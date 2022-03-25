二十五，二十一｜31歲金泰梨演高中生大受歡迎 5大原因成最想合作女演員

由南柱赫、金泰梨主演的青春愛情劇《二十五，二十一》近日收視再創新高，31歲的金泰梨在劇中飾演搞笑熱情的女高中生「羅希度」，自然的演技及毫無違和感的童顏，使她在海外及年輕人間獲得超高人氣，其IG追蹤人數曝增50萬。其實金泰梨由出道起，已憑大尺度的禁忌電影《下女的誘惑》，成為韓國圈內人認證的新生代實力派女演員。