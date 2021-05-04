醜聞纏身多年 前Morning娘加護亞依傳收1億日圓下海拍AV
文：東方新地｜圖：加護亞依IG、寫真集圖片及新傳媒圖片庫
加護亞依 傳已拍5部AV
日本AV商Soft On Demand（SOD）旗下的「Super Star」早前宣布開價1億日圓（約710萬港元）邀請一位著名女星處女下海拍AV，加上選用著名AV導演，令這部AV的總製作費高達2億日圓（約1420萬港元），混血辣模木村有希與G奶女星小倉Yuuka（前名小倉優香）都一度盛傳是該名即將下海的女星，不過小倉Yuuka已開口否認。
有AV業人士爆料，指接受「天價」片酬拍AV的女星，是一位已經引退數年的國民女團前成員「K小姐」，因此現年33歲的前Morning娘成員的加護亞依（Kago Ai）亦被拉下水，有日本雜誌更指她已收下1億日圓酬勞，拍完了多達5部的AV作品，不過加護亞依並未就此事作出回應。
現已是一子一女之母的加護亞依，自2000年以入Morning娘成員身份出道，成功一炮而紅，但2006年她被爆出未成年吸煙及飲酒等醜聞，因此在翌年被踢出組合。
曾嗒人夫被大婆索償
2009年，加護亞依被爆出搭上已婚男星水元秀二，甚至被對方老婆師告上法庭索償1,000萬日圓（約71萬港元）。到了2011年，加護亞依與一名圈外人結婚並誕下一女，2015年因被家暴而離婚，翌年再嫁美容公司老闆，並於2017年再誕下細仔。
離開Morning娘後，加護亞依推出過多本性感寫真集，更多次傳出加入AV界，2014年她也曾在節目上直認有片商出「天價」邀請她拍AV，但當時由她母親代為婉拒了。
雖然因醜聞被踢出組合，但2018年加護亞依曾被邀出席《Hello! Project 2018 SUMMER》20周年演唱會，相隔12年再重返早安家族舞台，仍大受粉絲歡迎。
事實上加護亞依2011年也曾被傳和前Morning娘隊友後藤真希拍過一部Soft AV，飾演被SM導師調教的姊妹花，無需要兩女打真軍。此外加護亞依又曾被傳出席飯局，飯局價一餐高達20萬港元。