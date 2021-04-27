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李光洙宣布退出《Running Man》 網友提議搵193代替被鬧爆

東方新地 - 外娛

已加入韓國人氣綜藝節目《Running Man》近11年的元祖級主持李光洙，突然宣布將在完成5月24日最後一次拍攝後退出節目，理由是去年車禍受傷後，光洙為了堅持拍攝節目，至今一直未能回復最佳健康狀態，對於光洙退出《RM》，不少香港網友都大歎係一個時代的終結，有網友建議搵193代替李光洙，即被其他網友鬧爆！

文：東方新地｜圖：李光洙、RM、193 IG圖片及新傳媒圖片庫

李光洙因健康問題退出《RM》

韓國SBS人氣綜藝節目《Running Man》（RM）到今年7月就開播了11月，作為元祖成員的李光洙卻在4月27日透過事務所發表聲明，宣布將在完成5月24日最後一次錄影後退出《RM》，聲明中又表示：「李光洙去年因車禍受傷後，一直有在進行定期物理治療，但在拍攝節目時經常都難以保持自己的最佳體能狀態。因此李光洙在和成員們、製作團隊及事務所等人經過長時間的討論後，最終決定他需要時間去重新調整身心。」

李光洙
去年2月，李光洙因車禍而右腳踝骨折，至今仍未能完全康復。

聲明中續說：「因為節目《RM》在過去11年來都被李光洙視為和自己同甘共苦的家，所以對他來說決定退出並不容易，但是為了在以後的活動中展現更好的面貌，這次的決定是無可避免的。我們真心感謝一直以來通過《RM》給予李光洙愛護的觀眾們，李光洙承諾將會以一個健康明朗的面貌再次向大家問好。」

李光洙
現年已35歲的李光洙，自2010年7月開始成為《RM》的主持人，至今已有近11年。

《RM》尊重光洙意願

而《RM》方面就表示：「成員們和製作組就退出節目一事進行了討論，決定尊重李光洙的退出意願。李光洙去年交通事故後，雖然腳傷的恢復未能達到最佳的狀態，但出於對節目的熱愛和責任感，他仍堅持同時兼顧接受治療和拍攝，但是即使李光洙努力了，要同時將這兩件事做好仍是很困難的事情。雖然很遺憾，但對於李光洙做出的艱難決定，希望大家能給予溫暖的支持和鼓勵，《RM》的成員和製作組也會為李光洙加油。」

李光洙
2016年Gary已因要專注音樂事業而宣布退出《RM》，之後節目先後加入了梁世燦和全昭旻兩位新成員，加上光洙、劉在錫、池錫辰、金鍾國哈哈和宋智孝，現有共八名成員。
李光洙
《RM》全體成員曾多次獲得SBS電視台頒發大獎，李光洙亦曾以個人身份獲得最佳人氣獎及SNS STAR賞等獎項。

據悉光洙錄影的最後一集《RM》將於6月中旬播出，目前節目製作團隊仍未決定會否再加入新成員來代替光洙，因此短期內的節目仍會由剩下的七位成員來錄製。此外有指光洙在退出《RM》後，將會專注在演戲方面發展。

李光洙
光洙將於5月24日完成最後一次《RM》錄影，這最後一集預計將於6月中旬播出。

回顧去年2月，李光洙因車禍而右腳踝骨折，至今仍未完全康復，而據另一成員哈哈過去接受訪問時所透露，由於節目中要進行高強度遊戲活動，令成員們都有過腰椎間盤突出等健康問題，李光洙更試過痛到下不了床，要靠經紀人以「公主抱」送去醫院接受治療。

李光洙
光洙過去曾在訪問中指有《RM》才有現在的自己，因此會一直演出到節目停播為止。

網友：時代嘅終結

對於光洙宣布退出《RM》，香港一眾《RM》粉絲都大感不捨，有不少網友話自己由中學開始睇《RM》睇到大學，認為沒有了光洙，《RM》亦好快會完結。

李光洙
網友話睇到光洙退出嘅消息勁sad。
李光洙
話由中學開始睇《RM》睇到大學。
李光洙
更有網友認為冇咗光洙不如執咗《RM》去。
李光洙
認為《RM》好快要摺。

更有網友感歎光洙離開《RM》，係一個時代的終結。

李光洙
呢個網友嘅感歎獲得不少人認同。
李光洙
由中一睇到依家。

不過網友大都認同身體健康更加重要，因此對光洙的決定都紛紛表示體諒和支持。

李光洙
網友話支持光洙嘅決定。
李光洙
亦有網友希望光洙改做Sitting Man。

有不少《RM》忠實粉絲更發長文抒發對光洙和節目的不捨。

李光洙
有網友發長文懷念對RM嘅童年回憶。
李光洙
網友好感慨話睇住《RM》成員一個一個老，真係好惆悵。
李光洙
又好心噏。

此外有網友認為應支持本地綜藝節目，因此提議大家睇193代替光洙，及睇《花姐ERROR遊》代替《RM》，卻被不少網友群起鬧爆，指193仍未夠班同光洙相提並論。

李光洙
有網友提議搵193代替光洙。
李光洙
但被反駁指193差光洙幾條街。
李光洙
仲燒埋保錡，話佢講嘢有懶音。
李光洙
指港韓兩邊嘅綜藝節目好有距離。

又話100毛嘅東方昇、Dickson、龍志權都好笑過ERROR！

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