肺結核｜肺癆成全球頭號傳染病 高危群體須警惕！ 常見症狀+治療+預防全指南
肺結核與HIV密切相關？ 嚴重可致命
肺結核由結核分枝桿菌引起，主要影響肺部，但亦可侵害其他器官，如大腦、骨骼及淋巴系統。這是一種嚴重疾病，若未及時治療，可能導致死亡或引發併發症，如肺部損傷或全身播散性結核病。
HIV（愛滋病毒）感染者的免疫系統較弱，容易感染肺結核，且潛伏性肺結核更易復發。研究顯示，HIV陽性者發展為活動性肺結核的風險比普通人高30至50倍，除了肺部，肺結核亦可影響大腦、骨骼、胸膜及淋巴系統，甚至其他器官。肺結核亦是HIV感染者最常見的機會性感染之一，並為導致死亡的主要原因之一。
肺結核5大症狀最常見 通過飛沫易傳染
肺結核常見症狀包括：
- 持續咳嗽（超過三週）
- 咳痰或咯血
- 體重減輕
- 夜間盜汗
- 發燒與疲倦感
肺結核會透過空氣傳播，患者咳嗽、打噴嚏或講話時，會釋放含結核菌的飛沫，周圍人士若吸入即有感染風險。另外結核菌微粒可短暫附著於家具或扶手，但通常無法長時間存活，透過接觸感染的機會較低。建議保持良好衛生習慣，如勤洗手與清潔環境。
新感染的肺結核潛伏期可長達數週至數個月。在潛伏期內，感染者無症狀且不具傳染性。但若潛伏感染轉為活動性肺結核，則可能具傳染性。
5類人士高風險 治療期間出現耐藥性恐致命
- HIV陽性者
- 糖尿病患者
- 免疫系統受損者（如接受化療者）
- 生活環境擁擠或衛生條件差者
- 塵肺病患者
醫生通常透過胸部X光與痰檢查確診肺癆，必要時可能進一步安排支氣管鏡檢查。治療方面，患者須服用抗生素六至九個月。不治療的話，肺癆可能致命，且會導致耐藥性問題。
兒童肺結核治療需特別注意藥物劑量與副作用，通常由專業醫生監督進行。
確診肺結核後需要隔離嗎？
新確診患者一般需隔離一段時間，以防止傳播。通常在接受適當治療兩週後，傳染性會顯著降低。
另外，卡介苗能降低重症風險，但無法完全杜絕感染，疫苗效力亦會隨時間衰減。目前研究顯示，成人再接種卡介苗可增強免疫反應，但尚未有統一指引。其他預防方法包括：
- 定期健康檢查與篩查
- 保持良好衛生習慣，如勤洗手與戴口罩
- 避免與確診者密切接觸
- 接種卡介苗降低重症風險
接觸肺結核患者後建議徹底清潔接觸頻繁的表面與公共區域，以降低感染風險。
市民亦應提高對肺結核的認識，積極採取預防措施，如定期健康檢查、保持良好衛生習慣及儘早就醫。此外，社區亦應加強宣傳，提高公眾對肺結核的警覺性。
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肺結核能完全治癒嗎？
可以。大多數肺結核患者在遵從醫囑完成全療程後能夠完全康復，但若未完成療程，可能導致耐藥性結核病。
沒有症狀是否仍可能感染肺結核？
可以。肺結核可潛伏於人體多年，感染者可能無症狀，但仍可能在日後發病。
肺結核的潛伏期有多長？
新感染的結核病潛伏期可長達數週至數個月。在潛伏期內，感染者無症狀且不具傳染性。但若潛伏感染轉為活動性結核病，則可能具傳染性。