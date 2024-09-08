張藝謀、張國立、甄子丹及惠英紅獲頒「世界傑出華人」楊受成親授獎項
楊受成親授獎項予國寶級電影導演張藝謀
身兼世界華人協會永遠榮譽會長楊受成表示，身為世界華人協會永遠榮譽會長，很榮幸能夠作為第十八屆世界傑出華人獎的頒獎嘉賓。今年的獲獎者包括多位在演藝、商業、學術等領域取得卓越成就的傑出代表，如國寶級電影導演張藝謀先生，及影帝影后級人馬等，他們不但是華人社會的驕傲，亦是全球華人的精神典範。他們的卓越貢獻和不懈努力，不僅推動了各自領域的發展，更在世界舞台展現了華人的智慧與風采，弘揚了中華文化的獨特魅力。
大會率先頒發 「世界傑出華人獎」予蜚聲國際的中國殿堂級導演張藝謀，由英皇集團主席楊受成和全國政協常委、香港貿易發展局主席林建岳作頒奬嘉賓。大會感謝張藝謀導演在視覺藝術領域的非凡成就， 為帶領中國電影走向世界影壇作出傑出貢獻。另一位極具份量的得奬者為福耀玻璃工業集團董事長曹德旺。曹德旺多年來熱心公益，被譽為「中國首善」及「汽車玻璃大王」。
張國立現身領獎 現身鼓勵青年企業家
今屆傑出華人奬得主中有四位重量級藝人，除了國寶級國際大導演張藝謀，還有《鐵齒銅牙紀曉嵐》張國立，多年來透過「國立愛心基金」捐資各項慈善項目。張國立遠道而來，專程參與今次活動。他感謝大會嘉許， 除了獲頒世界傑出華人奬這個極具份量的奬項，同時作為頒發青年企業家的頒奬嘉賓。張國立與青年企業家作現場交流，勉勵他們繼續努力。
影帝影后同獲頒獎 惠英紅分享義務工作心得
在本屆世界傑出華人獎獲得者中，有兩位為港人所熟悉的影帝影后級人馬：甄子丹和惠英紅。國際巨星甄子丹善用其影響力成立「甄愛慈善基金」 ，為弱勢人士提供「及時雨」。甄子丹感謝大會認同，表示今日可以和眾多前輩一起領獎深感榮幸。傑出華人獎的份量和意義十分重大，給予他更大的動力去拍好每一部戲，做好每一件事，並認為這種壓力是正常且健康的。甄子丹續說，自己作為社會一份子及公眾人物，未來將會繼續和不同的慈善機構合作，更會為社會做一個好的榜樣。
大會亦表揚影后惠英紅雖然出身清貧家庭，但憑藉個人的努力及才華，成為現今華語史上最具影響力的女演員之一。對於大會嘉許其演藝成就及其以孜孜不倦的上進之心激勵後輩及提攜新人，紅姐表示今次獲頒世界傑出華人奬項，跟以往獲電影奬項感覺十分不同，這個奬是更全面，自己覺得很開心、很榮幸。這幾年著重於青年栽培和慈善工作，亦有到撒瑪利亞防止自殺會做義工聽電話熱線。自己特別喜歡教青少年和小朋友，但不是教拳腳，而是教畫畫、分享思想，講人生大道理，希望用自己的正能量教導他們。
得獎者背景多元廣泛 專業人士成就非凡
今屆世界傑出華人獎得獎者均在其行業或專業範疇取得非凡成就， 背景多元廣泛，除了有來自學術界的香港科技大學校長葉玉如教授 ，亦有來自杭州西湖大學的施一公教授；至於醫學界代表則有香港的林順潮醫生，商界代表則有榮利集團（國際） 有限公司董事盧金榮。本屆得獎者中女性力量尤為突出，包括曾任中國電力國際有限公司董事長李小琳、資深傳媒人傳媒企業家楊瀾、中國頂尖時尚藝術家郭培及在科技界享負盛名的孫丹。
頒奬嘉賓陣容盛大
世界華人頒奬盛典頒奬嘉賓陣容盛大，主禮嘉賓包括英皇集團主席楊受成、全國政協常委及香港貿易發展局主席林建岳、 全國政協常委及香港特區行政會議非官守議員高永文、全國政協經濟委員會副主任容永褀、全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長、大公報、香港文匯報社長李大宏、原香港大學校務委員會主席梁智鴻、旭日國際集團主席蔡志明、富衛集團主席馬時亨、全國政協委員、香港立法會議員蘇長荣、四洲集團創辦人兼主席戴德豐、華昇診斷中心董事長胡定旭、北京奧運福娃之父韓美林、香港體育學院董事局主席鄧竟成等亦蒞臨主禮。