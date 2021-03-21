心機女主持｜田中美奈實

心機女主持｜田中美奈實巧奪「寫真冠軍」 夜總會式「交際手段」宣傳寫真集

東方新地 - 外娛

《有點心機又如何》女主持田中美奈實起底：曾經登上寫真集銷量排行榜冠軍由的「美女主播」田中美奈實，2019年推出的寫真集《 Sincerely yours…》爆冷而受注目，據知這位心機女藝人，為了狂谷自己首本寫真集銷量，田中美奈實豁出去以「夜總會」公關式手法不斷拉攏男女同行，成功將寫真集銷量谷到超過44萬本！

撰文、圖片：東方新地

《心機女》主持田中美奈實係「寫真女王」

《戀愛心機又怎樣》（あざとくて何が悪いの？）開始時以不定期播映方式在朝日電視台播放，三次播出都引起熱烈討論，去年10月節目正式「常規化」，更在台灣 OTT 串流平台及電視頻道同步播映。節目女主持包括田中美奈實及弘中绫香，男主持就係「蒼井優老公」山里亮太。

「心機女」田中美奈實與弘中绫香合作主持《有點心機又如何》，還有白石麻衣做嘉賓。
「心機女」田中美奈實與弘中绫香合作主持《有點心機又如何》，還有白石麻衣做嘉賓。
田中美奈實主持的《心機女》最近被香港電視台引入，其實去年台灣電視台已有類似安排，節目譯名為《戀愛心機又怎樣？》。
田中美奈實主持的《心機女》最近被香港電視台引入，其實去年台灣電視台已有類似安排，節目譯名為《戀愛心機又怎樣？》。

擁有35E上圍的日本美女主播田中美奈實，前年開始因為主持《有點心機又如何》而爆紅，有指田中美奈實的寫真集能賣個滿堂紅，主要原因是她在以濱崎步半自傳小說改編的劇集《M 我珍愛的人》中飾演的獨眼女秘書大受觀眾喜愛，令她人氣急升。

田中美奈實拍劇演獨眼女秘書彈起

33歲美女主播田中美奈實撼贏「國民女神」新垣結衣 「夜總會」式交際手段宣傳寫真集
日本朝日電視台《心機女》主持田中美奈實的寫真集大賣，亦係性感內衣品牌代言人。
田中美奈實在《M 我珍愛的人》中飾演獨眼女秘書。
田中美奈實在《M 我珍愛的人》中飾演獨眼女秘書，被台灣傳媒封為「日版張鈞甯雖然升格為新一代性感女神，但也因曝光過度，而在日本雜誌舉辦、由1,450名女性投票的選舉中，被票選為《 2020年最討厭女星》第四位。

最新誘人相集！內衣代言「PEACH JOHN」展示魅力

今年初田中美奈實當上內衣品牌「PEACH JOHN」的日本代言人，以最強身材展示「Miracle Bra」，取代了舊有代言人中村杏及紗榮子：

田中美奈實成為胸圍品牌Peach John 代言人。
田中美奈實成為胸圍品牌Peach John 代言人。

心機女絕招宣傳寫真集 交際手段非同小可

33歲美女主播田中美奈實撼贏「國民女神」新垣結衣 「夜總會」式交際手段宣傳寫真集
田中美奈實寫真集《 Sincerely yours…》

針對田中美奈實的上位之路，早前有傳媒報道指，她在宣傳寫真集期間，不時會穿著性感服裝到電視台後台與一眾藝人打招呼，及免費送上自己的寫真集，同時更會與對方有不少身體接觸，似足「夜總會」式交際手段，但據知她會婉拒與男藝人私下見面，只與對方透過LINE聯絡，以保持友好關係！

33歲美女主播田中美奈實撼贏「國民女神」新垣結衣 「夜總會」式交際手段宣傳寫真集
田中美奈實寫真集《 Sincerely yours…》

與女藝人交流 另有一套心得

33歲美女主播田中美奈實撼贏「國民女神」新垣結衣 「夜總會」式交際手段宣傳寫真集
田中美奈實寫真集《 Sincerely yours…》

同時她對女藝人亦有另一套公關手法，包括在後台分享美容和減肥心得，以及主動約飯局等。田中美奈實得知自己奪得銷量排行榜冠軍的好消息後，表示希望能在疫情過後舉辦活動，親自向購買寫真集的粉絲表達謝意。

田中去年底演出《魯邦之女》第二季，飾演性感女神偷「雙葉美羽」。
田中去年底演出《魯邦之女》第二季，飾演性感女神偷「雙葉美羽」。
田中美奈實曾是日本TBS台主播，自2014年離開TBS成為自由主播，去年開始參演《絕對正義》、《前男友狂》、《M我珍愛的人》等劇集，今年更因推出首本寫真集，而升格為新一代性感女神。
田中美奈實曾是日本TBS台主播，自2014年離開TBS成為自由主播，去年開始參演《絕對正義》、《前男友狂》、《M我珍愛的人》等劇集，今年更因推出首本寫真集，而升格為新一代性感女神。
田中美奈實在正熱播的日劇《 M 我珍愛的人》中，飾演行為古怪的獨眼女秘書，大受觀眾歡迎。
田中美奈實在正熱播的日劇《 M 我珍愛的人》中，飾演行為古怪的獨眼女秘書，大受觀眾歡迎。
田中美奈實的首本寫真集除了成為 Oricon上半年寫真集銷量排行榜冠軍外，還同時登上Oricon上半年書籍排行榜第三位，是首本入圍這個排行榜三甲的寫真作品。
田中美奈實的首本寫真集除了成為 Oricon上半年寫真集銷量排行榜冠軍外，還同時登上Oricon上半年書籍排行榜第三位，是首本入圍這個排行榜三甲的寫真作品。

心機女主持｜田中美奈實巧奪「寫真冠軍」 夜總會式「交際手段」宣傳寫真集

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