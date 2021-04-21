38歲深田恭子老化走樣 網民大叫完全認唔出
文：東方新地｜圖：深田恭子IG圖片、花絮及活動影片截圖
深田恭子 消瘦又憔悴
深田恭子近日夥拍32歲的多部未華子和21歲的永野芽郁拍攝日本電訊公司廣告搵真銀，在廣告中三人著上藍色和服扮成三姊妹，講靚樣當然以恭子最搶鏡，但當拍攝的花絮片一出，未有執圖的恭子卻驚現消瘦又憔悴的殘樣，老態盡顯，更因皮膚鬆馳而驚現雙下巴。
有指恭子忽然憔悴又殘爆，是因為同有米男友婚事「撻Q」。前年36歲的深田恭子被爆秘撻比她大五歲的地產大亨杉本宏之，仲被拍到收工後獲男方用豪華房車接載到酒吧夜會，之後再一齊返回恭子的寓所度春宵。據知杉本宏之是日本地產大企業SYLA HOLDINGS的老闆，旗下七間公司的營業額高達200億日圓（約14億港元）。
疑婚事撻Q
雖然當年恭子所屬事務所拒認戀情，只承認兩人曾一起食過飯，但據指兩人已見過雙方家長，隨時閃婚，而恭子為嫁這位地產大亨，更不惜飛甩已拍拖兩年的龜梨和也，可惜婚事至今仍在一拖再拖，令恭子嫁入豪門夢未能成真。
此外，深田恭子最近為麵包超人的動畫電影配音，日前她出席宣傳活動時，站在麵包超人側邊，亦被網民狂轟面容完全崩壞！
深田恭子 14歲出道
深田恭子自14歲出道，1998年未滿16歲時就孖金城武主演電視劇《神啊！請給我多一點時間》爆紅，2004年憑電影《下妻物語》升呢影后，前年又以劇集《初戀那一天所讀的故事》奪得日劇學院賞視后大獎，演技與美貌並重。
曾推21本寫真集
曾被人起外號「肥恭」的深田恭子，近年努力做運動，練出一身Fit爆身材和古銅色的健康美肌，並推出過多本性感寫真集，本本都非常暢銷，令恭子成功登上寫真女王的寶座。
去年5月深田恭子推出了第21本個人寫真集《Brand New Me》，是恭子在疫情爆發前專程飛到美國夏威夷取景拍攝，充滿陽光與海灘的自然美。
深田恭子出道24年來凍齡有術，除了被封做女神外，更被稱為「永遠的恭子妹妹」，以讚美其不老的可愛童顏。
飲暖水抗衰老
原來恭子私下有一套保養心得，首先要經常帶住暖水袋跟身，平日都盡量飲暖水或者加了薑的紅茶來驅寒，可以加速新陳代謝。
此外恭子還會自製玄米紅豆飯糰做早餐，而且進食時要細嚼慢嚥，以避免食得太多，另外她還表示每日至少要睡足7個鐘，以保持頭腦清醒及抗衰老。