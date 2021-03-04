福原愛疑背夫偷食釀婚變 被老公江宏傑用鷲哥金句鬧爆

日本前乒乓球名將福原愛與台灣乒乓球王子江宏傑結婚四年多，一直被視為體壇金童玉女，近日卻傳出兩人婚變消息，日前福原愛更被日本傳媒踢爆疑似背夫偷食，與一名高大男子到酒店開房過夜，對此福原愛承認與對方同住酒店，但否認同房，並指對方只是她傾訴心事的好友之一！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片、福原愛微博、Twitter及江宏傑、大谷翔平IG圖片