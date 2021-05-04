醜聞纏身多年 前Morning娘加護亞依傳收1億日圓下海拍AV

日本AV片商Soft On Demand（SOD）早前宣布出價1億日圓（約710萬港元）邀請一位著名女星處女下海拍AV，引來網民熱議，日前有雜誌爆料指該AV女主角是前Morning娘成員、現已是一子一女之母的加護亞依！有指加護亞依已收下1億日圓酬勞，並拍完了5部AV作品⋯⋯

文：東方新地｜圖：加護亞依IG、寫真集圖片及新傳媒圖片庫