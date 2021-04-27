李光洙宣布退出《Running Man》 網友提議搵193代替被鬧爆
文：東方新地｜圖：李光洙、RM、193 IG圖片及新傳媒圖片庫
李光洙因健康問題退出《RM》
韓國SBS人氣綜藝節目《Running Man》（RM）到今年7月就開播了11月，作為元祖成員的李光洙卻在4月27日透過事務所發表聲明，宣布將在完成5月24日最後一次錄影後退出《RM》，聲明中又表示：「李光洙去年因車禍受傷後，一直有在進行定期物理治療，但在拍攝節目時經常都難以保持自己的最佳體能狀態。因此李光洙在和成員們、製作團隊及事務所等人經過長時間的討論後，最終決定他需要時間去重新調整身心。」
聲明中續說：「因為節目《RM》在過去11年來都被李光洙視為和自己同甘共苦的家，所以對他來說決定退出並不容易，但是為了在以後的活動中展現更好的面貌，這次的決定是無可避免的。我們真心感謝一直以來通過《RM》給予李光洙愛護的觀眾們，李光洙承諾將會以一個健康明朗的面貌再次向大家問好。」
《RM》尊重光洙意願
而《RM》方面就表示：「成員們和製作組就退出節目一事進行了討論，決定尊重李光洙的退出意願。李光洙去年交通事故後，雖然腳傷的恢復未能達到最佳的狀態，但出於對節目的熱愛和責任感，他仍堅持同時兼顧接受治療和拍攝，但是即使李光洙努力了，要同時將這兩件事做好仍是很困難的事情。雖然很遺憾，但對於李光洙做出的艱難決定，希望大家能給予溫暖的支持和鼓勵，《RM》的成員和製作組也會為李光洙加油。」
據悉光洙錄影的最後一集《RM》將於6月中旬播出，目前節目製作團隊仍未決定會否再加入新成員來代替光洙，因此短期內的節目仍會由剩下的七位成員來錄製。此外有指光洙在退出《RM》後，將會專注在演戲方面發展。
回顧去年2月，李光洙因車禍而右腳踝骨折，至今仍未完全康復，而據另一成員哈哈過去接受訪問時所透露，由於節目中要進行高強度遊戲活動，令成員們都有過腰椎間盤突出等健康問題，李光洙更試過痛到下不了床，要靠經紀人以「公主抱」送去醫院接受治療。
網友：時代嘅終結
對於光洙宣布退出《RM》，香港一眾《RM》粉絲都大感不捨，有不少網友話自己由中學開始睇《RM》睇到大學，認為沒有了光洙，《RM》亦好快會完結。
更有網友感歎光洙離開《RM》，係一個時代的終結。
不過網友大都認同身體健康更加重要，因此對光洙的決定都紛紛表示體諒和支持。
有不少《RM》忠實粉絲更發長文抒發對光洙和節目的不捨。
此外有網友認為應支持本地綜藝節目，因此提議大家睇193代替光洙，及睇《花姐ERROR遊》代替《RM》，卻被不少網友群起鬧爆，指193仍未夠班同光洙相提並論。
又話100毛嘅東方昇、Dickson、龍志權都好笑過ERROR！