李光洙宣布退出《Running Man》 網友提議搵193代替被鬧爆

已加入韓國人氣綜藝節目《Running Man》近11年的元祖級主持李光洙，突然宣布將在完成5月24日最後一次拍攝後退出節目，理由是去年車禍受傷後，光洙為了堅持拍攝節目，至今一直未能回復最佳健康狀態，對於光洙退出《RM》，不少香港網友都大歎係一個時代的終結，有網友建議搵193代替李光洙，即被其他網友鬧爆！

文：東方新地｜圖：李光洙、RM、193 IG圖片及新傳媒圖片庫