天文台9月16日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新

最新天文台消息，香港今日9月16日預測大致多雲，有一兩陣驟雨。下午部分時間有陽光及酷熱，但局部地區有雷暴。吹和緩偏東風。高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。同時，一個低壓區正為呂宋附近帶來不穩定天氣。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。