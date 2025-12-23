港大研究｜甲型流感H3N2新毒株殺到　港人防禦力響警號　醫生教3招應對

隨著北半球步入冬季，流感活躍程度持續攀升。今年的流感季節主要由甲型流感H3N2的一個新變異分支——「K亞分支」所主導。港大醫學院今日（23日）發表最新發現，指在公立醫院病人的血清樣本中，針對此新變異株的中和抗體水平普遍偏低，甚至難以檢測，情況令人關注，團隊強烈呼籲市民應盡早接種流感疫苗。

