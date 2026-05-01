下午11時35分 天文台特別天氣提示：天文台預測本港部分地區未來雨勢較大請注意安全

\u5929\u6587\u53f0\u65bc2026\u5e745\u67088\u65e5\u665a\u4e0a11\u664235\u5206\u767c\u51fa\u7279\u5225\u5929\u6c23\u63d0\u793a\uff0c\u6307\u51fa\u9a5f\u96e8\u6b63\u5f71\u97ff\u73e0\u6c5f\u53e3\u4e00\u5e36\uff0c\u4e26\u9810\u6599\u672a\u4f86\u5169\u81f3\u4e09\u5c0f\u6642\u672c\u6e2f\u90e8\u5206\u5730\u5340\u96e8\u52e2\u5c07\u6703\u8f03\u5927\u3002\u5e02\u6c11\u61c9\u5bc6\u5207\u7559\u610f\u5929\u6c23\u8b8a\u5316\uff0c\u5c24\u5176\u662f\u5c45\u4f4f\u5728\u4f4e\u7aaa\u5730\u5340\u7684\u5c45\u6c11\uff0c\u9700\u9632\u7bc4\u53ef\u80fd\u51fa\u73fe\u7684\u6c34\u6d78\u60c5\u6cc1\u3002 \u5efa\u8b70\u5e02\u6c11\u5916\u51fa\u6642\u651c\u5e36\u96e8\u5177\uff0c\u4e26\u907f\u514d\u524d\u5f80\u5bb9\u6613\u7a4d\u6c34\u7684\u5730\u5340\u3002\u99d5\u99db\u4eba\u58eb\u9700\u6ce8\u610f\u8def\u9762\u6fd5\u6ed1\uff0c\u6e1b\u901f\u884c\u99db\u4ee5\u78ba\u4fdd\u5b89\u5168\u3002\u82e5\u96e8\u52e2\u6301\u7e8c\u52a0\u5287\uff0c\u5929\u6587\u53f0\u53ef\u80fd\u6703\u767c\u51fa\u9032\u4e00\u6b65\u7684\u5929\u6c23\u8b66\u544a\uff0c\u8acb\u5e02\u6c11\u4fdd\u6301\u8b66\u89ba\u4e26\u7559\u610f\u6700\u65b0\u5929\u6c23\u8cc7\u8a0a\u3002