想見你電影版｜13個驚喜彩蛋大劇透！與劇版對照暗藏線索

電影版的《想見你》即將於2月9日正式在香港公映！燒腦穿越神劇《想見你》紅遍全亞洲，電影更由原班人馬主演， 許光漢和柯佳嬿再次穿起校服重返穿越的愛情故事。 除此之外，電影在台灣票房已經突破8000萬台幣，在準備入戲院之前先一齊來看電影版的《想見你》到底暗藏了哪些線索！