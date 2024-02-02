《魷魚遊戲2》火熱來襲！孔劉與李政宰緊張再會 全新卡士加盟引爆期待

《魷魚遊戲2》最新情報｜自Netflix於2021年9月推出韓劇《魷魚遊戲》以來，這部劇集迅速成為全球觀眾中觀看次數最高的影集之一，更在全球94個國家地區排名第一。繼去年陸續公開新卡士任時完、樸成勳、李陣鬱、樸珪瑛等人後，今日（2月2日）Netflix再釋出最新劇照和預告片段，同時宣布第二季將於今年上架，讓粉絲們的期待值再度飆升。