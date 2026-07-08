天文台,特別天氣提示,強陣風警告

下午02時15分 天文台特別天氣提示：天文台發出強陣風警告籲市民注意安全

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東方新地 - 生活

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香港天文台於今日下午2時15分發出強陣風警告，預料強陣風吹襲大嶼山及新界西部地區。市民如身處室外，請儘快前往安全地方躲避，以免受到強風影響。

天文台提醒，強陣風可能對戶外活動及交通造成影響，尤其是高空或開放地區。市民應避免在樹下停留，並確保窗戶及門戶關閉牢固。如需外出，請注意周邊環境，並遠離懸掛物或不穩固的結構。

請密切留意天文台的最新天氣資訊，並採取必要的安全措施以保障自身安全。

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