《魷魚遊戲2》火熱來襲！孔劉與李政宰緊張再會 全新卡士加盟引爆期待
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《魷魚遊戲2》最新情報｜自Netflix於2021年9月推出韓劇《魷魚遊戲》以來，這部劇集迅速成為全球觀眾中觀看次數最高的影集之一，更在全球94個國家地區排名第一。繼去年陸續公開新卡士任時完、樸成勳、李陣鬱、樸珪瑛等人後，今日（2月2日）Netflix再釋出最新劇照和預告片段，同時宣布第二季將於今年上架，讓粉絲們的期待值再度飆升。
孔劉與李政宰緊張再會
在第一季中留下深刻印象的孔劉，在第二季中將與李政宰有更多精彩的對手戲。孔劉在劇中飾演的神祕角色在首季並無交待，他與李政宰的關係撲朔迷離，讓觀眾對他們的再次碰面充滿了好奇與期待。
紅髮李政宰的復仇之路
成功破關的「456」李政宰，在《魷魚遊戲》中留下了伏筆，為了找出「魷魚遊戲」的負責人，他致電「邀請卡」上的電話。李政宰在劇中染上一頭紅髮，決心前往美國挑戰「魷魚遊戲2」。他在電話中堅定地說：「我會找到你的，無論付出什麼代價。」
《魷魚遊戲2》新卡士加盟引爆話題
《魷魚遊戲》第二季的演員陣容再添新血，包括BIGBANG前成員T.O.P的驚喜加入，以及樸珪瑛的全新角色，都讓粉絲們對新一季的劇情發展充滿了期待。
全球爆紅的文化現象
《魷魚遊戲》不僅在韓國，更在全球範圍內引起了巨大迴響，「一二三木頭人」這一橋段更是在全球爆紅，成為了一種文化現象。該劇被翻譯成多國語言播出，無疑證明瞭它的國際影響力。
李秉憲的神祕面具
李秉憲在劇中的角色一直充滿謎團，他拿下面具迎戰挑戰者的形象，更是讓觀眾對他在第二季中的表現充滿了好奇。
《魷魚遊戲2》即將上架
經過三年的等待，《魷魚遊戲》第二季終於確定今年將與觀眾見面。全新的劇情、角色以及更多懸疑元素，都將在新一季中一一揭曉。
圖片來源：Netfilx、Netflix