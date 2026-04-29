上午11時18分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示提醒市民注意強雷雨

香港天文台於今日上午11時18分發出特別天氣提示，指出香港以南及珠江口一帶持續有強雷雨區發展。預料未來兩至三小時內，本港雨勢可能會有時頗大，市民需提高警惕。

天文台提醒市民在雷雨期間避免戶外活動，並遠離樹木及高危地區，以防雷擊或其他意外。此外，駕駛人士應注意道路濕滑，減速行駛以確保安全。

市民可留意天文台最新的天氣報告，並保持警覺，採取必要的安全措施以應對可能的惡劣天氣。

