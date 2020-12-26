《今際之國》「水雞」演員朝比奈彩人氣急升暴增10萬followers！

Netflix大熱日劇《今際之國的有栖》中飾演「水雞光」的演員朝比奈彩（AsahinaAya）在劇內全程以極性感的比堅尼造型示人，再加上在第7集中，朝比奈彩赤手空拳對手持日本武士刀的反派「佐村隆寅」一幕，劇集播出後她的IG追蹤人數暴增10萬，連帶水著寫真也備受高度關注⋯⋯

撰文：HM｜圖片來源：《今際之國的有栖》截圖、朝比奈彩IG、Youtube截圖｜影片來源：Youtube