港大研究｜甲型流感H3N2新毒株殺到 港人防禦力響警號 醫生教3招應對
港大團隊進行血清監測 評估社區免疫力
體內的中和抗體水平是衡量保護力的關鍵指標。為了評估本港對H3N2病毒的整體免疫狀況，港大醫學院臨床醫學學院微生物學系系主任兼臨床教授杜啟泓，聯同內科學系講座教授兼傳染病科主管孔繁毅教授帶領研究團隊，從本港公立醫院收集病人樣本，進行詳細的病毒基因排序及抗體檢測工作。
數據警示：對新變異株「K亞分支」幾無招架之力
研究團隊重點分析了今年11月期間採集的277份血清樣本，數據顯示新舊病毒株的免疫反應存在巨大落差：
舊有病毒株（J.2.2亞分支）： 超過一半（52%）受測者擁有可檢測的中和抗體；當中27%人的抗體滴度達到40或以上，顯示具備較高水平的免疫保護
新變異株（K亞分支）： 僅有18%受測者驗出可檢測的中和抗體；而抗體滴度能達到40或以上的高保護水平者，比例更低至0.7%
孔繁毅教授就此指出：「研究結果反映香港社區對『K亞分支』病毒株的免疫屏障不足，並顯著低於對早前流行的 J.2.2 亞分支。」
3大措施減重症風險
為了有效降低感染後出現嚴重併發症的風險，研究團隊建議市民採取以下防禦及應對策略：
接種季節性流感疫苗：一項英國研究數據指出，接種疫苗能有效減少因流感而需到急症室求診或入院的機率。其保護效力在兒童及青少年身上尤為顯著，達72%至75%；對成人亦有32%至39%的有效率
及早進行檢測： 市民應善用快速抗原測試（RAT），以便及早發現感染狀況
盡快求醫與用藥： 若不幸感染，把握黃金時間至關重要，在出現病徵的48小時內服用抗病毒藥物，能發揮最大療效
杜啟泓教授籲市民盡快打針
面對甲型流感病毒個案趨增及變異株的威脅，杜啟泓教授總結道：「今次數據研究對於香港市民應付甲型流感有警示作用，面對甲型流感病毒的個案增加，變異病毒株出現，我們有必要加強提醒市民，接種疫苗對預防感染的重要性。市民若然感染病毒，務必盡快求醫，以減低病情惡化的風險。」
特敏福｜流感處方特效藥 3種人咪亂食 一文看清功效及副作用
咳足半個月或患過敏性氣管炎 醫生提7大壞習慣 宜一方法代替吸塵
腺病毒｜紅眼症屬明顯症狀？ 腺病毒症狀、診斷、治療方法
肺結核｜肺癆成全球頭號傳染病 高危群體須警惕！ 常見症狀+治療+預防全指南