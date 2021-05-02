擊戰｜盤點14位亞洲美女鼓手超吸睛！盤點日韓台性感Youtuber鼓手
文：東方新地
日本代表 大崎由希（[email protected]_drs）
出身日本神奈川縣的大崎由希（Yuki Osaki）擁有35G、22、33的 Fit爆身材，被網民封為「G奶孫慧雪」，自稱為「寫真鼓手」的她由高中時期已開始學習打鼓，現在既是寫真女星，也是女子搖滾樂隊「Little Lilith」的鼓手，由於大崎由希經常穿著比堅尼上台表演打鼓，大晒豐滿上圍，令她成為樂隊中人氣最高的成員，個人YouTube頻道現有多達14.5萬個訂閱者。
大崎由希人氣最高的一段性感打鼓片，點擊率有超過430萬：
韓國代表 A-YEON（[email protected]）
作為90後的韓國性感女鼓手A-YEON（雅妍）現年30歲，她自2013年以三人女子搖滾樂隊Bebop隊長的身份出道，2014年更曾參演韓劇《明日如歌》（韓版《交響情人夢》），飾演A樂團鋼琴部的「孫秀芝」一角，但樂隊已在2016年解散，之後A-YEON單飛發展，曾到內地發展，憑著她性感火辣的身材加上高超的打鼓技巧，成功俘虜了不少粉絲，現時IG有超過30萬個Followers，YouTube個人頻道更有多達155萬個訂閱者。
A-YEON點擊率最高的一段打鼓片，至今已有近2,500萬瀏覽量：
台灣代表 羅小白 S.white（[email protected]）
現年26歲的台灣人氣鼓手羅小白本名羅仕茹，藝名S. white，國中時期開始成為街頭藝人，2015年因擊奏Super Junior〈Sorry, Sorry〉一曲，被Super Junior成員金希澈轉發在社群網站上，令她成功走紅並出道成為鼓手兼歌手，推出過個人專輯，又曾受邀至韓國、日本、印尼、馬來西亞、泰國、北京、上海等地作表演，現時她的IG有近19萬個Followers，個人YouTube頻道更有近56萬個訂閱者。
羅小白最受歡迎的一段打鼓片，有超過3,800萬點擊率：
香港 龍舟比堅尼鼓手
此外仲有前年香港端午節龍舟賽中，曾驚現一名穿著黑色比堅尼及戴著黑超的美女鼓手，其跨坐在鼓前打鼓的照片被網友瘋傳，大讚她身材Fit爆。