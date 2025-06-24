大聲打鼻鼾或睡眠窒息症先兆？ 醫生籲勿輕視：恐致失智症、糖尿病
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你知道「打呼」（打鼻鼾）不只是影響別人睡眠的問題，更是嚴重的健康警訊？台灣三軍總醫院睡眠醫學中心孟繁俊主任指出，阻塞型睡眠呼吸中止症（阻塞型睡眠窒息症，Obstructive Sleep Apnea, OSA）是一種常見但容易被忽視的疾病，若未及時治療，恐引發高血壓、心臟病、中風、糖尿病、甚至失智與惡性腫瘤等一系列健康風險。
睡眠窒息症 恐增糖尿病、失智風險
根據研究，健康睡眠能夠促進記憶、增強免疫力並維持體重平衡。然而睡眠窒息症會導致夜間多次呼吸暫停，每次長達10秒甚至更久，使人體反覆處於缺氧狀態 (Intermittent Hypoxia)。孟繁俊主任提醒，缺氧會加速腦部濤蛋白 (Tau protein) 及乙型類澱粉蛋白 (β-amyloid) 沉積而增加失智風險，也會導致胰島素抗性產生，引發或惡化糖尿病。
盛行率高達25% 男性與停經後女性風險更高
睡眠窒息症不分年齡層，尤以肥胖者、頸圍較粗者、中老年人、或有扁桃腺肥大者為高風險族群。最新美國醫學資料顯示，34%的男性和17%的女性有此症狀；女性停經後，由於脂肪分布改變，盛行率與男性幾乎持平。
治療選擇多元 須量身規劃
一名4歲男童因一次感冒後出現明顯打呼聲，被發現有扁桃腺腫大、黑眼圈、注意力不集中及過動情形。進一步檢查顯示其睡眠窒息指數（AHI）高達11，屬重度睡眠窒息症。曾至胸腔科、耳鼻喉科、牙科及中醫部睡眠醫學團隊診療，家長不願過早使用呼吸器或接受手術，經評估後使用中藥改善體質後，不僅打呼減輕，連學習與行為表現也明顯改善。
孟主任說明，睡眠窒息症的治療方式依病情輕重可分為：
- 一般性治療：包括減重、側睡、避免酒精與安眠藥等。
- 口腔矯正器（止鼾牙套）：針對下顎後縮或舌根阻塞患者。
- 手術治療：適用於扁桃腺肥大、下顎後縮等解剖結構異常患者。
- 持續正壓呼吸器（CPAP）：目前最有效的治療方法，但部分病患順從性較差。
- 負壓睡眠呼吸治療裝置（iNAP）：用於無法忍受正壓呼吸器者，效果好且攜帶方便。
- 鼻吐氣呼吸道正壓治療（Nasal EPAP）：用於無法忍受正壓呼吸器者，效果好且攜帶方便，但不適用於鼻塞患者。
- 中醫調理：用於無法接受上述治療者。
- 藥物治療：如FDA於2024年底核准的GLP-1受體促效劑Zepbound，可藉由減重改善症狀。
睡不好不是小事 早發現早治療是關鍵
孟繁俊主任強調，睡眠窒息症不只是睡不好，而是關乎全身健康的慢性病，唯有早期發現、積極治療，才能保護我們的心臟、大腦與生命品質。
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