乾燥天氣｜天文台：相對濕度低至39% 乾燥性濕疹7大預防法
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天文台表示，今日相對濕度低至39%,氣溫介乎17至21度。當溫度下降且空氣乾燥，皮膚水分流失嚴重，皮膚的油脂層也容易受損，從而誘發乾燥性濕疹。醫生建議患有小兒濕疹、鼻敏感、氣管敏感的長者或乾燥體質人群，更應做好預防措施。編輯為大家整理了7大預防方法。
1. 控制洗澡水溫
冬季洗澡時水溫不要過高，過熱的水會溶解皮膚的天然油脂，反而加重乾燥和痕癢。建議水溫保持接近體溫，並控制沐浴時間不宜過長，以免皮膚水分流失。
2. 選擇溫和潔膚產品
沐浴時應避免使用肥皂等刺激性的清潔用品，選擇性質溫和或富含保濕成分的沐浴露，避免使皮膚乾燥。特別是對於乾燥敏感的肌膚，使用具保濕效果的產品能減少皮膚刺激。
3. 持續使用潤膚產品
每次洗澡後應立即塗抹護膚乳，補充皮膚表層的水分和油脂，特別是手腳等容易乾燥的部位。即使症狀未發作，也建議日常使用保濕產品，幫助皮膚維持潤滑。
4. 痕癢勿抓
感到痕癢時，千萬不要直接抓癢，以免加重皮膚的受損狀況。可以用手輕輕拍打痕癢部位或冷敷緩解症狀，減少對皮膚的刺激。
5. 選擇合適衣物
避免穿過緊、粗糙、羊毛或尼龍等材質的衣物，這些材料易引起摩擦，加劇皮膚的不適感。棉質衣物質地柔軟，對皮膚較為友好，是乾燥性濕疹患者的理想選擇。
6. 注意居家環境
避免長時間處於過冷、過熱或過乾燥的環境。加濕器可以適當提升室內濕度，減少皮膚乾燥帶來的不適。冷暖氣機使用時注意保持一定的室內濕度，以防過乾。
7. 勿自行使用藥膏
若乾燥性濕疹已出現，切勿自行購買藥膏塗抹，應遵照醫生指示使用合適的藥物，這樣才能更有效地舒緩和治療症狀。自行塗抹不合適的藥物可能會加重症狀，甚至引發過敏反應。
圖片來源：經濟一週編輯部資料或影片來源：香港天文台