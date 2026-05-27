下午04時20分 天文台特別天氣提示：天文台提醒高溫天氣持續市民需注意健康

香港天文台於今日下午4時20分發出特別天氣提示，提醒市民高溫天氣仍在持續。市民應注意補充足夠水分，避免長時間暴露於陽光下，並減少戶外活動以降低中暑風險。

如感到身體不適，例如頭暈、疲倦或噁心，應立即休息或尋求協助，必要時儘快求醫。特別是長者、兒童及患有慢性疾病的人士，更需特別留意自身健康狀況。

天文台呼籲市民保持警覺，並採取適當措施應對高溫天氣，以保障自身及家人的安全。

