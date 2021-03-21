心機女主持｜田中美奈實巧奪「寫真冠軍」 夜總會式「交際手段」宣傳寫真集
《有點心機又如何》女主持田中美奈實起底：曾經登上寫真集銷量排行榜冠軍由的「美女主播」田中美奈實，2019年推出的寫真集《 Sincerely yours…》爆冷而受注目，據知這位心機女藝人，為了狂谷自己首本寫真集銷量，田中美奈實豁出去以「夜總會」公關式手法不斷拉攏男女同行，成功將寫真集銷量谷到超過44萬本！
撰文、圖片：東方新地
《心機女》主持田中美奈實係「寫真女王」
《戀愛心機又怎樣》（あざとくて何が悪いの？）開始時以不定期播映方式在朝日電視台播放，三次播出都引起熱烈討論，去年10月節目正式「常規化」，更在台灣 OTT 串流平台及電視頻道同步播映。節目女主持包括田中美奈實及弘中绫香，男主持就係「蒼井優老公」山里亮太。
擁有35E上圍的日本美女主播田中美奈實，前年開始因為主持《有點心機又如何》而爆紅，有指田中美奈實的寫真集能賣個滿堂紅，主要原因是她在以濱崎步半自傳小說改編的劇集《M 我珍愛的人》中飾演的獨眼女秘書大受觀眾喜愛，令她人氣急升。
田中美奈實拍劇演獨眼女秘書彈起
最新誘人相集！內衣代言「PEACH JOHN」展示魅力
今年初田中美奈實當上內衣品牌「PEACH JOHN」的日本代言人，以最強身材展示「Miracle Bra」，取代了舊有代言人中村杏及紗榮子：
心機女絕招宣傳寫真集 交際手段非同小可
針對田中美奈實的上位之路，早前有傳媒報道指，她在宣傳寫真集期間，不時會穿著性感服裝到電視台後台與一眾藝人打招呼，及免費送上自己的寫真集，同時更會與對方有不少身體接觸，似足「夜總會」式交際手段，但據知她會婉拒與男藝人私下見面，只與對方透過LINE聯絡，以保持友好關係！
與女藝人交流 另有一套心得
同時她對女藝人亦有另一套公關手法，包括在後台分享美容和減肥心得，以及主動約飯局等。田中美奈實得知自己奪得銷量排行榜冠軍的好消息後，表示希望能在疫情過後舉辦活動，親自向購買寫真集的粉絲表達謝意。