流感｜75歲黎彼得嚴重流感入ICU 肺花呼吸困難急輸兩包血 拆解6類人易併發肺炎

75歲的著名填詞人黎彼得，近年在YouTube上主持節目《玖噏秘笈》，但節目已超過一個月未有更新，健康狀況惹人關心。至近日他再度於節目亮相，披露早前原來因染流感而「肺花」，甚至一度要入住深切治療部，情況一度危急。

