伙記辦大事｜歐陽震華直言ViuTV唔係友台 曾入ICU：醫生話我本來走咗！
撰文、圖片：東方新地
歐陽震華《伙記辦大事》宣傳 反問「仲有咩友台」
歐陽震華（Bobby）新劇《伙記辦大事》正式開播，面對ViuTV的強勁攻勢，無綫派出收視福將應對，新劇暫時口碑不錯。近日受訪被問到如何看待友台ViuTV，竟直言「仲有咩友台」，更指自己停留在80年代的ATV，明顯無將ViuTV放入眼內。他更笑指收視已達40點，預料將會有70點收視，然而近年無綫收視只徘徊20-30點。
歐陽震華差點踏入鬼門關
13年的年初二，歐陽震華因食物落錯隔導致急性肺炎，昏迷需要送入院搶救，更一度住入深切治療部，情況嚴重，差點踏入鬼門關成為植物人的Bobby，嚇到太太同一班好友勁擔心，好在Bobby福大命大最後蘇醒，出院時他更忍唔住爆喊，多謝太太一直細心照顧，此後Bobby對人生有所領悟。
為健康月花過十萬買食材
近年Bobby開始減產，頂盡一年一劇，堅持「半年休息，半年工作」，除為身體健康著想，亦希望多啲時間陪太太，二人住在位於白建時道的豪宅，Bobby的養生生活足以媲美富豪級，其頂級養生法同燒錢無分別。據知太太傅潔嫻系出名門，自細已經成日食燕窩，仲要食最貴最頂級的血燕，當年因為Bobby患急性肺炎，血燕可以補肺養陰、止肺虛性咳嗽、減少肺氣病變，所以家中長期入定貨，再加上日日食冬蟲夏草，Bobby每月花費在補品食材方面都過十萬。早前Bobby又帶住太太傅潔嫻去跑馬地的中藥店掃貨，他一入去就叫老闆拿出多種花膠讓他揀，因為花膠都有分公乸，Bobby拿起花膠研究了很久，極品花膠售價不菲，Bobby不敢自把自為，見他與太太商量後才大手入貨。
hea住做唔辛苦北上直播當做騷
在太太的悉心照顧下，Bobby的健康指數提升，他於與娘家無綫滿約後已沒有續約，現在專注內地發展，以往做慣跟得老婆的傅潔嫻，亦放心讓Bobby獨自返國內賺人仔，近年Bobby除了上內地綜藝節目，更不停接商演活動，最近連非常流行的直播帶貨都做埋。日前Bobby飛往上海先隔離十四日，習慣生活多姿多釆的他在隔離期間悶到拍無聊視頻放上微博，終於捱過可以出關，他即出街食飯呼吸新鮮空氣，首次為內地購物網做直播節目帶貨，Bobby以港式普通話做直播，非常搞笑，後來他索性講廣東話，網民一樣受落。
離開無綫不用再捱更抵夜拍劇，Bobby可以選擇自己喜歡的工作去做，生活無壓力的他，最大的壓力就是要守住自己的健康，正式登六的Bobby，除了有燕窩、蟲草與花膠作為最強補身後盾外，最大功勞就是他的賢內助傅潔嫻。