大聲打鼻鼾或睡眠窒息症先兆？　醫生籲勿輕視：恐致失智症、糖尿病

你知道「打呼」（打鼻鼾）不只是影響別人睡眠的問題，更是嚴重的健康警訊？台灣三軍總醫院睡眠醫學中心孟繁俊主任指出，阻塞型睡眠呼吸中止症（阻塞型睡眠窒息症，Obstructive Sleep Apnea, OSA）是一種常見但容易被忽視的疾病，若未及時治療，恐引發高血壓、心臟病、中風、糖尿病、甚至失智與惡性腫瘤等一系列健康風險。

