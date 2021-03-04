福原愛疑背夫偷食釀婚變 被老公江宏傑用鷲哥金句鬧爆
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片、福原愛微博、Twitter及江宏傑、大谷翔平IG圖片
福原愛 嫁到台灣三年抱兩
福原愛2016年和江宏傑結婚後便隨丈夫移居台灣，在2017年誕下大女「小小愛」，並在2018年宣布退役，2019年再誕下細仔「小小傑」，湊夠一個「好」字。而江宏傑現時除了是職業乒乓球手外，也活躍幕前，近日更有份演出台視的體育競技真人騷節目《全明星運動會》第二季。
認入酒店開房過夜
日本傳媒《女性Seven》日前爆料指福原愛於上月與一位身材高大的型男在橫濱中華街約會，態度親密，並雙雙上酒店開房過夜，翌日該名男士更送福原愛返回她在東京獨居的寓所，再在她屋企留宿了一晚才離開去上班。據知該名男士在日本一流企業任職，樣貌被指似日本職業棒球選手大谷翔平，兩人約6、7年前在聚會上認識，今年開始經常約會。
福原愛回應時表示該名男子是在她精神狀況欠佳時支持她的朋友之一，兩人雖然有在酒店過夜，但是分別訂了兩間房。被問到是否難忍老公長期言語暴力而決定分開？福原愛只說他們會好好討論後再做決定。
江宏傑鬧福原愛「妓女」
另一日本傳媒《週刊文春》就指福原愛和江宏傑早已在今年1月協議離婚，離婚原因是福原愛經常受到江宏傑言語暴力欺凌，在福原愛陀第一胎時，因為孕吐吃不下東西，曾被江宏傑責罵過好幾次。此外2019年福原愛有一次去看牙醫，江宏傑因不滿她的打扮浮誇，曾辱罵她：「像是要挑逗一樣把嘴巴張開，妳這個妓女！」而且每次福原愛與江宏傑的家人爭執時，江宏傑都會大罵福原愛：「都是你害我們家裡氣氛變得很糟！」
當年福原愛和江宏傑結婚時，曾引起日本體壇不滿，日本乒乓球協會更直指兩人年收入相差達37倍，江宏傑一直被指夫憑妻貴，有指這亦是引致兩人離婚的導火線。
江宏傑所屬經紀公司發言人否認兩人離婚一事說：「兩人沒有離婚，小傑（江宏傑）不認識與小愛（福原愛）出遊的男子。異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家中大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」
江宏傑亦發聲明表示：「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，我們結婚快5年，生了可愛的一男一女，磨合文化上的差異一直是我們夫妻的共同功課。很感謝我們的家人支持，在小愛不在台灣的期間共同分擔照顧愛媽和我們的2個孩子，真心不希望這些不實八卦傷害了我們的至親。未來的路還很長，我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家的關心。」
據知江宏傑正與子女留在台灣，而福原愛已搬回日本，為東京奧運的轉播工作做準備，今年1月福原愛更在日本成立了一間個人事務所Omusubi，親自擔任社長兼CEO，今日（3月4日）事務所已發出聲明，為這宗醜聞對大家所引起的不便公開道歉，之後她又發親筆信否認自己有婚外情，並表示今後夫妻間會以一對仔女為最優先。
福原愛 世界聞名「瓷娃娃」
現年32歲的福原愛是日本近代最著名的女乒乓球手，曾四度代表國家出戰奧運，多年來在世界各地奪獎無數，亦在2016年的里約奧運中為日本女團拿下一面銅牌。由於福原愛長相可愛甜美，在球場上又常常哭成淚人、惹人心痛，因此素有「瓷娃娃」的稱號，不單在日本家喻戶曉，在中國及台灣等地亦有極高人氣。
福原愛自小到中國受訓，又曾跟隨幾位中國教練，故說得一口流利的普通話，在接受中方媒體訪問時能用普通話侃侃而談，令觀眾大為驚訝！福原愛2015年開始與比自己小三個月的台灣乒乓球手江宏傑拍拖，男方高大有型，與福原愛外形匹配，這段異地戀曾少有地被外界看好。