天文台,特別天氣提示,強風警告

上午10時15分 天文台特別天氣提示：天文台發出強風警告 大嶼山及新界西部受影響

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東方新地 - 生活

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香港天文台於2026年7月8日上午10時15分發出強風警告，預料強陣風將影響大嶼山及新界西部地區。市民如身處室外，應儘快前往安全地方躲避，以免受到強風影響。

天文台提醒，強風可能對戶外活動及交通造成影響，尤其是高地及沿海地區。市民應避免進行水上活動，並確保窗戶及門戶緊閉，以減少風力對建築物的影響。

請密切留意天文台的最新天氣資訊，並採取必要的安全措施以保障自身安全。

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