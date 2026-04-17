下午07時08分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出冰雹警告 離島區下午5時出現冰雹

\u9999\u6e2f\u5929\u6587\u53f0\u65bc\u4eca\u65e5\u4e0b\u53485\u6642\u767c\u51fa\u51b0\u96f9\u8b66\u544a\uff0c\u4e26\u78ba\u8a8d\u96e2\u5cf6\u5340\u5df2\u7d93\u51fa\u73fe\u51b0\u96f9\u3002\u5e02\u6c11\u61c9\u63d0\u9ad8\u8b66\u89ba\uff0c\u907f\u514d\u5728\u6236\u5916\u9017\u7559\uff0c\u7279\u5225\u662f\u907f\u514d\u5728\u6c92\u6709\u906e\u853d\u7684\u5730\u65b9\u505c\u7559\u3002\u51b0\u96f9\u53ef\u80fd\u5c0d\u4eba\u8eab\u5b89\u5168\u53ca\u8ca1\u7269\u9020\u6210\u640d\u5bb3\uff0c\u8acb\u78ba\u4fdd\u60a8\u7684\u8eca\u8f1b\u505c\u653e\u5728\u5b89\u5168\u7684\u5730\u65b9\uff0c\u4e26\u6aa2\u67e5\u7a97\u6236\u548c\u9580\u662f\u5426\u95dc\u9589\u3002 \u6b64\u5916\uff0c\u5e02\u6c11\u61c9\u7559\u610f\u5929\u6587\u53f0\u7684\u6700\u65b0\u5929\u6c23\u5831\u544a\u548c\u8b66\u544a\uff0c\u4e26\u6839\u64da\u60c5\u6cc1\u8abf\u6574\u884c\u7a0b\u3002\u82e5\u5fc5\u9808\u5916\u51fa\uff0c\u8acb\u7a7f\u8457\u9069\u7576\u7684\u9632\u8b77\u88dd\u5099\u4ee5\u6e1b\u5c11\u53d7\u50b7\u98a8\u96aa\u3002\u5929\u6587\u53f0\u5c07\u6301\u7e8c\u76e3\u6e2c\u5929\u6c23\u60c5\u6cc1\uff0c\u4e26\u63d0\u4f9b\u6700\u65b0\u8cc7\u8a0a\u4ee5\u4fdd\u969c\u516c\u773e\u5b89\u5168\u3002