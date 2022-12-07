《First Love 初戀》37歲滿島光低潮期曾拍寫真 受王菲影響轉型實力派女星
滿島光的混血美貌
滿島光的祖父是美籍法國人，爸爸是法日混血兒，年輕就長得很帥。滿島光則是家中長女，下有3個弟妹，全是俊男美女。二弟滿島真之介和姐姐一樣也是演員，妹妹滿島南則是模特兒，年齡最小的弟弟是唯一的圈外人，但顏值也完全不低。不過論顏值最高的，當然還是滿島光，具空靈感的氣質真不是任何演員都擁有。
滿島光因王菲而成為演員
滿島光其實11歲已經出道，於1997年以7人團體Folder5出道，這個偶像團隊後來在2003年解散，滿島光於是重新專注學業。滿島光後來決定於2008年以女演員身份再重新在幕前出現，其後她參與電影、舞台劇和電視劇。原來滿島光當初會下定決心想走演員之路，是受到電影《重慶森林》中的王菲所啟發。滿島光曾透露，她在14歲時看了王家衛執導的《重慶森林》，那時看到王菲在電影中唱歌，認為自己也辦得到，於是才想走雙線發展。
滿島光的迷茫期
在2003年，Folder5解散後，滿島光曾經迷茫徘徊過好一段時間，在三年間當過主持人、性感寫真偶像和模特兒，一度陷入事業低潮，那時她曾拍過不少性感寫真及水着照。不過老實說，比起日本的性感女星，就算滿島光穿三點式，也沒甚麼看頭。也許因為有着A罩杯身材，滿島光的性感也屬健康，沒有意淫味道。當然，這也關乎滿島光的氣質臉蛋，只能說，「賣肉」真的完全不適光妹啊。
必看《愛的曝光》
走出迷茫期後，2009年上映的電影《愛的曝光》讓滿島光聲名大噪，此片被日本《電影藝術》雜誌評選為年度十大佳片第一位，滿島光因此獲得了女配角獎、新人獎。故事講述乖巧的男高中生本田悠生長在天主教家庭，母親早逝，而已故的母親常對他說：「將來找個像瑪莉亞的女孩子度過幸福一生」，悠將這句話謹記在心。有天，本田悠遇上一名高中女學生洋子（滿島光飾）單挑一大群混混，當時悠就覺得自己找到了心目中的瑪莉亞，更因而愛上洋子。反叛而個性有趣的洋子在電影中曾舉起中指，滿島光的這一幕更成為了電影海報，十分出位。
滿島光的《四重奏》被封神劇
很多人是因為看了《四重奏》這套日劇而愛上滿島光的。滿島光在劇中飾演大提琴手「小雀」，劇中的她個性大而化之、喜愛赤腳演奏，就像一隻崇尚自由的雀鳥。而「小雀」常在悸動、緊張、興奮時脫口而出一些自創口頭禪，當時大家就覺得滿島光可愛之餘又會演戲，絕對會為為一名優秀的女優。事實上，滿島光的可塑性極高、不論是溫婉、霸氣、可愛、悲情，她都演活角色，因此有「凡是滿島光的戲都不會爛」的評價。
滿島光曾來港拍MV
滿島光在2017年時曾為樂隊MONDO GROSSO獻聲演唱歌曲《迷宮》，MV團隊當時專程來港拍攝，滿島光由海山樓一路跳到廟街，當時一邊唱歌一邊跳現代舞的她吸引了很多香港聽眾留意這首歌！當時滿島光穿上鮮艷的橙色系服裝，在老舊街道跳唱，而有如「一鏡到底」的拍攝方式更引起不少話題。
滿島光曾有過的一段婚姻
2009年，滿島光和石井裕也兩人因拍攝電影《蜆貝小小姐》相識，5月開始交往，電影殺青的時候已經同居。在2010年，滿島光25歲時就跟電影導演石井裕也結婚。後來經歷了6年婚姻之後，二人協意離婚。對外放出的原因是生活觀和結婚觀相差帶來煩惱，而前夫石井裕亦已跟女演員再婚生子。83年出生的石井裕也曾執導《編舟記》並代表日本角逐奧斯卡外語片獎。
滿島光與年下男交往
滿島光在離婚不久便跟瑛太的弟弟永山絢斗正式交往。滿島光跟永山絢斗原本是演員好友，感情一直都很好，二人當初由友情轉化為愛情也是非常自然的事。1989年出生的永山絢斗跟佐藤健同歲，而滿島光跟永山絢斗相差4年，不過從外表看來，滿島光仍舊是元氣滿滿，帶有沖繩女孩的活力，因此就算戲內、戲外跟年下男拍拖亦沒有違和感，CP感非常重。不過亦有指滿島光已跟永山絢斗分手，對此謠言，二人一直沒有回應分手與否。