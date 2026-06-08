天文台,特別天氣提示,大雨警告

下午02時55分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示香港廣泛地區可能受大雨影響

天氣
東方新地 - 生活

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天文台於今日下午2時55分發出特別天氣提示，預計未來一至兩小時內香港廣泛地區可能受大雨影響。市民應提高警覺，並採取必要的安全措施。

大雨可能導致低窪地區出現水浸情況，市民應避免前往這些地區。同時，駕駛人士需注意路面濕滑，減速行駛以確保安全。建議市民留意最新的天氣報告，並在外出時攜帶雨具。

天文台提醒，若情況惡化，可能會發出更高級別的警告信號。請市民保持警覺，並密切留意天氣變化。

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