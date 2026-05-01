下午11時35分 天文台特別天氣提示：天文台預測本港部分地區未來雨勢較大請注意安全

天文台於2026年5月8日晚上11時35分發出特別天氣提示，指出驟雨正影響珠江口一帶，並預料未來兩至三小時本港部分地區雨勢將會較大。市民應密切留意天氣變化，尤其是居住在低窪地區的居民，需防範可能出現的水浸情況。

建議市民外出時攜帶雨具，並避免前往容易積水的地區。駕駛人士需注意路面濕滑，減速行駛以確保安全。若雨勢持續加劇，天文台可能會發出進一步的天氣警告，請市民保持警覺並留意最新天氣資訊。

