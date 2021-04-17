feat_1202_14

伙記辦大事｜歐陽震華直言ViuTV唔係友台 曾入ICU：醫生話我本來走咗！

東方新地 - 娛聞

已過六十大壽的歐陽震華（Bobby）識得錫身唔會亂溝酒飲，近年在賢妻的嚴密監控下，要堅守有節制的識飲識食生活，又不時進補調理身體，家中冬蟲草與燕窩長食長有，Bobby更以乾瑤柱作為零食，識得滋陰補腎。早前Bobby與太太傅潔嫻去跑馬地幫襯相熟中藥店，親手選購大大塊的厚花膠，Bobby的頂級養命法雖然有效用，不過需要有一定的財力，絕對唔係人人食得起。新劇《伙記辦大事》開播，歐陽震華直指ViuTV唔係友台，即無放過ViuTV入眼？

撰文、圖片：東方新地

歐陽震華《伙記辦大事》宣傳 反問「仲有咩友台」

歐陽震華（Bobby）新劇《伙記辦大事》正式開播，面對ViuTV的強勁攻勢，無綫派出收視福將應對，新劇暫時口碑不錯。近日受訪被問到如何看待友台ViuTV，竟直言「仲有咩友台」，更指自己停留在80年代的ATV，明顯無將ViuTV放入眼內。他更笑指收視已達40點，預料將會有70點收視，然而近年無綫收視只徘徊20-30點。

《伙記辦大事》結合喜劇、警匪及律政元素，一改一貫警匪或律政劇的作風及故事發展，以全新角度演繹警察、律師與黑幫互相牽連的故事
新劇開播，歐陽震華飾意外調查組總督察。
嚟緊又有新劇《伙記辦大事》，會同老友萬綺雯合作。
劇中會與老友萬綺雯合作。

歐陽震華差點踏入鬼門關

13年的年初二，歐陽震華因食物落錯隔導致急性肺炎，昏迷需要送入院搶救，更一度住入深切治療部，情況嚴重，差點踏入鬼門關成為植物人的Bobby，嚇到太太同一班好友勁擔心，好在Bobby福大命大最後蘇醒，出院時他更忍唔住爆喊，多謝太太一直細心照顧，此後Bobby對人生有所領悟。

七年前 Bobby在友人家開 P，無酒不歡的他當晚喝過大量酒，凌晨時分突然昏迷被送入ICU，經搶救十二小時度過危險期，令太太傅潔嫻嚇餐飽，Bobby出院時更與太太一起爆喊。
七年前 Bobby在友人家開 P，無酒不歡的他當晚喝過大量酒，凌晨時分突然昏迷被送入ICU，經搶救十二小時度過危險期，令太太傅潔嫻嚇餐飽，Bobby出院時更與太太一起爆喊。
早前Bobby與多年好拍檔宣萱上無綫節目 《諸朋好友》 接受崔建邦與張秀文訪問，太太傅潔嫻亦陪住錄節目。
早前Bobby與多年好拍檔宣萱上無綫節目 《諸朋好友》 接受崔建邦與張秀文訪問，太太傅潔嫻亦陪住錄節目。
Bobby在訪問中大談當年入院經歷，病情曾一度非常危殆，福大命大的他真係死過翻生。
Bobby在訪問中大談當年入院經歷，病情曾一度非常危殆，福大命大的他真係死過翻生。

直擊歐陽震華跑馬地親手揀花膠 曾入ICU：醫生話我本來走咗！

為健康月花過十萬買食材

近年Bobby開始減產，頂盡一年一劇，堅持「半年休息，半年工作」，除為身體健康著想，亦希望多啲時間陪太太，二人住在位於白建時道的豪宅，Bobby的養生生活足以媲美富豪級，其頂級養生法同燒錢無分別。據知太太傅潔嫻系出名門，自細已經成日食燕窩，仲要食最貴最頂級的血燕，當年因為Bobby患急性肺炎，血燕可以補肺養陰、止肺虛性咳嗽、減少肺氣病變，所以家中長期入定貨，再加上日日食冬蟲夏草，Bobby每月花費在補品食材方面都過十萬。早前Bobby又帶住太太傅潔嫻去跑馬地的中藥店掃貨，他一入去就叫老闆拿出多種花膠讓他揀，因為花膠都有分公乸，Bobby拿起花膠研究了很久，極品花膠售價不菲，Bobby不敢自把自為，見他與太太商量後才大手入貨。

