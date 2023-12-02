丁子朗家境｜22歲當年懶理家人銀彈引誘 陽光爆肌男終受關注
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丁子朗近日參加亞洲超星團受關注，回顧當年第一次已在劇集擔重戲，可以拍到大製作台慶劇，仲被派演 陽光味重乖乖仔角色， 在《解決師》內演陽光肌男俊俊的22歲丁子朗已經贏在起跑線，乖乖仔形象更幫他成功入屋。
撰文、圖片：東方新地
丁子朗家境｜丁子朗加拿大比賽落選無綫高層親邀選港男
14歲隨家人移居加拿大多倫多生活的丁子朗，在滑鐵盧大學讀完year 1，趁著假期參加當地《型男家族》比賽，雖然攞唔到獎，卻為他帶來另一個機會，原來當日比賽，無綫高層杜之克、樂易玲及余詠珊秘密在場揀蟀，丁子朗就被揀中返港參選香港先生，更成功跑出成三料港男，除咗獲得亞軍，更是「最上鏡先生」及「最受歡迎香港先生」。
丁子朗家境｜父母反對入行 丁子朗險與家人反面
不過贏得簽約無綫機會同時，他亦要為自己人生作出抉擇。據知情者透露：「呢個入行機會，亦令Karl企喺人生交叉 點，因為當時Karl父母，好反對佢入行做藝人，始終唔想個仔放棄學業，想佢完成大學學位先決定自己嘅路，不過Karl喺多倫多生活，平日冇乜消遣，可以話係睇無綫電視長大，所以佢對於可以入行拍劇，真係好嚮往，唔想放棄呢個咁難得嘅機會，嗰陣同父母撐到好行！」
丁子朗家境｜堅持做藝人懶理家人銀彈引誘
年紀輕輕已好有計劃，不過，丁子朗身為家中孻仔，父母還是 想兒子可以繼續學業，更試過出動銀彈利誘兒子返加國繼續升學。據知情人士說：「丁爸爸唔想個仔入娛樂圈，都係怕呢行收入唔穩定，驚個仔捱苦，因為擔心Karl一個人喺香港冇人照顧，成日會勸佢返加拿大再讀書，仲畀錢引誘佢，不過，就算屋企人軟硬兼施，Karl都唔肯放棄，不過為咗令父母安心，佢承諾將來有機會一定會完成大學課程！」
丁子朗家境｜憑陽光肌男上位工作不斷上位有望
在無綫三年機會不斷，丁子朗憑陽光肌男形象上位，去年參與拍攝《森美旅行團》第二輯，半裸爆肌演出備受關注，近期在新劇《解決師》，又憑陽光中學生角色殺出，被網民封為新一代小鮮肉男神，工作不斷，丁爸爸可以十萬個放心！