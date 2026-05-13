咳血、痰中帶血怎麼辦？常見原因、檢查及治療策略
雖然咳血可能是由輕微的呼吸道疾病（如感染及支氣管炎）而引致黏膜受損出血，但排除較嚴重的疾病（如肺癌、肺結核、氣管擴張等）亦十分重要。
痰中帶血常見的原因
上呼吸道感染：急性支氣管炎引致的劇烈咳嗽或會令呼吸道的黏膜受損，微絲血管亦會因此而較容易爆裂，導致吐痰混有輕微血絲。
肺炎：患者的痰液通常會變得濃厚及黃綠色。嚴重的肺部感染，可引致肺部受損及咳血的現象。
肺癌：肺部腫瘤在香港列為癌症首位，個案亦見年輕化，以及多了非吸煙的患者。雖然肺癌或肺結節可以完全沒有任何病徵，但痰中帶血是一個嚴重警號，因此排除患上肺部腫瘤亦同樣重要。
支氣管擴張：當擴張及受損的支氣管長期發炎，黏膜便會變得脆弱而容易出血；此外，由於氣管容易藏有細菌而造成感染，經常性的細菌感染亦會導致反覆性的咳血。
肺結核（俗稱肺癆）：活躍的肺結核除了會引致肺部感染及形成空洞，亦會破壞肺部組織及血管，令患者容易咳血，其痰液亦帶有高度的傳染性。肺結核痊癒之後，亦有可能留下疤痕及令肺部纖維化，遇到感染便容易出血。
肺血管栓塞：血管栓塞是緊急的情況，病徵包括急性氣喘、胸痛、亦可引致咳血，嚴重情況更會危及生命，病者需立刻求醫。
其他血液及心臟問題：例如凝血功能出現異常、使用抗凝血藥物或心臟病（肺部急性水腫）等，都可引致咳血。
大量咳血的嚴重性
大量出血有不同的定義，一般指每天咳血量多於100至600 毫升不等。但實際上，無論出血量多少，只要導致患者有窒息風險，便屬於危急情況。如有呼吸困難、發熱、濃厚痰液、血壓低及心跳加速或神志不清等情況，必須保持呼吸道暢通，並立即求醫。
檢查與診斷
呼吸系統科醫生會詳細詢問病史及檢查，查證痰中帶血或咳血的來源及原因，並分辨呼吸道或是其他地方出血的可能性。常見檢查包括：
1. 肺部X光：檢視肺部感染或明顯的異常，敏感度相對較低
2. 肺部電腦掃描：詳細地檢查肺部結節、肺部腫瘤、支氣管擴張、各種炎症及纖維化、淋巴及血管的情況
3. 痰液檢查：進行細菌培育、結核菌培育、細胞分析等
4. 血液檢查：檢查血液中的血色素、血小板、凝血功能、肝腎及免疫系統功能、肺結核及霉菌抗體等
5. 支氣管內窺鏡檢查：檢查支氣管及內部的結構，找出出血的源頭，採取痰液作多種微生物及細胞檢查，並抽取氣管或肺部的組織化驗
6. 支氣管超音波及支氣管內窺鏡檢查：如有異常的肺部陰影及淋巴，利用支氣管超音波配合內窺鏡檢查及採樣能更精準作出診斷
治療策略
一般先控制急性出血，保持氣管暢通。隨後根據病因，利用藥物（例如抗生素、肺結核藥物等）進行針對性治療。若出現嚴重個案，會轉介至外科治療（例如支氣管動脈栓塞術），治療後進行定期複檢，監察並跟進患者病情。
總括而言，咳血或痰中帶血是身體發出的重要警號。若出現上述病徵，建議及早諮詢呼吸系統科醫生進行詳細檢查及治療。
專欄：浸醫與您
撰文：林兆培醫生 呼吸系統科專科醫生