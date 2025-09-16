天文台9月16日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日9月16日預測大致多雲，有一兩陣驟雨。下午部分時間有陽光及酷熱，但局部地區有雷暴。吹和緩偏東風。高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。同時，一個低壓區正為呂宋附近帶來不穩定天氣。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。
最新天文台天氣報告｜未來五天香港天氣預報
天文台展望，未來一兩日部分時間有陽光，日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。星期五至週末期間驟雨逐漸增多，風勢較大。
|日期
|今日(二)
|9月17日(三)
|9月18日(四)
|最高溫度
|33度
|33度
|33度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|東風4級。
|東風3至4級。
|東至東北風3至4級。
|濕度
|60-90%
|60-90%
|60-90%
|顯著降雨概率
|中
|中低
|中低
|天氣
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。下午局部地區有雷暴。
|部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。稍後局部地區有雷暴。
|日期
|9月19日(五)
|9月20日(六)
|9月21日(日)
|最高溫度
|32度
|31度
|31度
|最低溫度
|27度
|26度
|26度
|風向及級數
|北至西北風3至4級，離岸及高地間中5級。
|北至西北風4至5級，離岸及高地間中6級。
|北風4至5級，後轉東風4至5級，離岸及高地間中6級。
|濕度
|65-95%
|70-95%
|70-95%
|顯著降雨概率
|中
|高
|高
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。日間短暫時間有陽光。
|大致多雲，間中有驟雨及雷暴。稍後驟雨較多。
|大致多雲，間中有驟雨及雷暴，雨勢有時較大。
撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台資料或影片來源：香港天文台