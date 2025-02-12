流感疫苗｜流感針可有效減輕患病症狀？ 8類合資格人士可免費接種 接種地點及政府資助金額一覽
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本港進入冬季流感高峰期，2025年首四周已錄得122宗流感相關死亡個案。為提升疫苗接種率，政府推出多項免費及資助的流感疫苗接種計劃，涵蓋8類合資格人士。以下為詳細資訊，包括合資格人士、接種地點及政府資助金額。
免費接種流感疫苗｜8類合資格人士
政府為以下8類人士提供免費季節性流感疫苗接種服務：
- 6個月至未滿18歲或18歲以上但仍就讀中學的學生
- 50歲或以上人士
- 孕婦
- 智障人士
- 領取社會福利署傷殘津貼人士
- 領取綜合社會保障援助（綜援）標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士
- 院舍院友及職員
- 指定智障服務機構受惠人士及職員
免費接種流感疫苗｜容易受感染高危人群
流感是一種由流感病毒引起的急性呼吸道疾病，常見於每年1-3月及7-8月。流感可導致發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀，嚴重時可引發支氣管炎、肺炎或其他併發症，甚至死亡。接種流感疫苗可有效降低感染風險，特別是對於免疫力較低人士，特別是：
- 幼童、長者及孕婦
- 慢性病患者及免疫力較低人士
- 醫護人員及院舍員工
延伸閱讀：
免費接種流感疫苗｜三種目前主要流感疫苗
- 滅活流感疫苗：肌肉注射，適合6個月以上人士。
- 重組流感疫苗：無需雞蛋培養，適合18歲以上人士。
- 減活噴鼻式流感疫苗：適合2-49歲無慢性病人士，透過鼻噴方式接種。
疫苗資助計劃：私家醫生接種選擇
「疫苗資助計劃」透過私家醫生為合資格人士提供疫苗接種資助。資助金額（2024-25年度）：
- 季節性流感疫苗：每劑$260
- 二十三價肺炎球菌多醣疫苗：每劑$400
- 十三價肺炎球菌結合疫苗：每劑$800
- 十五價肺炎球菌結合疫苗：每劑$800
學童及院舍流感疫苗外展接種計劃
政府推行「季節性流感疫苗學校外展計劃」，涵蓋中學、小學、幼稚園及幼兒中心。學校可選擇：
- 免費外展計劃：政府安排醫療團隊到校接種疫苗。
- 資助外展計劃：學校自行安排已登記醫生提供疫苗接種服務。
免費接種肺炎球菌疫苗｜長者專屬計劃
「肺炎球菌疫苗接種計劃」全年推行，合資格的65歲或以上長者可獲免費或資助接種肺炎球菌疫苗：
- 無高風險人士：可接種一劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗。
- 高風險人士：先接種十五價肺炎球菌結合疫苗，一年後再接種二十三價肺炎球菌多醣疫苗。
自2024年8月5日起，政府計劃已全面採用十五價疫苗取代十三價疫苗。
院舍防疫注射計劃
2024/25年度「院舍防疫注射計劃」已於2024年9月26日展開，合資格人士包括：
- 所有安老院舍或殘疾人士院舍院友及職員
- 留宿幼兒中心兒童及職員
- 指定智障人士服務機構的服務對象及職員
長者院友可免費接種：
- 15價肺炎球菌結合疫苗
- 23價肺炎球菌多醣疫苗
欲了解更多政府疫苗計劃詳情，請瀏覽政府官方網站：
為何需要接種流感疫苗？
流感是一種由流感病毒引起的急性呼吸道疾病，常見於每年1-3月及7-8月。流感可導致發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀，嚴重時可引發支氣管炎、肺炎或其他併發症，甚至死亡。接種流感疫苗可有效降低感染風險，特別是對於免疫力較低人士。
誰應該接種流感疫苗？
所有年滿6個月或以上人士均應每年接種流感疫苗，特別是：
幼童、長者及孕婦
慢性病患者及免疫力較低人士
流感疫苗有哪些類型？
目前主要有三種流感疫苗：
滅活流感疫苗：肌肉注射，適合6個月以上人士。
重組流感疫苗：無需雞蛋培養，適合18歲以上人士。
減活噴鼻式流感疫苗：適合2-49歲無慢性病人士，透過鼻噴方式接種。