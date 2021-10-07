尼古拉斯基治醉爆搗亂餐廳被逐 敗盡10億家財宣布破產？
荷李活影壇巨星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）近年醜聞不斷，早前被英國傳媒公開一條短片，片中尼古拉斯在賭城一間餐廳內醉酒鬧事兼被店員趕走，更有傳媒指他敗盡10億身家，已瀕臨爆煲邊緣申報破產。
文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖庫、電影《兩顆絕望的心》截圖、英國《太陽報》網上截圖
尼古拉斯基治 醉爆搗亂被逐
57歲荷里活影壇巨星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）早於1996年憑藉《兩顆絕望的心》中，飾演酒鬼一角勇奪當年度奧斯卡最佳男主角獎，但在現實生活中，原來甚好杯中物。早前英國傳媒公開一條短片，片中尼古拉斯在拉斯維加斯一餐廳內狂隊酒，疑似飲大兩杯除埋拖鞋赤腳四圍走，還大吵大鬧騷擾其他食客，最後更被餐廳店員趕走。據目擊者表示，當時大家以為只是一個飲到爛醉的流浪漢，但後來看真才發現，原來是尼古拉斯！其實尼古拉斯近年爆出不少醜聞，包括2019年迎娶日裔電影化妝師太太Erika Koike時，在婚禮現場醉酒鬧事，僅僅4日後公然「悔婚」，向法庭要求撤銷結婚申請。
瀕臨爆煲邊緣申報破產？
被逐事件經過連日發酵，有傳媒列出尼古拉斯不擅理財清單，揮霍掉超過10億港元身家。報導指尼古拉斯曾在全美各地購入15套豪宅，又擁有私人飛機和遊艇，大小名車近80部。此外，他亦喜歡亂花錢買古怪玩意，曾一擲千金以117萬港元買下初版的《超人》漫畫、花費百萬買章魚做寵物、以215萬港元買入一副恐龍骨化石、又花費巨額金錢買下土著侏儒的頭骨等等。另外，亦有傳媒指「大花筒」的尼古拉斯將自己超過10億財產已所剩無幾，正瀕臨爆煲邊緣申報破產，而他卻將責任推到自己的會計師身上，竟指是對方讓他踏上破產之路。