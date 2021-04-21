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38歲深田恭子老化走樣 網民大叫完全認唔出

東方新地 - 外娛

曾出過多本暢銷寫真集的日本性感女神深田恭子，一直凍齡有術，雖然已年過38歲，但無論樣貌或身材多年來都未見走樣，直到近日在她所屬代言公司放出的廣告花絮片中，恭子竟然被發現面部皮膚鬆弛，驚現殘爆老態！

文：東方新地｜圖：深田恭子IG圖片、花絮及活動影片截圖

深田恭子 消瘦又憔悴

深田恭子近日夥拍32歲的多部未華子和21歲的永野芽郁拍攝日本電訊公司廣告搵真銀，在廣告中三人著上藍色和服扮成三姊妹，講靚樣當然以恭子最搶鏡，但當拍攝的花絮片一出，未有執圖的恭子卻驚現消瘦又憔悴的殘樣，老態盡顯，更因皮膚鬆馳而驚現雙下巴。

深田恭子
廣告中恭子和永野芽郁（左）、多部未華子（右）同樣穿著藍色和服，以站在中間的恭子消瘦得最明顯。
深田恭子
片中深田恭子面容消瘦且皮膚鬆馳，每每側臉一笑時，都會驚現雙下巴。

有指恭子忽然憔悴又殘爆，是因為同有米男友婚事「撻Q」。前年36歲的深田恭子被爆秘撻比她大五歲的地產大亨杉本宏之，仲被拍到收工後獲男方用豪華房車接載到酒吧夜會，之後再一齊返回恭子的寓所度春宵。據知杉本宏之是日本地產大企業SYLA HOLDINGS的老闆，旗下七間公司的營業額高達200億日圓（約14億港元）。

深田恭子
有指恭子是因婚事受阻而變得憔悴。
深田恭子
恭子被指開工時只是強顏歡笑。

疑婚事撻Q

雖然當年恭子所屬事務所拒認戀情，只承認兩人曾一起食過飯，但據指兩人已見過雙方家長，隨時閃婚，而恭子為嫁這位地產大亨，更不惜飛甩已拍拖兩年的龜梨和也，可惜婚事至今仍在一拖再拖，令恭子嫁入豪門夢未能成真。

深田恭子
近日有日本網站票選「最不希望她結婚」女星，深田恭子位列第五，前四位分別是新垣結衣、綾瀨遙、波瑠、小松菜奈。

此外，深田恭子最近為麵包超人的動畫電影配音，日前她出席宣傳活動時，站在麵包超人側邊，亦被網民狂轟面容完全崩壞！

深田恭子
除咗雙下巴之外，只要一笑恭子面上皺紋亦都出晒嚟。
深田恭子
恭子面容被指變晒形。
深田恭子
網民話恭子看起來比38歲更老。

深田恭子 14歲出道

深田恭子自14歲出道，1998年未滿16歲時就孖金城武主演電視劇《神啊！請給我多一點時間》爆紅，2004年憑電影《下妻物語》升呢影后，前年又以劇集《初戀那一天所讀的故事》奪得日劇學院賞視后大獎，演技與美貌並重。

深田恭子
早前恭子還被網民票選為「最理想女友」第四名，而頭三名分別是新垣結衣、吉岡里帆和綾瀨遙（見圖左），這也是恭子連續第五年進入日本「最理想女友」這個排行榜頭十位。

曾推21本寫真集

曾被人起外號「肥恭」的深田恭子，近年努力做運動，練出一身Fit爆身材和古銅色的健康美肌，並推出過多本性感寫真集，本本都非常暢銷，令恭子成功登上寫真女王的寶座。

深田恭子
曾被指膠面及脹爆走樣的深田恭子，近年密密做運動，成功操出Fit爆身形。

去年5月深田恭子推出了第21本個人寫真集《Brand New Me》，是恭子在疫情爆發前專程飛到美國夏威夷取景拍攝，充滿陽光與海灘的自然美。

深田恭子
近年愛上滑浪的恭子，在她專門訂製的滑浪板上印上其名字「KYOKO」 ，又坐在滑浪板上大方露股溝。

深田恭子出道24年來凍齡有術，除了被封做女神外，更被稱為「永遠的恭子妹妹」，以讚美其不老的可愛童顏。

深田恭子
去年年底恭子又曾推出全新月曆，大晒著上LV比堅尼的豐滿上圍。

飲暖水抗衰老

原來恭子私下有一套保養心得，首先要經常帶住暖水袋跟身，平日都盡量飲暖水或者加了薑的紅茶來驅寒，可以加速新陳代謝。

深田恭子
據了解恭子的健身教練是專家「樫木裕實」，為深田進行訓練出一副Fit爆的「深田恭子BODY」！

此外恭子還會自製玄米紅豆飯糰做早餐，而且進食時要細嚼慢嚥，以避免食得太多，另外她還表示每日至少要睡足7個鐘，以保持頭腦清醒及抗衰老。

深田恭子
熱愛水上運動的恭子，透露若沒當上藝人，最希望能成為一個海豚訓練師。

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