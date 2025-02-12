天文台：相對濕度達95% 潮濕天氣安全使用抽濕機9大貼士

天文台表示，今日相對濕度高達95%,氣溫介乎17至20度。在潮濕的天氣下，許多人依賴抽濕機來保持家居乾爽，但要安全有效地使用抽濕機，避免因操作不當導致短路甚至火警風險，掌握正確的使用方法非常重要。以下是消委會和機電工程署建議的9大抽濕機使用須知。