肺炎｜患者久咳不癒需留神？肺炎常見病因、症狀和併發症一文看清
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進入冬季流感高峰期，身邊不少人出現咳嗽、上呼吸道感染、久病不癒的情況，讓許多人擔心是否會演變成肺炎。呼吸系統專科醫生譚子雋醫生為大家詳細解說肺炎的成因、症狀、預防與治療方式。
肺炎常見6大病因
肺炎是指肺部組織的感染與發炎，通常由細菌、病毒、真菌或其他微生物引起。肺炎可影響單一肺葉或雙肺，嚴重時可能導致呼吸困難，以下6種為肺炎常見病因：
- 細菌感染：最常見的病因，包括肺炎鏈球菌、軍團菌、結核分枝桿菌等。
- 病毒感染：如流感病毒、新冠病毒等。
- 真菌感染：多發於免疫力低下者。
- 寄生蟲感染：雖較罕見，但某些寄生蟲亦可引起肺炎。
- 吸入有害物質：長期吸入煙霧、空氣污染物、化學物質等可能增加肺炎風險。
- 組織性肺炎：常見於自體免疫疾病患者或藥物反應者。
肺炎顯著症狀
- 咳嗽（可能帶痰，呈黃綠色或血痰）。
- 發燒與寒顫。
- 呼吸急促或困難。
- 胸痛或不適感。
- 虛弱與疲勞。
- 頭痛、肌肉或關節痛。
肺炎可能引發哪些併發症？
肺炎可能導致嚴重併發症，特別是年長者或免疫功能較弱者，例如：
- 肺膿腫：肺部組織形成膿液。
- 肺膜炎：肺膜發炎。
- 敗血症：細菌進入血液，造成全身性感染。
- 呼吸衰竭：肺部功能受損，影響氧氣供應。
如何區分上呼吸道感染、敏感性咳嗽與肺炎？
上呼吸道感染本身不一定導致肺炎，但可能增加風險。部分病毒（如流感、新冠病毒）可能經由呼吸道向下擴散，影響肺部，引發肺炎。
- 上呼吸道感染：通常伴隨鼻塞、喉嚨痛，咳嗽多為乾咳或少量痰。
- 敏感性咳嗽：多為乾咳，無痰。
- 肺炎：咳嗽較濕潤，可能帶痰，並伴有發燒、胸痛與呼吸困難。
肺炎高危群組
- 老年人：免疫力較低，感染風險較高。
- 幼兒：免疫系統發育未成熟。
- 慢性病患者：如糖尿病、心臟病、肺病等患者。
- 長期吸煙者：肺部健康狀況較差。
肺炎的治療方式
上呼吸道感染本身不一定導致肺炎，但可能增加風險。部分病毒（如流感、新冠病毒）可能經由呼吸道向下擴散，影響肺部，引發肺炎。肺炎的治療方式依病因而異：
- 細菌性肺炎：需使用抗生素治療。
- 病毒性肺炎：以支持性治療為主，如休息、補充水分、使用退燒藥。
- 嚴重肺炎：可能需住院治療，如氧氣治療或機械通氣。
如何預防肺炎？
- 接種疫苗：接種肺炎鏈球菌與流感疫苗。
- 良好衛生習慣：勤洗手，咳嗽時遮掩口鼻。
- 環境清潔：定期消毒常接觸物品。
- 避免吸煙與被動吸煙。
- 保持良好生活習慣：均衡飲食、充足睡眠、適度運動。
為何肺炎死亡率較高？
肺炎的高死亡率與多種因素相關，尤其是高風險族群的影響較大。部分患者因延誤就醫或基礎疾病影響，導致病情惡化。此外，細菌對抗生素的耐藥性增加，使治療變得更加困難，因此及早診斷與適當治療至關重要。
- 高風險族群（老年人、免疫功能受損者）。
- 慢性病影響（心臟病、糖尿病等患者易併發重症）。
- 抗藥性問題（部分細菌對抗生素產生耐藥性）。
- 醫療資源（醫療負擔過重影響治療效果）。
早期與現代肺炎治療有何不同？
- 診斷技術提升：X光、CT掃描、細菌培養等提高準確率。
- 抗生素選擇更精準：現代醫學根據病原體特性使用特定抗生素。
- 支持性治療進步：氧氣治療、機械通氣更完善。
- 預防措施增強：疫苗接種普及，降低感染率。
哪些環境容易感染肺炎？
人口密集的公共場所如地鐵、商場、學校、醫院及長者院舍等，因空氣流通較差，病毒與細菌較易傳播。
肺炎復發率高嗎？
一般健康者復發率較低，但免疫功能較弱或有慢性病患者，復發風險較高，需加強預防措施。
肺炎的高危人群有哪些？
老年人、幼兒、慢性病患者、長期吸煙者。
圖片來源：設計圖片