長者流感｜本港9成死亡個案屬老人家 拆解流感疫苗免費接種方法/好處/副作用
長者流感目錄
1.為什麼流感會在冬季特別活躍？
冬天寒冷且空氣乾燥的環境有助於流感病毒的存活與傳播。再者，寒冷時人們傾向於待在室內，近距離接觸增加了病毒傳播的機會。
回到目錄
2.流感跟傷風、感冒有何分別？ 流感分為多少種？ 香港最常見是那一種？
流感是由流感病毒引起的疾病，通常症狀較急、體溫較高、全身疼痛和疲勞感較重。相比之下，傷風或普通感冒多由鼻病毒或冠狀病毒等引起，症狀較輕微，以流鼻水、輕微咳嗽為主。已知可感染人類的季節性流感病毒主要分為甲、乙、丙三型，其中甲型和乙型是導致季節性流感的主要類型。香港常見的流感多屬甲型病毒，以H3N2和H1N1較為普遍，但每季流行的病毒株亦可能有所不同。
回到目錄
3.流感傳播途徑？ 潛伏期是多久？
流感主要通過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，也有可能透過觸碰帶病毒的物體，再觸摸口鼻而感染。某些情況下，即使是空氣中懸浮的微小病毒顆粒也可能引起感染。它的潛伏期一般為 1 至 4 天，多數病人會在約 2 天內開始出現症狀。
4.醫生會如何診斷是流感？ 患流感一定會發燒嗎？
醫生通常根據病人的症狀（如突然高燒、全身酸痛、極度疲勞）及病史進行初步診斷，並可能透過快速抗原測試或 PCR 檢測以確認診斷。雖然流感大部分病人會出現高燒，但是老年人或免疫力較低者，有時可能僅表現出疲倦或其他非典型症狀，而不一定發燒。
回到目錄
5.流感會出現什麼病徵及醫生如何為病人治療？
感染流感後，常見症狀包括高燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛、頭痛及極度疲憊。有時還可能伴隨流鼻水或鼻塞。治療方面除了休息、補充水分和使用解熱止痛藥緩解症狀外，若症狀嚴重，醫生可能會根據情況處方抗病毒藥物，並密切觀察是否有進一步的併發症產生。
回到目錄
6.政府一直呼籲長者接種流感疫苗，疫苗對長者有什麼好處？
長者往往免疫力較低，感染流感後容易引起肺炎或心血管病等併發症。接種流感疫苗不僅能降低其感染機率，而且在染病時能減輕症狀，從而減少住院和死亡風險。廣泛接種更有助於降低流感在社區內的傳播，減少醫療系統的壓力。
7.長者在什麼情況下不適合接種流感疫苗？那一類長者不適合接種？
如果長者曾對流感疫苗中某些成分或對上一次接種流感疫苗時出現嚴重過敏反應，或正處於中至重度急性感染／重大疾病期間，則建議延後或避免接種。另外，極度免疫功能低下的患者也需在醫生評估後再決定是否接種。
回到目錄
8.長者接種流感疫苗前有何準備？ 如長者是長期需要服用藥物，當天接種時需要暫時停食嗎？
接種流感疫苗前，建議長者向醫護人員詳盡告知既往病史、正在服用的藥物及過敏史。通常不需要禁食或停止服用日常藥物，除非當天感到身體不適。若有疑慮，最好提前與醫生確認當日的狀況是否適合接種。
回到目錄
9.接種流感疫苗後，多久才生效？
流感疫苗接種後一般大約需要兩週時間才能建立足夠的抗體，從而提供保護。這段時間內，仍建議注意防護，以防病毒侵入。
回到目錄
10.接種流感疫苗後多久需再次接種？
因為流感病毒每年都可能發生變異，專家建議每年接種一次流感疫苗，以對最新流行病毒株作出防護。
11.接種流感疫苗會出現什麼副作用？
大多數人接種流感疫苗後僅會在注射處出現短暫的紅腫、疼痛或有輕微硬塊，而少部份人士可能會有輕微發燒或肌肉酸痛，這些症狀通常會在1至2天內自然消失。在極罕見情況下，可能發生嚴重的過敏反應，如有此症狀應立即就醫。
回到目錄
12.如長者並沒有接種流感疫苗並感染流感，會出現什麼病徵？最嚴重可引致什麼問題？
未接種流感疫苗的長者感染流感後可能出現高燒、劇烈頭痛、全身酸痛及極度疲憊等症狀，嚴重時還可能引發肺炎、心肌炎或其他心血管併發症，甚至導致多重器官衰竭。因此，接種流感疫苗對降低病情嚴重程度至關重要。
回到目錄
13.平常飲食上醫生有什麼建議給長者？ 多進食什麼可以增強抵抗力?
均衡飲食對於提高身體抗病能力非常重要。長者應該注意多攝取新鮮蔬果、全穀雜糧、優質的蛋白質（如魚、家禽或豆類）及健康脂肪。建議多吃富含維生素 C、維生素 D 與鋅的食物，比如柑橘類水果、莓果、綠葉蔬菜、堅果以及乳製品，這些都有助於增強免疫力。同時，保持充足的水分攝取也同樣重要。
14.幾多歲以上長者可以免費接種流感疫苗？ 在那裏可以接種？
在二○二四／二五年度季節性流感疫苗資助計劃下，合資格獲資助接種流感疫苗的人士與去年大致相同。合資格市民可到指定公營地點接種流感疫苗。不過，具體的接種安排可能會隨政策調整，建議大家關注衞生署的最新公布，或向當地醫療機構查詢。
同時我們亦鼓勵正計劃外遊的市民接種流感疫苗。如非合資格獲資助接種流感疫苗的人士可往私營診所預約並進行接種。無論選擇公營或私營途徑，及早接種流感疫苗都是確保自身健康及降低流感傳播風險的有效措施。
延伸閱讀：
流感疫苗｜疫苗可有效減輕患病症狀？ 8類合資格人士可免費接種
大S流感猝逝｜台媒引消息：大S真正死因為敗血症 醫生拆解流感vs敗血症關係
接種流感疫苗後，多久才生效？
流感疫苗接種後一般大約需要兩週時間才能建立足夠的抗體，從而提供保護。這段時間內，仍建議注意防護，以防病毒侵入。
接種流感疫苗後多久需再次接種？
因為流感病毒每年都可能發生變異，專家建議每年接種一次流感疫苗，以對最新流行病毒株作出防護。
接種流感疫苗會出現什麼副作用？
大多數人接種流感疫苗後僅會在注射處出現短暫的紅腫、疼痛或有輕微硬塊，而少部份人士可能會有輕微發燒或肌肉酸痛，這些症狀通常會在1至2天內自然消失。在極罕見情況下，可能發生嚴重的過敏反應，如有此症狀應立即就醫。
如長者並沒有接種流感疫苗並感染流感，會出現什麼病徵？最嚴重可引致什麼問題？
未接種流感疫苗的長者感染流感後可能出現高燒、劇烈頭痛、全身酸痛及極度疲憊等症狀，嚴重時還可能引發肺炎、心肌炎或其他心血管併發症，甚至導致多重器官衰竭。因此，接種流感疫苗對降低病情嚴重程度至關重要。