38歲深田恭子老化走樣 網民大叫完全認唔出

曾出過多本暢銷寫真集的日本性感女神深田恭子，一直凍齡有術，雖然已年過38歲，但無論樣貌或身材多年來都未見走樣，直到近日在她所屬代言公司放出的廣告花絮片中，恭子竟然被發現面部皮膚鬆弛，驚現殘爆老態！

文：東方新地｜圖：深田恭子IG圖片、花絮及活動影片截圖