心機女主持｜田中美奈實巧奪「寫真冠軍」 夜總會式「交際手段」宣傳寫真集

《有點心機又如何》女主持田中美奈實起底：曾經登上寫真集銷量排行榜冠軍由的「美女主播」田中美奈實，2019年推出的寫真集《 Sincerely yours…》爆冷而受注目，據知這位心機女藝人，為了狂谷自己首本寫真集銷量，田中美奈實豁出去以「夜總會」公關式手法不斷拉攏男女同行，成功將寫真集銷量谷到超過44萬本！

撰文、圖片：東方新地