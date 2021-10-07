尼古拉斯基治醉爆搗亂餐廳被逐 敗盡10億家財宣布破產？

荷李活影壇巨星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）近年醜聞不斷，早前被英國傳媒公開一條短片，片中尼古拉斯在賭城一間餐廳內醉酒鬧事兼被店員趕走，更有傳媒指他敗盡10億身家，已瀕臨爆煲邊緣申報破產。

文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖庫、電影《兩顆絕望的心》截圖、英國《太陽報》網上截圖