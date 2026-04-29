上午11時18分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示提醒市民注意強雷雨

\u9999\u6e2f\u5929\u6587\u53f0\u65bc\u4eca\u65e5\u4e0a\u534811\u664218\u5206\u767c\u51fa\u7279\u5225\u5929\u6c23\u63d0\u793a\uff0c\u6307\u51fa\u9999\u6e2f\u4ee5\u5357\u53ca\u73e0\u6c5f\u53e3\u4e00\u5e36\u6301\u7e8c\u6709\u5f37\u96f7\u96e8\u5340\u767c\u5c55\u3002\u9810\u6599\u672a\u4f86\u5169\u81f3\u4e09\u5c0f\u6642\u5167\uff0c\u672c\u6e2f\u96e8\u52e2\u53ef\u80fd\u6703\u6709\u6642\u9817\u5927\uff0c\u5e02\u6c11\u9700\u63d0\u9ad8\u8b66\u60d5\u3002 \u5929\u6587\u53f0\u63d0\u9192\u5e02\u6c11\u5728\u96f7\u96e8\u671f\u9593\u907f\u514d\u6236\u5916\u6d3b\u52d5\uff0c\u4e26\u9060\u96e2\u6a39\u6728\u53ca\u9ad8\u5371\u5730\u5340\uff0c\u4ee5\u9632\u96f7\u64ca\u6216\u5176\u4ed6\u610f\u5916\u3002\u6b64\u5916\uff0c\u99d5\u99db\u4eba\u58eb\u61c9\u6ce8\u610f\u9053\u8def\u6fd5\u6ed1\uff0c\u6e1b\u901f\u884c\u99db\u4ee5\u78ba\u4fdd\u5b89\u5168\u3002 \u5e02\u6c11\u53ef\u7559\u610f\u5929\u6587\u53f0\u6700\u65b0\u7684\u5929\u6c23\u5831\u544a\uff0c\u4e26\u4fdd\u6301\u8b66\u89ba\uff0c\u63a1\u53d6\u5fc5\u8981\u7684\u5b89\u5168\u63aa\u65bd\u4ee5\u61c9\u5c0d\u53ef\u80fd\u7684\u60e1\u52a3\u5929\u6c23\u3002