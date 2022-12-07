《First Love 初戀》37歲滿島光低潮期曾拍寫真　受王菲影響轉型實力派女星

有看《First Love 初戀》的觀眾都被女主角滿島光吸引住，靈動的大眼睛、配上小巧的臉蛋極具個性。滿島光在很多成熟男士的心目中就如女神一般，今年37歲的她縱然不再年輕，但從表情、小動作間卻又不時展露出有如小女孩一般的純淨、跳脫。滿島光時而含蓄，卻又時而如《First Love》中的也英一般奔放。有不少觀眾認為《First Love 初戀》劇情老土，是滿島光跟佐藤健救了整套劇，讓男女主角的角色有了生命。對於劇中女角滿島光，你又認識多少？