香港最新天氣報告 天氣預報

天文台9月16日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新

天氣
東方新地編輯部

廣告

最新天文台消息，香港今日9月16日預測大致多雲，有一兩陣驟雨。下午部分時間有陽光及酷熱，但局部地區有雷暴。吹和緩偏東風。高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。同時，一個低壓區正為呂宋附近帶來不穩定天氣。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。

最新天文台天氣報告｜未來五天香港天氣預報

天文台展望，未來一兩日部分時間有陽光，日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。星期五至週末期間驟雨逐漸增多，風勢較大。

日期 今日(二) 9月17日(三) 9月18日(四)
最高溫度 33度 33度 33度
最低溫度 28度 28度 28度
風向及級數 東風4級。 東風3至4級。 東至東北風3至4級。
濕度 60-90% 60-90% 60-90%
顯著降雨概率 中低 中低
天氣 部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。 大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。下午局部地區有雷暴。 部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。稍後局部地區有雷暴。
日期 9月19日(五) 9月20日(六) 9月21日(日)
最高溫度 32度 31度 31度
最低溫度 27度 26度 26度
風向及級數 北至西北風3至4級，離岸及高地間中5級。 北至西北風4至5級，離岸及高地間中6級。 北風4至5級，後轉東風4至5級，離岸及高地間中6級。
濕度 65-95% 70-95% 70-95%
顯著降雨概率
天氣 大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。日間短暫時間有陽光。 大致多雲，間中有驟雨及雷暴。稍後驟雨較多。 大致多雲，間中有驟雨及雷暴，雨勢有時較大。

撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台資料或影片來源：香港天文台

熱門文章

 