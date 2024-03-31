日本23歲OL進軍寫真界人氣急升 甜美外表反差大獲封「暗黑系周子瑜」

日本美少女Marupi（まるぴ）原本係一名YouTuber，憑著甜美的乖乖女外表，加上玲瓏浮凸的身形，出道短短兩年已收獲萬千粉絲，因為樣子與女團TWICE的成員周子瑜撞樣，讓她被封為日本「暗黑系周子瑜」，近日她更進軍寫真界，準備推出首本個人寫真集。