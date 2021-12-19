《蜘蛛俠：不戰無歸》劇透注意！入場前必讀FAQ！傳「3代同堂」開啟多元宇宙
撰文：東方新地｜圖片來源：Marvel、SONY PICTURES HK、kapwing.com
Q1 :《蜘蛛俠：不戰無歸》與Marvel及Dinsey+ 哪些作品有關連？
A:《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）劇情將與《奇異博士2：瘋狂多重宇宙》及《WandaVision》有所關連
2019年時，Marvel CEO Kevin Feige對外公布第四階段將會分劇集和電影兩大部份，而兩邊的劇情是有所關連，所以要更了解電影劇情，就必須要看劇集，而今次《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）也印證了Kevin的說法，來自不同蜘蛛俠電影系列的奸角同時出現，一定是與「奇異博士」的多重宇宙有關，也就是說將與《奇異博士2：瘋狂多重宇宙》（Doctor Strange in the multiverse of madness）的劇情又有連繫，再加上今年1月時「紅女巫」的劇集《WandaVision》播出，相信當中一定會有更加多的蛛絲馬跡，讓各影迷一猜再猜。
Q：《夜魔俠》將會客串MCU版《蜘蛛俠3》？
A: Kevin Feige沒有排除可能性！
去年底，知名媒體人Charles Murphy就爆料，稱Charlie Cox將會客串MCU版的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），亦是《夜魔俠》版權從Netflix回歸Marvel Studios後，首次有可能出現在MCU電影中。Charles Murphy更指這個協議其實已經在幾個月前版權回歸前經已談好。其實在上年已傳出夜魔俠將會加入的消息，指故事上Peter Parker需要律師援助，而「夜魔俠」Matt Murdock就是不二人選。不過當時Charlie Cox迴避了記者的提問否認了消息，當然但最終消息有待官方宣佈。
Q：《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）劇透？上畫前網上已有全故事版本流出？
A：以下含劇透內容請自行決定是否入場前收看！
《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）自宣布準備開拍到現時，網上就不時有現場拍攝照片流出，又有各式各樣的傳聞，而在今年2月底時，「蜘蛛仔」Tom Holland，其拍檔Zendaya與肥仔老友Jacob Batalon各自於社交媒體上載假的《蜘蛛俠3》戲名整蠱粉絲後，官方就緊接推出宣傳短片，仲同時公布戲名為《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），以及上映日期為今年12月。
電影上畫前，外國討論區Reddit就有位網友「4chan」以「Spider-Man: No Way Home Leaks」為題的帖文，大講《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）與《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）之後的故事發展。
Q：《蜘蛛俠：不戰無歸》劇透劇情在哪個網站首先流出？
A：《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）「4chan」網站曾多次成功預測劇情發展
網站「4chan」時常都會在網上發放出一些有關Marvel 電影及劇集消息，而且準繩度更是接近99%預測成功，就連在乎2018年時，Marvel電影《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）上映前，他也有在Reddit討論區上預測故事發展，只是Hulk（Mark Ruffalo 飾）在瓦干達大戰中，沒有變身一部份落空，但整體來說都能預測成功；而除了「4chan」外，網友「SpideyForever245」的預測也是十分準確，今次兩位在網上大講《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的劇情，亦十分相近；所以接下來，是否真的要看劇情的Marvel迷就要做好心理準備了！
劇透慎入！諗清楚呀！！！
劇透慎入！諗清楚呀！！！
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（好重要所以講三次！！！）
劇透圖輯 : 目前已知戰鬥場面（來自預告場面）
八爪魚博士天橋大戰！化敵為友？
黑色戰衣！決戰電魔
紐約多元宇宙破裂！決戰奇異博士！
奸角全部登場！自由神像大決戰！
《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）劇透傳聞1：奇異博士出手救蜘蛛俠
按照網友「4chan」的帖文所講，在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）最後，「蜘蛛俠」Peter Parker （Tom Holland 飾）先被Mysterio陷害，成為殺人兇手，隨後又被《Daily Bugle》的黑心老闆J. Jonah Jameson公開其真實的身分，頓時令Peter Parker陷入兩難局面。
「Iron Man」Tony Stark的得力助手Happy看到後，就即時找「Doctor Strange 奇異博士」Stephen Strange（Benedict Cumberbatch 飾）幫忙，「Doctor Strange 奇異博士」聽後就將「蜘蛛俠」Peter Parker（Tom Holland 飾）與其兩位好友MJ（Zendaya飾）、Ned Leeds（Jacob Batalon飾）一併安排到Sanctum Sanctorum（聖所）之內。
《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）劇透傳聞2：有重要角色陣亡
Peter Parker（Tom Holland 飾）與好友一同入到Sanctum Sanctorum（聖所）後，竟發現綠魔與八爪魚博士（Alfred Molina 飾）都被囚禁在Sanctum Sanctorum（聖所）內。隨後，Peter Parker被綠魔誘騙，誤將Sanctum Sanctorum內的反派全部釋放，獲得解放後的反派們當然四散到紐約市內不同的地方。
當Peter Parker清醒過來，發現自己所做的一切，決定要收拾殘局，惜一人之力難抵一眾反派，「Doctor Strange 奇異博士」Stephen Strange見狀，就前往其他宇宙尋找其餘的蜘蛛俠出手幫忙；其實前兩代的蜘蛛俠都已過著不同的生活，首代蜘蛛俠（Tobey Maguire 飾）就已與Mary Jane Watson結婚，並育有一女，至於第二代蜘蛛俠（Andrew Garfield 飾）就成為一名教授。
《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）劇透傳聞3：有重要角色陣亡
故事發展至尾聲，最終大戰就在紐約的自由女神像前，經過一輪的大戰後，有重要角色陣亡，Peter Parker（Tom Holland 飾）決心上前追殺綠魔時，被第二代蜘蛛俠（Andrew Garfield 飾）上前阻止，及後二人出席首代蜘蛛俠（Tobey Maguire 飾）與Ned Leeds（Jacob Batalon飾）喪禮。
《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）劇透傳聞4：夜魔俠出場
事情發展到最後，Peter Parker（Tom Holland 飾）被Mysterio陷害，成為殺人兇手一案就由身為律師的「夜魔俠」負責，結果贏得官司，雖然Peter的身份被公開，但依然繼續守護大家。
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究竟以上劇情發展孰真孰假，就要入場欣賞 《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），才能揭曉！但如想看完整英文版本，可以按此：Reddit
圖片來源：Marvel、SONY PICTURES HK、Tom Holland IG
《蜘蛛俠：不戰無歸》FAQ
Q:《蜘蛛俠：不戰無歸》與Marvel 及Dinsey+ 哪些作品有關係？
A:《蜘蛛俠：不戰無歸》劇情緊接前作《蜘蛛俠：決戰千里》，同時亦與Disney＋劇集以及《奇異博士2》有以下關聯⋯⋯按此看詳情
Q:《蜘蛛俠：不戰無歸》劇透劇情在哪個網站首先流出？
A:《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）在電影上畫前已有文字劇情預測，劇透劇情來自「4chan」網站的用戶分享，是否估中即將有答案⋯⋯按此看詳情