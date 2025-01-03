日本流感｜每日感染3萬人 千葉福岡最嚴重 本港1月中或出現流感高峰期
日本感染數字一覽 千葉福岡等地最嚴重
據日本厚生勞動省報告顯示，2024年12月16日-22日，流感確診數字高企，當中北海道確診數字有9,541宗，平均流感呈報個案數42.78宗；大阪錄得13,953宗確診個案，轄下衞生機構平均通報流感個案高達45.75宗，較上周的21.79宗亦增逾倍；福岡縣則呈報了11,853宗，平均流感呈報個案數高達59.86宗。
|地區
|總確診數字（宗）
|平均確診數字（全日本平均確診：42.66宗）
|神奈川縣
|17,918
|48.56
|東京
|16,727
|40.02
|大阪
|13,953
|45.75
|千葉縣
|12,187
|60.03
|福岡縣
|11,853
|59.86
|北海道
|9,541
|42.78
*數字更新至2024年12月22日
各市轄下衞生機構平均呈報個案數字中，最嚴重的地區是當中以大分縣呈報案例最多，平均高達82.64宗，而鹿兒島縣、千葉縣及佐賀縣均超過60宗，遠高於全日本平均42.66宗。
值得注意的是，部分地區如福岡縣和千葉縣的平均通報數字分別高達59.86宗和60.03宗，顯示疫情已遍及日本全國各地，不少人外遊回港，在當地已有病徵。
日本專家解讀疫情擴散3大原因
昭和大學名譽教授二木芳人指出，疫情的迅速擴大與以下因素密切相關：
- 防疫習慣鬆懈：疫情放緩後，民眾逐漸忽視基本衛生習慣，如勤洗手和漱口。
- 新型變異株XEC：該病毒變異株免疫逃逸能力強，現有疫苗對其效果有限。
- 接種率低下：儘管改良疫苗已於10月推出，但接種意願下降，導致防護效果不理想。
二木教授還警告，實際感染人數可能遠高於官方數據，因為部分感染者未就醫而成為隱性感染病例。
除日本外，內地、台灣、新加坡等地多數地區都在爆發H1N1甲型流感，前往這些地區旅遊的港人，返港時可能攜帶流感病毒入境，而本港市民戴口罩意識有所下降，中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前提醒市民要多加留意。上次流感高峰期維持28周，今年會否出現同一超長高峰期，則視乎本港主流病毒是否H1N1。
1至2成求診患者屬流感 醫生：人數或會進一步上升
家庭醫生關嘉美表示，12月求診的患者中約有10%至20%為流感患者，而且相信患病人數會進一步上升。冬季是流感高峰期，包括天氣寒冷、空氣不流通、慶祝節日而熬夜、參加派對飲食不節制等多個因素令抵抗力下降，從而更容易受到病毒入侵。
「不只是日本，香港、內地等地都正經歷流感高峰期，」關醫生分享早前遇到一個曾經外遊韓國，回港後感到頭暈而求診的個案：「流感可能會影響內耳半規管讓人感到暈眩，身體或許亦已出現其他流感症狀而未察覺。」
流感傳染性很強，除了小童和長者，身體狀況欠佳的年輕人亦容易受病毒入侵，延誤治療或出現嚴重併發症甚至致命。
H1N1症狀嚴重可致命 做好5件事預防病毒入侵
流感病毒主要分為四大類別，分別是甲型流感、乙型流感、丙型流感和丁型流感，當中以H1N1 及H3N2 兩種甲型流感病毒和乙型流感病毒最為常見。
- 甲型流感：症狀最為嚴重，可通過人與動物傳播。
- 乙型流感：症狀相對較輕，只在人與人之間傳播。
- 丙型流感：較為罕見，病情通常較輕。
在日本流行的H1N1甲型流感，併發症相對嚴重，死亡率也較高。對於長者、小朋友或免疫力較低的人來說，感染後可能出現支氣管炎或肺炎等嚴重併發症。因此，必須特別留意並及時就醫。 甲型流感H1N1常見症狀：發燒、發冷、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水
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關醫生提醒，無論計劃旅遊還是留港的市民，最好從預防入手，做好以下5件事：
- 注射流感疫苗：一旦受到感染，可減輕症狀
- 配戴口罩：抵擋病菌，更可保暖
- 正確保暖：採用「可加可減」原則，洋蔥法穿衣，保暖增強抵抗力
- 勤洗手：注意個人衛生，防止病毒入侵
- 避免生冷食物：為腸胃保暖、避免未充分煮熟的食物將細菌帶入體內