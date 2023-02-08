想見你電影版｜13個驚喜彩蛋大劇透！與劇版對照暗藏線索
《想見你》電影｜ 故事重溫
劇情描述27歲上班族黃雨萱（柯佳嬿飾演），因對前男友嘅思念而意外靈魂穿越回到1998年台南並變成17歲的女高中生。 穿越後，竟遇見與前男友一模一樣的李子維（許光漢飾演）所展開的一連串青春又浪漫的懸疑故事 。
《想見你》電影版13個驚喜彩蛋大劇透
《想見你》電影版彩蛋1. 巧妙的「32」
「32」這個數字可說貫穿了整套《想見你》，先是黃雨萱在上海收到楊皓寄的錄音帶，趴在辦公桌上聽着伍佰的《Last Dance》。她穿越到陳韻如身上醒來時，時間剛好在片長的第32分鐘，正正呼應了劇版第一集黃雨萱在公車上看到李子維時，也同樣是第32分鐘！
除了片長之外，電影可是用了最好製作，團隊邀請了金馬最佳音效設計師郭禮杞設計了「穿越時空的逆時針環繞音效」，讓觀眾享受最佳聽覺饗宴。監製林孝謙更提醒觀眾看電影時僅記要注意聽，因為連音效的數字也有特別安排的，在穿越時聽到的滴答音效足足是逆時針32聲響。另一個可愛的位是，「32」日文發音跟「想見你」普通話很像！
《想見你》電影版彩蛋2. 黃雨萱和李子維的語氣
電影版中，黃雨萱由2017年穿越到2014年時，對李子維說：「我誒，我誒，就算我變了一個人，可我還是我啊！」；而劇版中，李子維穿越後也跟黃雨萱說過：「你誒，你誒，你怎麼可能會有男朋友？」，二人說這兩句話時語氣一模一樣！
《想見你》電影版彩蛋3. 初識卻好像認識已久？
《想見你》的劇版中，黃雨萱在飲料店等李子維；而電影版中，29歲的李子維在手搖飲品店遇見了17歲的黃雨萱，那次雖然二人只是初次見面，卻偏有認識已久的既視感。
《想見你》電影版彩蛋4. 「第一次跨年」vs「第一天」
電影版2010年的跨年夜時，黃雨萱對李子維說：「這是我跟我男朋友第一次跨年」；回到劇版中，黃雨萱曾說過：「你一定要記得今天的日子，因為是第一天，我們在一起的第一天！」
《想見你》電影版彩蛋5. 機車後坐的位置
無論在電影版還是劇版，李子維的機車後座的位置，對於黃雨萱而言應該是一輩子最想去的地方了吧。
《想見你》電影版彩蛋6. 「白糖粿」的相遇
劇版和電影版中李子維跟小雨萱不可思議的相遇開端同樣是在同一家的台灣白糖粿店前，劇中的小雨萱更說着：「大哥哥，我叫黃雨萱，你不可以忘記我喔！」
《想見你》電影版彩蛋7. 11歲的年齡差
《想見你》劇版中，17歲的李子維在1998年遇見了6歲的黃雨萱；而電影版中，28歲的李子維在2009年遇見17歲的黃雨。他們始終是那對相差11歲的「想見你CP」，他們想見的依然只有彼此！
《想見你》電影版彩蛋8. 李子維的「肉包笑話」
一個李子維可愛的點是，不論劇版還是電影版中，李子維還是喜歡說着「肉包」的笑話，電影中更是升級版，不單出現了銀絲捲，肉包還變成了湯包，不斷訴說着一段關於肉包與麵條的恩怨情仇。
《想見你》電影版彩蛋9. 天臺墜樓事故？
劇版還是影版一樣出現了「天臺墜樓」的事故，第一次是李子維保護黃雨萱而死，第二次換成黃雨萱保護李子維。
《想見你》電影版彩蛋10. 得不到回覆的簡訊
劇中李子維因飛機失事，而電影版中李子維則遇到墜樓事故；不過，兩者相同的是獨留在回憶裡的黃雨萱，手機始終得不到回覆的簡訊！
《想見你》電影版彩蛋11. 黃雨萱的第三個願望
《想見你》劇版第三個版本的結局，黃雨萱夢回在生日許第三個願望的時候，仍是高中生的雨萱唱著生日快樂出現；而電影版中許第三個願望時，則是李子維現身！電影版的李子維偷偷回國求婚，而劇版是嘗試改變未來的李子維，決定向黃雨萱求婚，希望可以名正言順地留在她身邊！
《想見你》電影版彩蛋12. 12月30日
《想見你》電影在台灣上映的日子是12月30日，跟劇版《想見你》黃雨萱夢到李子維，再次傳送「想見你」訊息給他的那天一樣。製作團隊刻意選這天登上戲院大銀幕，以延續影集版結局，真是每一個細節都相當有心思！
《想見你》電影版彩蛋13. 貫穿全劇slogan
劇集版《想見你》的slogan是「只有你想見我的時候，我們的相遇才有意義！」句子來自西蒙波娃在《越洋情書》的金句「Only if you asked to see me our meeting would be meaningful to me」；而電影版則是「去愛，去失去，要不負相遇」，出自Alfred, Lord Tennyson的《In Memoriam紀念》「’Tis better to have loved and lost Than never to have loved at all.」，大家又比較喜歡哪一句？
《想見你》電影版預告
全新續篇電影版《想見你》，猶如柯佳嬿、許光漢的多重宇宙，四個角色來回穿梭不同時空，預告中曝光的時間軸發現，從28歲李子維與17歲的黃雨萱，在2009年的時間點，相遇到相愛、2013年同居築愛巢，直到2017年黃雨萱竟意外穿越時空到陳韻如身上，開啟無限循環的多重穿越。預告中還驚見柯佳嬿穿著一身婚紗，網友驚呼「是黃雨萱還是陳韻如要結婚？」
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