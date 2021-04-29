《雙層公寓》腰斬上位無望 林夢急推處女半裸寫真集Keep人氣

現年25歲現職OL兼水著模特兒的林夢去年因真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》而人氣急升，但其後因各種原因，節目被腰斬。上位夢碎的林夢日前宣布將於6月4日推出她的首本寫真集，當中更有林夢的性感半裸造型，大晒其33F火辣身材！

文：東方新地｜圖：林夢Twitter及IG圖片