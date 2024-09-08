張藝謀、張國立、甄子丹及惠英紅獲頒「世界傑出華人」楊受成親授獎項

由世界華商投資基金會主辦的「第十八屆世界傑出華人獎」頒獎典禮於香港會議展覽中心會議廳圓滿舉行。為了表揚華人在世界各地對社會及國家的貢獻和影響，世界華商投資基金會在2003 年創辦「世界傑出華人獎」，頒授予在世界各地於各專業範疇中表現傑出，貢獻良多之華人，其中包括諾貝爾得獎者、政界、商界、科研界、影視界等知名人士。

