上午11時30分 天文台特別天氣提示：強烈東北季候風影響香港 天氣顯著轉涼 市民需注意保暖

香港天文台於今日上午11時30分發出特別天氣提示，指出受強烈東北季候風影響，預料今晚本港天氣將顯著轉涼。市區明早最低氣溫預計在14度左右，而新界部分地區將會更寒冷。市民應密切留意天氣變化，並做好保暖措施。

由於風寒效應較為明顯，市民在戶外活動時需特別注意保暖，尤其是長者及慢性病患者，應避免長時間暴露在寒冷環境中。市民亦應多關心身邊的長者和慢性病患者，確保他們在寒冷天氣中得到適當的照顧。

