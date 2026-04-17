下午07時08分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出冰雹警告 離島區下午5時出現冰雹

香港天文台於今日下午5時發出冰雹警告，並確認離島區已經出現冰雹。市民應提高警覺，避免在戶外逗留，特別是避免在沒有遮蔽的地方停留。冰雹可能對人身安全及財物造成損害，請確保您的車輛停放在安全的地方，並檢查窗戶和門是否關閉。

此外，市民應留意天文台的最新天氣報告和警告，並根據情況調整行程。若必須外出，請穿著適當的防護裝備以減少受傷風險。天文台將持續監測天氣情況，並提供最新資訊以保障公眾安全。

