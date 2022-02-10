玄彬與孫藝珍宣布結婚共度餘生：能和他在一起就感覺很溫暖很踏實
孫藝珍貼迷你婚紗照分享喜悅
孫藝珍在2022年2月10日傍晚時間，突然分享迷你婚紗的照片並上傳長文宣報喜訊：
寫這篇文字的時候，我一直很煩惱該怎麼表達我的心情。我很想說得很美好，因為是很珍貴很重要的事。我有了想共度人生的人，沒錯，就是大家想的那位只要能和他在一起，就感覺很溫暖很踏實。我一直覺得男女相遇，心靈相通，約定未來是我想像不到的事情，但我們自然而然就走到了這一步。
感謝讓我們結緣的命運，讓我們走到一起的所有一切。請各位祝福我們將一起走向的未來。一直支持我的所有粉絲，各位給予我的無私的愛，我不甚感謝。我想成為更成熟更帥氣的演員以及普通人，但這並不容易做到。總有一天我可以接近我描繪的理想模樣吧？
成為，對各位而言，對我自己來說，不感到慚愧的人。我真心祝願各位每一天都更加幸福。包含我的愛與感謝。
玄彬貼拖手合照曬幸福
而另一邊廂，玄彬亦透過事務所發文宣布婚訊，還分享了一張二人撻著作品《愛的迫降》的拖手合照，閃爆網民，並以長文寫道：
大家好，我是玄彬。大家過得好嗎？ 我想把人生最重要的決定先告訴那些愛我、給予我很多關心和喜愛的粉絲們，所以寫了這篇文章。 應該也有猜到吧？是的，我決定要結婚了，小心翼翼地踏入人生第二章。我和總是讓我笑的她約定好，今後的日子要一起走下去。在作品中一起合作過的政赫和世莉要一起邁出人生的一步。我想大家會用溫暖和充滿愛意的視線為我們的第一步開心地應援吧。那麼直到我們見面打招呼的那一天，希望大家身體健康，幸福快樂。
有指兩人將在3月於首爾舉辦非公開婚禮，但礙於新冠肺炎疫情嚴竣的關係，婚禮將只會邀請好友及雙方父母到場。
買定愛巢同居試婚、雙喜臨門？
據知，玄彬與孫藝珍一早已經認定對方，去年10月，玄彬更豪擲48億韓圜（約3,100萬港元）買下京畿道九里市峨川洞的「Walkerhill PODOVILL」豪宅，與愛人共築愛巢。另一方面，在二人宣布於3月結婚之後，不少當地人懷疑孫藝珍是否懷孕而趕進度，突然傳出雙喜臨門的傳聞，不過韓國媒體《STAR NEWS》報道指，有玄彬身邊的友人透露，玄彬及孫藝珍在較早之前已定下婚期，而日子亦是基於孫藝珍剛結束JTBC劇集最《三十，九》的拍攝，所以才安非婚禮在三月中旬，「兩人是覺得到了該結婚的時候了，並非是因為懷孕。
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