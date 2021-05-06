內田理央拍露臀寫真集迎29+1 自言不小心剝得太多 令主題由青梅竹馬改成…

今年9月將踏入30歲的內田理央，近日宣布於6月23日推出新寫真集，作為她二字頭年代的最後紀念，寫真集中有不少大尺度性感照，內田理央更罕有地著「無下裝」大晒其招牌靚股，連她自己也笑指今次不小心剝得太多太誇張！

文：東方新地｜圖：寫真集圖片及劇照