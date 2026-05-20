黃色暴雨警告

黃色暴雨警告信號晚上9時生效 Amber Rain由來 暴雨+風球警告英文全解析

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東方新地編輯部

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香港天文台於晚上9時發出黃色暴雨警告信號，提醒市民注意安全。黃色暴雨警告信號意味著香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。市民應採取預防措施，避免接近容易氾濫的河道，並留意電台或電視台的廣播，以防天氣突趨惡化。

黃色暴雨警告信號生效

黃色暴雨警告信號生效，市民應採取預防措施，以減少因大雨引發的危險，例如水淹。市民亦應避免接近容易氾濫的河道。市民須留意電台或電視台的廣播，以防天氣突趨惡化。

黃色暴雨英文名稱及其典故

天文台的暴雨警告系統以黃色、紅色和黑色代表三個等級，英文名分別是Amber、Red和Black。黃色暴雨在英文中稱為Amber rain，而不是直譯的yellow rain。這個命名與交通燈的顏色分布有關，早於1992年實施的暴雨警告系統，當時有綠、黃、紅和黑色四個級別。綠色和黃色暴雨警告主要供政府部門及公營機構參考，而紅色和黑色則向市民公開發佈。Amber一字其實是指琥珀色，顏色比純黃色較深，呈橙黃色，即使在大雨能見度較低的情況下，也較容易辨識。

香港風球警告系統英文全解析

除了暴雨警告，香港天文台還有一套完整的風球警告系統。一號戒備信號稱為Standby Signal No. 1，三號強風信號稱為Strong Wind Signal No. 3。八號烈風或暴風信號根據風向不同，分為東北、西北、東南、西南四個方向，分別稱為No. 8 Northeast Gale or Storm Signal、No. 8 Northwest Gale or Storm Signal、No. 8 Southeast Gale or Storm Signal、No. 8 Southwest Gale or Storm Signal。九號烈風或暴風風力增強信號稱為Increasing Gale or Storm Signal No. 9，而十號颶風信號則稱為Hurricane Signal No. 10。

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撰文：東方新地編輯部圖片來源：東方新地編輯部資料或影片來源：香港天文台

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