下午07時55分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出特別天氣提示 預料猛烈陣風吹襲市民應立即尋找安全地方

香港天文台於2026年3月2日晚上7時55分發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。市民應提高警覺，尤其是身處室外的人士，應立即尋找安全地方躲避，以確保自身安全。

在這段時間，市民應避免進行戶外活動，並確保家中窗戶和門戶緊閉，以防強風造成損害。駕駛人士應特別小心，因為強風可能影響行車安全。請留意最新的天氣報告，並遵從當局的安全指引。

