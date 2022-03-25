二十五，二十一｜31歲金泰梨演高中生大受歡迎 5大原因成最想合作女演員
金泰梨產量低質量高
雖然金泰梨的作品不多，成就卻是同齡女演員中無人能及，更被業界譽為是掃走近年韓國電影女演員斷層的「忠武路Cinderella」。
(注：「忠武路」算是韓國荷里活，是當地影視圈的頂端，被封為「忠武路演員」必須先得到三大權威影展「百想、青龍、大鐘」獎的肯定，代表著演員的可塑性及實力)
五大原因成最想合作女演員
1｜金泰梨賣豆漿時被發掘入行
純熟的演技讓金泰梨出道不久便大獲讚賞，但其實她在出道前並沒有受過演技訓練，就讀新聞系的她因為大學參加了戲劇社，慢慢開始對演戲產生興趣，但因為沒有相關經驗，所以她只能接到在劇組的助理工作，堅持1年後才有機會成為替補演員，終於得到出演機會。
後來某次在超市賣豆漿時，金泰梨的獨特氣質被攝影師發掘，讓她開始接觸平面模特兒及廣告工作，逐漸踏入娛樂圈，往演員目標邁進。由於出道得較其他演員晚，金泰梨在試鏡時常因年紀、資歷的關係碰壁，但她總會自我鼓勵「年紀大、經驗更豐富，才能把角色詮釋得更好」，並裝備好自己。終於在26歲時，她遇到了一個難得的機會。
2｜在1500人電影試鏡中勝出，憑「大尺度同性裸戲」橫掃影壇新人獎
憑《原罪犯》（2003年）打開國際知名度的導演朴贊郁打算開拍大膽同性戀題材色情驚悚片《下女的誘惑》，曾因為「不得對裸戲尺度有異議」的選角條件隨即引起話題。金泰梨在經理人公司的鼓勵下參加了這個共1500人爭奪的試鏡。
當時金泰梨僅以5分鐘便吸引到導演的注意，憑著伶俐的眼神，幹練而毫不遲疑那與電影中女僕相似的氣質，讓她以新人資態在1500人中脫穎而出，得以與河正宇、趙震雄、金敏喜這些影帝影后級人馬合作。
雖然演藝資歷尚淺，但她的精湛演技在面對一眾實力派演員時毫不遜色，面對裸戲、女女戀等大尺度的演出毫不怯場，讓導演也對這位金泰梨讚不絕口，指她相當敬業，一心只想著如何演好角色，並不在乎自己在鏡頭前是否好看，專業成熟的表現讓人眼前一亮，處女作便奪下青龍電影獎最佳新人女演員賞等11座大賞的新人演員賞，更入圍康城影展「金棕櫚獎」，一部作品便讓她成為備受肯定的「忠武路演員」。
即使已聲名大燥，但金泰梨並沒有急於表現自己，反而每年只接拍一部作品，確保每次演出也能自我突破，期後兩部電影《1987：黎明到來的那一天》及《小森林》也大獲好評，使她成為票房保證。到了2018年，金泰梨跨足電視圈，接拍首部電視劇《陽光先生》。
3｜金泰利首次擔正拍劇集《陽光先生》即破收視記錄
雖然經過好幾部電影的磨練，但對於首次擔正電視劇便與李秉憲、柳演錫等人合作拍攝《陽光先生》，讓金泰梨也曾擔心演技會跟不上前輩，加上製作費龐大，令她倍感壓力。她與李秉憲這段相差20歲的「父女戀」亦備受韓國社會爭議，加上李秉憲當時陷入出軌風波中，讓劇集開播初期負評如潮。
但金泰利憑著與年紀不乎的成熟紮實演技，讓人幾乎忘記她與李秉憲的年紀差異，精湛表現更讓她直接入圍有「韓版艾美獎」之稱的百想藝術大賞「女子最優秀演技賞」，幾乎每部作品在影視界均受到肯定和提名，使「金泰梨」這個名字成為品質保證。
4｜打敗孔曉振、全智賢，成為業界「最想合作的女藝人」
在競爭激烈的韓國娛樂業界中，出道僅7年的金泰梨更成功擊敗孫藝珍、孔曉振等大前輩，獲業界人士票選為「2021最值得關注女明星」和「最想合作的女藝人」，可見她在影視界備受眾人看好和期待，亦相當受製作公司歡迎。
金泰梨出道以來6部作品的角色，從不會被困在一種角色風格內，今次在《二十五，二十一》中「羅希度」的青春氣息，讓人耳目一新，向大家展現出金泰梨多變、可塑性極高的可能性，亦讓她獲得海內外、不同年齡層的觀眾愛戴。
5｜因拍劇愛上劍擊，歌唱實力也獲認可
在演戲以外，原來看似相當文靜的金泰梨唱歌同樣了得，與《二十五，二十一》的主演五人幫合唱OST《With》，為劇迷帶來正能量。除此之外，她亦曾與男神姜棟元合唱電影《1987：黎明到來的那一天》的歌曲，展現演戲以外的多樣才能。
對生活和工作也相當認真的金泰梨又喜歡發掘不同興趣，私生活相當低調的她其實對世事物充滿好奇，因拍攝《二十五，二十一》愛上了劍擊、因拍攝《小森林》愛上烘焙、平時又喜歡閱讀，最近更愛上了「賞鳥」，希望在日常生活中細微的事物中尋到快樂和對生命的熱枕，自然不做作的個性讓她成為最受注目的新生代演員。
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