通、慶祝節日而熬夜、參加派對飲食不節制等多個因素令抵抗力下降，從而更容易受到病毒入侵。

「不只是日本，香港、內地等地都正經歷流感高峰期，」關醫生分享早前遇到一個曾經外遊韓國，回港後感到頭暈而求診的個案：「流感可能會影響內耳半規管讓人感到暈眩，身體或許亦已出現其他流感症狀而未察覺。」

流感傳染性很強，除了小童和長者，身體狀況欠佳的年輕人亦容易受病毒入侵，延誤治療或出現嚴重併發症甚至致命。

H1N1症狀嚴重可致命 做好5件事預防病毒入侵

流感病毒主要分為四大類別，分別是甲型流感、乙型流感、丙型流感和丁型流感，當中以H1N1 及H3N2 兩種甲型流感病毒和乙型流感病毒最為常見。

  1. 甲型流感：症狀最為嚴重，可通過人與動物傳播。
  2. 乙型流感：症狀相對較輕，只在人與人之間傳播。
  3. 丙型流感：較為罕見，病情通常較輕。

在日本流行的H1N1甲型流感，併發症相對嚴重，死亡率也較高。對於長者、小朋友或免疫力較低的人來說，感染後可能出現支氣管炎或肺炎等嚴重併發症。因此，必須特別留意並及時就醫。 甲型流感H1N1常見症狀：發燒、發冷、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水

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關醫生提醒，無論計劃旅遊還是留港的市民，最好從預防入手，做好以下5件事：

  1. 注射流感疫苗：一旦受到感染，可減輕症狀
  2. 配戴口罩：抵擋病菌，更可保暖
  3. 正確保暖：採用「可加可減」原則，洋蔥法穿衣，保暖增強抵抗力
  4. 勤洗手：注意個人衛生，防止病毒入侵
  5. 避免生冷食物：為腸胃保暖、避免未充分煮熟的食物將細菌帶入體內

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