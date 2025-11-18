上午11時30分 天文台特別天氣提示：強烈東北季候風影響香港 天氣顯著轉涼 市民需注意保暖

\u9999\u6e2f\u5929\u6587\u53f0\u65bc\u4eca\u65e5\u4e0a\u534811\u664230\u5206\u767c\u51fa\u7279\u5225\u5929\u6c23\u63d0\u793a\uff0c\u6307\u51fa\u53d7\u5f37\u70c8\u6771\u5317\u5b63\u5019\u98a8\u5f71\u97ff\uff0c\u9810\u6599\u4eca\u665a\u672c\u6e2f\u5929\u6c23\u5c07\u986f\u8457\u8f49\u6dbc\u3002\u5e02\u5340\u660e\u65e9\u6700\u4f4e\u6c23\u6eab\u9810\u8a08\u572814\u5ea6\u5de6\u53f3\uff0c\u800c\u65b0\u754c\u90e8\u5206\u5730\u5340\u5c07\u6703\u66f4\u5bd2\u51b7\u3002\u5e02\u6c11\u61c9\u5bc6\u5207\u7559\u610f\u5929\u6c23\u8b8a\u5316\uff0c\u4e26\u505a\u597d\u4fdd\u6696\u63aa\u65bd\u3002 \u7531\u65bc\u98a8\u5bd2\u6548\u61c9\u8f03\u70ba\u660e\u986f\uff0c\u5e02\u6c11\u5728\u6236\u5916\u6d3b\u52d5\u6642\u9700\u7279\u5225\u6ce8\u610f\u4fdd\u6696\uff0c\u5c24\u5176\u662f\u9577\u8005\u53ca\u6162\u6027\u75c5\u60a3\u8005\uff0c\u61c9\u907f\u514d\u9577\u6642\u9593\u66b4\u9732\u5728\u5bd2\u51b7\u74b0\u5883\u4e2d\u3002\u5e02\u6c11\u4ea6\u61c9\u591a\u95dc\u5fc3\u8eab\u908a\u7684\u9577\u8005\u548c\u6162\u6027\u75c5\u60a3\u8005\uff0c\u78ba\u4fdd\u4ed6\u5011\u5728\u5bd2\u51b7\u5929\u6c23\u4e2d\u5f97\u5230\u9069\u7576\u7684\u7167\u9867\u3002