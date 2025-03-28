流感｜75歲黎彼得嚴重流感入ICU 肺花呼吸困難急輸兩包血 拆解6類人易併發肺炎
病情惡化需通知家人
黎彼得近年每星期主持《玖噏秘笈》，分享娛樂圈秘聞。於最近一集，他就透露上月（2月）初錄製完節目後，回家時已感到呼吸不暢，以為只是普通感冒。翌日求醫時，醫生發現他的肺部「有啲花」，建議立即入院。入院後，黎彼得的呼吸困難情況持續，最終被送入ICU「吸氧氣」，醫生要求他通知家人。
貧血需輸血 鍾志光鼎力相助
黎彼得指當時試圖聯絡兒子但未成功，於是轉而向好友鍾志光求助。鍾志光立即前往黎彼得家中，帶其兒子到醫院探望，但因隔離病房限制，只能隔著玻璃見面。
一段時間後，黎彼得被轉至普通病房，但醫生發現他腎功能指數仍然偏高，大小便困難故需要插尿喉。醫生檢查後發現他有貧血而要輸兩包血。黎彼得對於這次住院經歷感到難忘，感謝醫護人員的悉心照顧，並特別感激鍾志光的支持與探望。他深刻體會到健康的重要性。
「差啲香港又有另一個音樂人，要同你哋Say Goodbye。」
醫生拆解感冒VS流感差異
社會醫學專科醫生方玉輝曾接受《日日健康》醫聊室訪問，拆解一般感冒及流感之間的主要分別：
潛伏期
感冒：潛伏期較短，一般1至2天
流感：潛伏期約1至4天
症狀及嚴重程度
感冒的症狀通常較輕微：
- 流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、輕微咳嗽
- 有時可能出現輕度發燒、疲倦、頭痛
流感病徵更明顯且嚴重：
- 全身症狀：高燒、周身骨痛、肌肉酸痛、頭痛
- 持續高燒：即使服用退燒藥後，發燒會反覆出現
- 倦怠無力：患者全身乏力，甚至無法進行日常活動
- 併發症風險：如肺炎、心肌炎、腦炎等，尤其在高危人士中更為常見
如何分辨感冒及流感？
感冒：症狀較輕，患者多數仍可正常上班、上學，病程約2至5天，適當休息後可自行痊癒
流感：症狀重，患者往往需要臥床休息，病程長達1至2週，恢復較慢
6類人高危易現併發症
- 長者：65歲或以上
- 幼童：特別是5歲以下的兒童
- 慢性病患者：如心血管疾病、糖尿病、慢性肺病患者
- 孕婦：孕期免疫力較低
- 醫護人員：經常接觸患者，暴露風險較高
- 長期吸煙者：免疫力較低，更容易感染
24小時可致呼吸衰竭 流感併發肺炎難治療
中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音曾指出，大部分健康成年人感染流感後可自行痊癒，但部分患者會出現嚴重併發症，其中65歲以上長者，有心血管疾病、糖尿病、氣喘、慢性肝腎疾病、腫瘤與免疫不全病患等慢性病的成年人均屬高危；同時有吸煙習慣、肥胖的年輕人亦屬肺炎併發症的高風險群族。
張凱音續指，流感肺炎併發症最棘手地方在於難治療，可以在24小時內引致呼吸衰竭，重症者必須送加護病房。她又指，長者感染流感後不一定有典型的流感症狀，病徵可以是精神差或氣喘，亦可以沒有明顯發燒而令人以為是一般感冒，到察覺情況嚴重時已感染至下呼吸道，變成肺炎。