天文台,特別天氣提示,強陣風

上午03時48分 天文台特別天氣提示：天文台警告強陣風來襲市民應儘快尋求安全地點

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東方新地 - 生活

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香港天文台於上午3時45分發出特別天氣提示，警告強陣風正影響本港。長洲在該時段錄得每小時約70公里的強陣風。市民如身處室外，應立即前往安全地點躲避，以免發生意外。

天文台提醒，強陣風可能對戶外活動和交通造成影響，請市民保持警覺，避免進行高風險的戶外活動。此外，駕駛人士應特別留意道路情況，減速駕駛，確保安全。

市民可持續留意天文台的最新天氣資訊，並採取必要的防範措施以保障自身安全。

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