早前Bobby駕駛其戰車前往跑馬地中藥店，一身潮裝打扮的他精神狀態非常之好
早前Bobby駕駛其戰車前往跑馬地中藥店，一身潮裝打扮的他精神狀態非常之好
入到中藥店更笑指鏡頭與本刊記者打招呼。
入到中藥店更笑指鏡頭與本刊記者打招呼。
Bobby左右手拎住兩塊大花膠，笑到好似執到金一樣
Bobby左右手拎住兩塊大花膠，笑到好似執到金一樣
太太傅潔嫻就坐在後面如太后出巡一樣，等老公慢慢揀花膠。
太太傅潔嫻就坐在後面如太后出巡一樣，等老公慢慢揀花膠。
中藥店內有不同種類的花膠，膠多眼亂令Bobby心大心細，他與老闆傾到雞啄唔斷又自己出手逐塊揀。
中藥店內有不同種類的花膠，膠多眼亂令Bobby心大心細，他與老闆傾到雞啄唔斷又自己出手逐塊揀。
Bobby不時轉身問太太意見，夫婦二人有商有量。
Bobby不時轉身問太太意見，夫婦二人有商有量。

直擊歐陽震華跑馬地親手揀花膠 曾入ICU：醫生話我本來走咗！

除了買貴價花膠外，Bobby對羅漢果都好有興趣，問完一輪又入手一大袋。
除了買貴價花膠外，Bobby對羅漢果都好有興趣，問完一輪又入手一大袋。

直擊歐陽震華跑馬地親手揀花膠 曾入ICU：醫生話我本來走咗！

hea住做唔辛苦北上直播當做騷

在太太的悉心照顧下，Bobby的健康指數提升，他於與娘家無綫滿約後已沒有續約，現在專注內地發展，以往做慣跟得老婆的傅潔嫻，亦放心讓Bobby獨自返國內賺人仔，近年Bobby除了上內地綜藝節目，更不停接商演活動，最近連非常流行的直播帶貨都做埋。日前Bobby飛往上海先隔離十四日，習慣生活多姿多釆的他在隔離期間悶到拍無聊視頻放上微博，終於捱過可以出關，他即出街食飯呼吸新鮮空氣，首次為內地購物網做直播節目帶貨，Bobby以港式普通話做直播，非常搞笑，後來他索性講廣東話，網民一樣受落。

上月中Bobby飛去上海工作，先要在酒店隔離十四日，他幾乎日日都拍片放上微博，又敷面膜又搞爛gag，可見他在隔離期間真的很無聊。
去年Bobby飛去上海工作，先要在酒店隔離十四日，他幾乎日日都拍片放上微博，又敷面膜又搞爛gag，可見他在隔離期間真的很無聊。
悶了十四日的Bobby表示感到自由的可貴，終於可以離開酒店出外食飯。
悶了十四日的Bobby表示感到自由的可貴，終於可以離開酒店出外食飯。

離開無綫不用再捱更抵夜拍劇，Bobby可以選擇自己喜歡的工作去做，生活無壓力的他，最大的壓力就是要守住自己的健康，正式登六的Bobby，除了有燕窩、蟲草與花膠作為最強補身後盾外，最大功勞就是他的賢內助傅潔嫻。

Bobby隔離完畢後第一項工作就是為內地的購物網做直播帶貨，亦是他首次做網購生招牌。
Bobby隔離完畢後第一項工作就是為內地的購物網做直播帶貨，亦是他首次做網購生招牌。
Bobby做直播帶貨當做騷咁做，美容用品與食物他都現場試用，就連不沾鍋與刀都有得賣，Bobby活潑生鬼的肢體動作與唔鹹唔淡的國語，令網民睇得好開心。
Bobby做直播帶貨當做騷咁做，美容用品與食物他都現場試用，就連不沾鍋與刀都有得賣，Bobby活潑生鬼的肢體動作與唔鹹唔淡的國語，令網民睇得好開心。

讀者留言

熱門文章

 