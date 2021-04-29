《雙層公寓》腰斬上位無望 林夢急推處女半裸寫真集Keep人氣
文：東方新地｜圖：林夢Twitter及IG圖片
林夢 入選全球百大最美臉孔
出身自北海道富良野的林夢（林ゆめ），原本就讀北海道文教大學，但在2016年21歲時，她中途退學並移居東京，在一間IT公司任職OL。2017年林夢被星探發掘後，開始兼職做賽車女郎和水著模特兒，不時為雜誌拍攝性感寫真，前年她更曾獲得賽車界的「年度賽車皇后」大獎，並於2019及2020年連續兩年入選由美國電影網站「TC Candler」舉辦的「全球百大最美臉孔排行榜」。
在去年2月尾林夢以「吉田夢」藝名，參演在Netflix播出的日本人氣真人騷配對節目《雙層公寓：東京2019-2020》，憑住甜美的笑容和火辣的身材，令她知名度極速急升，獲網民力讚靚絕《雙層公寓》，但節目播出期間不但一度因肺炎疫情影響而停拍，到5月時，有份參演節目的摔角手木村花疑不堪網絡欺凌而輕生，多種原因令節目被逼腰斬，林夢上位無望，惟有邊做OL維持生計，邊為雜誌拍攝水著寫真Keep人氣。
《心機女》教媾仔
林夢憑著《雙層公寓》知名度令工作也大增，除了獲邀成為電台節目《劇團森巴嘉年華》主持外，近日她更獲家鄉北海道起用做「富良野觀光親善大使」，負責推介當地著名花海及富良咖喱蛋包飯，希望能靠她振興當地旅遊業。此外她早前又在日本人氣節目《心機女》中亮相，示範其媾仔秘技。
林夢日前更宣布將於6月4日推出處女寫真集，大晒其火辣的33F身材。林夢過去曾推出過三本電子寫真集，但從未推出過實體寫真集，她在社交網表示推出個人寫真集是她的夢想之一，因此她真的很高興能夠夢想成真，此外她又透露接下來將會為這本寫真集展開各種宣傳活動。
剝衫露南半球
林夢的寫真集大部分以藍天碧海和廣闊的沙灘做背景，充滿度假Feel。而造型方面，除了有穿著各種性感水著和內衣的造型外，更有林夢剝衫和僅以手臂遮胸、露出南半球的半裸鏡頭，充分展露其女性魅力。
今次林夢的處女寫真集共有128頁，定價為2,970日圓（約212港元）。