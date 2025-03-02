長者流感｜本港9成死亡個案屬老人家 拆解流感疫苗免費接種方法/好處/副作用

近日大家都著眼在台灣著名藝人大S感染流感離世的新聞，而衞生署衞生防護中心亦提醒本港市民，香港和北半球其他多個國家和地區的流感活躍程度目前正處於高水平，本港自一月初進入流感季節，中心在首四周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期的127宗為多。當中涉及122宗死亡個案，超過七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗。死亡個案中，近九成涉及65歲或以上人士。兒童方面，累計已接獲9宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，當中7宗未有接種流感疫苗。老人科專科醫生馬漢明就長者預防流感有以下資訊分享：