乾燥天氣｜天文台：相對濕度低至39% 乾燥性濕疹7大預防法

天文台表示，今日相對濕度低至39%,氣溫介乎17至21度。當溫度下降且空氣乾燥，皮膚水分流失嚴重，皮膚的油脂層也容易受損，從而誘發乾燥性濕疹。醫生建議患有小兒濕疹、鼻敏感、氣管敏感的長者或乾燥體質人群，更應做好預防措施。編輯為大家整理了7大預防方法。