《今際之國》「水雞」演員朝比奈彩人氣急升暴增10萬followers！
撰文：HM｜圖片來源：《今際之國的有栖》截圖、朝比奈彩IG、Youtube截圖｜影片來源：Youtube
朝比奈彩入行6年憑《今際之國的有栖》水著角色上位
《今際之國的有栖》（Alice in Borderland）自播出以來，不足一日就旋即登上Netflix香港排行榜冠軍，並維持一個星期多，作為年度壓軸日劇，除了劇情緊湊能抓住觀眾眼球外，一眾演員都十分吸引，當中最多人討論莫過於在劇中飾演「水雞光」，現年27歲的朝比奈彩。
朝比奈彩身高171cm 模特兒出道
朝比奈彩在20歲時才以模特兒身份出道，擁身高171cm的她，有完美的九頭身比例，再加上白皙的肌膚，以及精緻清秀的外表，絕對是模特兒的材料，但朝比奈彩要在21歲時才憑實力奪得第3屆「DHC灰姑娘大獎」；直至2016年時，朝比奈彩推出處女寫真集《彩だらけ》，內容相當大膽，有不少香肩玉背的相片，當年該本寫真集大賣的同時，也讓她開始廣為人知。
與土屋太鳳早成好友
翌年（2017年），朝比奈彩就參演日劇《東京愛麗絲》，2018年時則演出日劇《風流韻事審查委員會》，以及與土屋太鳳合演《CHEER☆DANCE》而成為好友，朝比奈彩亦由模特兒逐漸轉型成演員，參與更多不同的演出機會。而今次朝比奈彩竟憑著《今際之國的有栖》（又名：今際之國的闖關者）中飾演一名跨性別人士「水雞光」，由原本的男兒身，變性成極好打的索女，全劇幾乎是只穿着比堅尼演出；據知，朝比奈彩在第7集赤手空拳對手持日本武士刀的反派「佐村隆寅」一幕，打鬥鏡頭幾乎是全是親身上陣，可說是一打成名。
朝比奈彩運動型美女
其實，朝比奈彩自小就已是個愛好運動的人，在100米短跑中最快記錄的時間為12.8秒，跳遠達5.3米，屬兵庫縣內數一數二的田徑好手。
兵庫縣出生的10頭身日本美女朝比奈彩，自從2014年入行並成為時裝雜誌《Ray》的專屬模特兒後，成功在模界站穩一席位。朝比奈彩擁有一雙白滑修長美腿，做運動維持完美體態，原來她從小學3年級至高中3年級，都是田徑隊成員，進軍藝能界後以Kick boxing收身。
朝比奈彩Profile
出生日期：1993年10月6日
三圍：32、23、33
身高：1米71
加入日本娛樂圈後，朝比奈彩曾兩次挑戰日本TBS電視台的運動娛樂節目《極限體能王Sasuke》，成為少數可突破首個擂台的女性參賽者；由於朝比奈彩的運動神經特別好，凡是與運動相關的日本節目，都會邀她出席參加，而且朝比奈彩的形象健康又正面，令她獲得不少運動品牌的商家喜愛，紛紛找她擔任品牌的代言人及模特兒。