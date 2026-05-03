下午01時40分 天文台特別天氣提示：天文台發出猛烈陣風警告市民需立即採取安全措施

\u5929\u6587\u53f0\u65bc\u4eca\u65e5\u4e0b\u5348\u4e00\u6642\u56db\u5341\u5206\u767c\u51fa\u731b\u70c8\u9663\u98a8\u8b66\u544a\uff0c\u63d0\u9192\u5e02\u6c11\u6ce8\u610f\u5373\u5c07\u4f86\u8972\u7684\u5f37\u98a8\u5929\u6c23\u3002\u6839\u64da\u5929\u6587\u53f0\u7684\u9810\u6e2c\uff0c\u731b\u70c8\u9663\u98a8\u5439\u8972\u9999\u6e2f\uff0c\u53ef\u80fd\u5c0d\u6236\u5916\u6d3b\u52d5\u53ca\u884c\u4eba\u5b89\u5168\u69cb\u6210\u5a01\u8105\u3002 \u5e02\u6c11\u5982\u8eab\u8655\u5ba4\u5916\uff0c\u8acb\u7acb\u523b\u524d\u5f80\u5b89\u5168\u5730\u65b9\u8eb2\u907f\uff0c\u4ee5\u514d\u53d7\u5230\u5f37\u98a8\u5f71\u97ff\u3002\u5efa\u8b70\u907f\u514d\u5728\u9ad8\u7a7a\u6216\u7a7a\u66e0\u5730\u5340\u9017\u7559\uff0c\u4e26\u78ba\u4fdd\u5bb6\u4e2d\u7a97\u6236\u53ca\u9580\u6236\u7dca\u9589\uff0c\u4ee5\u6e1b\u5c11\u98a8\u529b\u5c0d\u5ba4\u5167\u7684\u5f71\u97ff\u3002 \u5929\u6587\u53f0\u547c\u7c72\u5e02\u6c11\u5bc6\u5207\u7559\u610f\u6700\u65b0\u7684\u5929\u6c23\u8cc7\u8a0a\uff0c\u4e26\u63a1\u53d6\u5fc5\u8981\u7684\u9632\u7bc4\u63aa\u65bd\u4ee5\u4fdd\u969c\u81ea\u8eab\u5b89\u5168\u3002