Moving異能｜劇集VS網漫！5大精彩故事角色情節改動 突破原著掀追劇熱潮
《Moving 超異能族》以凌厲走勢於本星期播放至中後段，本周播出的第14集描寫班長李強勳(金度勳 飾) 的父親李才滿 (金成均 飾) 的往事；第15集將故事脈絡由上一代異能人重新聚焦到新一代。兩代異能人即將聯手對抗敵人，合力將劇集緊張刺激氣氛推至另一高峰。絕無冷場的劇本故事，由原作者姜草 (Kang Full) 擔起編劇重任全力創作而成。為求將故事變得更豐富矚目，姜草將原著網漫作出多項改動，甚至加入新情節與角色，其中包括：
新加劇情及角色：「退役特工殲滅計劃」與異能人法蘭克Frank
劇集由神秘異能人法蘭克Frank (柳承範 飾) 執行任務殲滅南韓前任異能人特工開始，成就了氣氛緊張、視覺刺激十足的開局，為往後劇情發展定下優秀的開端，但原來「退役特工殲滅計劃」並非原著內容！網漫原著只有「品種培育計劃」，集中描寫學校挑選及培訓新一代異能人為國家效力，故事重心集中於後生一輩。其中首7集的重要人物法蘭克Frank，則是漫畫續作《Hidden》才登場的人物。劇集加入法蘭克Frank並成為故事開端，同時新增「退役特工殲滅計劃」將上一代異能人特工拉入主軸，讓實力派演員柳承龍、韓孝周、趙寅成等人傾力演出，可觀程度及吸引力大大提升。
新加角色及劇情：「閃電俠」車太鉉與「叛逆學生」申宰輝
除了將網漫續作角色Frank提早加到劇集故事之中，原創兼編劇姜草更為劇集創作兩個全新角色。其中包括第6集的主角，懂得借電發電的異能人全啟道 – 「閃電俠」車太鉉。為父報仇而越級挑戰法蘭克Frank的全啟道，變成劇集中前段其中一個亮點。另外，3位第二代異能人的同班同學逄基修 (申宰輝 飾) 亦是劇集全新登場的角色。於校內橫行霸道的逄基修處處針對李強勳 (金度勳 飾)，務求打開他首次曝露異能的缺口，成為推動劇情發展的其中一個重要轉折處。
強化劇情：打鬥暴力升級，血腥衝擊視覺
劇集版本一改網漫原著以青少年作為目標讀者的氛圍，將暴力血腥程度升級，令打鬥更具震撼力。除了法蘭克Frank於殲滅前異能人特工時的瘋狂招式導致斷頸及爆頭、九龍浦自行劏肚等觸目畫面，高允貞所飾演的張喜秀於第5集「以1敵17」的一場，亦極盡血腥刺激。
新加劇情：李美賢與張喜秀見面，媽媽身份更立體
於原著網漫，角色描繪比較平面直接，人物性格單一令故事發展快速爽脆。姜草編寫劇本時，為角色加添情節，令人物個性更立體豐富。其中丈夫金斗植(趙寅成 飾)離開之後獨力照顧兒子的李美賢(韓孝周 飾)，於網漫中是個純粹的「緊張虎媽」。姜草於劇集第4集，特別加入金奉晳 (李正河 飾) 帶同張喜秀回到家中遇上李美賢的情節。李美賢見到兒子首次帶同女同學回家時，有趣又溫馨的氣氛，加上韓孝周的出色演繹，令李美賢為兒子獻上所有的媽媽角色更加立體。
改編劇情：李美賢經營的泥鰍店變成炸豬扒店
劇集當中，南山成為重要場地，無論是國情院所在之處，抑或李美賢與金斗植拍拖之處，都是南山！於原著漫畫中，金斗植與李美賢的首次約會地點為一間泥鰍店，而後來李美賢獨力經營維生的店舖亦是泥鰍店。
姜草透露劇集將店舖及約會地點改為「南山炸豬扒」店，皆因國情院位於南山，而國情院是劇情非常重要的場地，所以姜草決定於劇集內一口氣將李美賢與金斗植約會地點及往後經營的食店，統統改成南山名物之一：炸豬扒店，令李美賢與金斗植之間的愛情與國家任務的糾纏更具體化。
原創韓劇《Ｍoving超異能族》下周三
9月13日將會獨家上線第 16、17兩集；
9月20日將會上線第 18、19、20集共三集！
觀眾將可以一口氣觀看劇集大結局，見證異能人高峰對決！
《Moving超異能族》故事大綱
《Moving超異能族》故事時間由1990年代韓國開始，跨度長達30年。當時韓國國家安全規劃局成立了一支由超能力者組成的精銳秘密行動小組，肩負執行機密任務及保衛國家的使命。儘管秘密小隊完成一個個不可能任務，但整支秘密小組卻突然遭到解散，成員們分散至全國各地生活，超能力秘密團隊彷彿於世界上從未出現。
時過30年，命運安排一名未懂行走就能浮於空中的男孩，與一名於嚴重車禍中絲毫無損的女孩於學校相遇。本身因為異能而深感寂寞的二人，發現世上有更多像自己一般的異能人的同時，一名身份成謎的運輸司機開始於首爾各地殲滅異能人，兩位初相識的異能青少年從此跌進另一世界！