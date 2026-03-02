下午07時55分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出特別天氣提示 預料猛烈陣風吹襲市民應立即尋找安全地方

\u9999\u6e2f\u5929\u6587\u53f0\u65bc2026\u5e743\u67082\u65e5\u665a\u4e0a7\u664255\u5206\u767c\u51fa\u7279\u5225\u5929\u6c23\u63d0\u793a\uff0c\u9810\u6599\u731b\u70c8\u9663\u98a8\u5439\u8972\u9999\u6e2f\u3002\u5e02\u6c11\u61c9\u63d0\u9ad8\u8b66\u89ba\uff0c\u5c24\u5176\u662f\u8eab\u8655\u5ba4\u5916\u7684\u4eba\u58eb\uff0c\u61c9\u7acb\u5373\u5c0b\u627e\u5b89\u5168\u5730\u65b9\u8eb2\u907f\uff0c\u4ee5\u78ba\u4fdd\u81ea\u8eab\u5b89\u5168\u3002 \u5728\u9019\u6bb5\u6642\u9593\uff0c\u5e02\u6c11\u61c9\u907f\u514d\u9032\u884c\u6236\u5916\u6d3b\u52d5\uff0c\u4e26\u78ba\u4fdd\u5bb6\u4e2d\u7a97\u6236\u548c\u9580\u6236\u7dca\u9589\uff0c\u4ee5\u9632\u5f37\u98a8\u9020\u6210\u640d\u5bb3\u3002\u99d5\u99db\u4eba\u58eb\u61c9\u7279\u5225\u5c0f\u5fc3\uff0c\u56e0\u70ba\u5f37\u98a8\u53ef\u80fd\u5f71\u97ff\u884c\u8eca\u5b89\u5168\u3002\u8acb\u7559\u610f\u6700\u65b0\u7684\u5929\u6c23\u5831\u544a\uff0c\u4e26\u9075\u5f9e\u7576\u5c40\u7684\u5b89\u5168\u6307\u5f15\u3002