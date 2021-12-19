《蜘蛛俠：不戰無歸》劇透注意！入場前必讀FAQ！傳「3代同堂」開啟多元宇宙

《蜘蛛俠：不戰無歸》劇透注意！（Spider-Man: No Way Home）12月15日正式香港上映，由去年底開始就不斷有相關消息傳出，一時就指蜘蛛俠的好友Ned Leeds（Jacob Batalon飾）會成為反派，一時又傳出蜘蛛俠戲中女友MJ（Zendaya飾）會成為蜘蛛女，而最鬧得熱騰騰，眾Marvel迷及蜘蛛俠迷最想看到的3代蜘蛛俠同框大戰反派等，完全是未上映就已話題不絕，早前在外國討論區Reddit 就有《蜘蛛俠：不戰無歸》的「全故事大綱」流出，當中不但提到奇異博士，仲直指有重要角色陣亡！隨著電影上映，立即看看傳聞vs真實劇情的對照！