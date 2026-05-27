下午04時20分 天文台特別天氣提示：天文台提醒高溫天氣持續市民需注意健康

\u9999\u6e2f\u5929\u6587\u53f0\u65bc\u4eca\u65e5\u4e0b\u53484\u664220\u5206\u767c\u51fa\u7279\u5225\u5929\u6c23\u63d0\u793a\uff0c\u63d0\u9192\u5e02\u6c11\u9ad8\u6eab\u5929\u6c23\u4ecd\u5728\u6301\u7e8c\u3002\u5e02\u6c11\u61c9\u6ce8\u610f\u88dc\u5145\u8db3\u5920\u6c34\u5206\uff0c\u907f\u514d\u9577\u6642\u9593\u66b4\u9732\u65bc\u967d\u5149\u4e0b\uff0c\u4e26\u6e1b\u5c11\u6236\u5916\u6d3b\u52d5\u4ee5\u964d\u4f4e\u4e2d\u6691\u98a8\u96aa\u3002 \u5982\u611f\u5230\u8eab\u9ad4\u4e0d\u9069\uff0c\u4f8b\u5982\u982d\u6688\u3001\u75b2\u5026\u6216\u5641\u5fc3\uff0c\u61c9\u7acb\u5373\u4f11\u606f\u6216\u5c0b\u6c42\u5354\u52a9\uff0c\u5fc5\u8981\u6642\u5118\u5feb\u6c42\u91ab\u3002\u7279\u5225\u662f\u9577\u8005\u3001\u5152\u7ae5\u53ca\u60a3\u6709\u6162\u6027\u75be\u75c5\u7684\u4eba\u58eb\uff0c\u66f4\u9700\u7279\u5225\u7559\u610f\u81ea\u8eab\u5065\u5eb7\u72c0\u6cc1\u3002 \u5929\u6587\u53f0\u547c\u7c72\u5e02\u6c11\u4fdd\u6301\u8b66\u89ba\uff0c\u4e26\u63a1\u53d6\u9069\u7576\u63aa\u65bd\u61c9\u5c0d\u9ad8\u6eab\u5929\u6c23\uff0c\u4ee5\u4fdd\u969c\u81ea\u8eab\u53ca\u5bb6\u4eba\u7684\u5b89\u5168\u3002