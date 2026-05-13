咳血、痰中帶血怎麼辦？常見原因、檢查及治療策略

咳嗽時痰液帶有血絲，甚至鮮血，常會令人感到驚慌。咳血泛指從呼吸道（包括咽喉、氣管、支氣管及肺部）經由咳嗽動作吐出的血液，通常混雜於痰液之中。因此，首先要分辨血液是否真的來自於呼吸道，抑或來自鼻腔或胃部。

