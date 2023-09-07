Moving異能｜劇集VS網漫！5大精彩故事角色情節改動 突破原著掀追劇熱潮

原創韓劇《Moving超異能族》以緊張刺激的打鬥場面、溫馨虐心兼有的愛情橋段、衝擊視覺的特效畫面，成功於全球各地掀起現象級追劇熱潮，一口氣打破「Disney+全球首周觀看時數最高原創韓劇」、「Disney+ 亞太區市場首周觀看時數最高劇集」、「Disney+ 韓國國內首周觀看時數最高劇集」三項韓國以至亞太區及全球紀錄，一舉成為全球觀眾2023年的必追韓劇排行榜Top 1！