日本流感｜每日感染3萬人 千葉福岡最嚴重 本港1月中或出現流感高峰期

近期，日本迎來流感高峰期，疫情形勢嚴峻。根據日本厚生勞動省的最新數據，12月16日至22日一週內，全國流感確診人數高達211,049例，平均每天感染超過3萬人。本港或於1月中出現流感高峰，日日健康《醫聊室》請到家庭醫學關嘉美醫生為大家講解，更提醒市民，外遊前最好做一件事預防感染。

