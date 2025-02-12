天文台：相對濕度達95% 潮濕天氣安全使用抽濕機9大貼士
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天文台表示，今日相對濕度高達95%,氣溫介乎17至20度。在潮濕的天氣下，許多人依賴抽濕機來保持家居乾爽，但要安全有效地使用抽濕機，避免因操作不當導致短路甚至火警風險，掌握正確的使用方法非常重要。以下是消委會和機電工程署建議的9大抽濕機使用須知。
1. 平穩放置
抽濕機應放在平穩的位置，以防機器傾倒。此外，使用時關閉門窗並確保出風口暢通，避免潮濕空氣進入影響效果。
2. 保持四周空間
四周需留有空間以便散熱，尤其出風口和吸風口不可被阻擋。如果用來乾衣，請勿將衣物過於接近，避免水滴進入機內。
3. 關機後等3分鐘再開
除熱石式機型外，關機後應等3分鐘再重新啟動，以免電流過大，影響壓縮機壽命。
4. 定期清洗盛水器和隔塵網
清洗盛水器和隔塵網有助於防止細菌滋生。清洗前10分鐘關機，避免水滴損壞機件。晾乾隔塵網後再安裝，防止發霉。
5. 不宜長時間開機
長時間開啟會使機件過熱，因此應合理安排開啟時間，防止機器運行過度。
6. 避免在浴室使用
切勿將抽濕機放在浴室或水滴可能濺落的位置，這樣可以防止潮濕環境導致短路。
7. 異常情況即時停止
若發現異常聲響、異味或機體過熱等情況，應立即停用，檢查或尋求維修。
8. 妥善存放
長時間不使用時，將抽濕機直立放置於乾燥處，並用膠袋覆蓋避免塵埃進入。出門時關掉電源，確保安全。
9. 使用獨立插座
建議使用獨立的固定插座，避免和其他電器共用插座或拖板，防止電流過載。
圖片來源：東方新地編輯部資料或影片來源：香港天文台