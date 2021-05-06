內田理央拍露臀寫真集迎29+1 自言不小心剝得太多 令主題由青梅竹馬改成…
今年9月將踏入30歲的內田理央，近日宣布於6月23日推出新寫真集，作為她二字頭年代的最後紀念，寫真集中有不少大尺度性感照，內田理央更罕有地著「無下裝」大晒其招牌靚股，連她自己也笑指今次不小心剝得太多太誇張！
文：東方新地｜圖：寫真集圖片及劇照
內田理央新寫真集 主題原本玩青梅竹馬
做寫真模特兒出身的內田理央，直言寫真是她的原點，因此她一直都在希望能讓大家不分性別地的享受她的寫真作品。入行已有11年的內田理央，2018年憑在BL神劇《大叔的愛》飾演男主角春田的青梅竹馬而人氣急升，獲網友大讚可愛又性感，同時她也憑這部劇集獲得「日刊體育日劇大賞」的最佳女配角獎，事業更上一層樓。
內田理央原本是日本大學法學部經營法學科畢業的高材生，2010年參加「NTV女郎選拔比賽」入行，成為新垣結衣的師妹，2016年曾參演《逃避雖可恥但有用》，飾演一名對感情非常進擊的OL，雖然戲份不多，但也令她開始為觀眾所關注。
再演性上癮女子
去年初內田理央擔正劇集 《下輩子我再好好過》女主角，飾演一個有5名炮友的性上癮女子「大森桃江」，有不少大膽演出，由於反應不俗，今年決定以原班人馬推出第二季。
今次是內田理央相隔5年再次推出的第5本寫真集，在目前曝光的寫真集圖片，有不少大尺度性感照，包括內田理央著上Oversize衞衣扮「無下裝」，大晒其招牌靚股，還有在短上衣下方以手肘扮露出「南半球」的相片，以及各種泳裝、內衣照等，都令人充滿遐想。
目標做最強女友
內田理央為她的新寫真集加上了「20代的最後寫真」及「目標係做最強女友」等標纖，不過她透露寫真集原本的主題是比起「男友視角」，顯得更加親密和有點復古情懷的「青梅竹馬視角」，但當真正進行拍攝時，她卻不小心「剥得太多」，明顯已超過了「青梅竹馬」的範圍，所以唯有改成以「最強女友」做主題！
此外內田理央由去年開始開設YouTube頻道，不時和粉絲分享美食和美容、化妝的技巧，至今已有超過16.2萬個訂閱者，近日的一段影片中，內田理央更不惜素顏出鏡，教大家化韓妝！