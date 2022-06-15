余德丞拍片狂踩食物難食 收餐廳第二封公開信促道歉 解決唔到法庭見
余德丞批餐廳難食惹禍
余德丞早前聯同YouTuber「9BoThew 膠保廢」拍攝了一條「香港最伏餐廳」影片，到港式扒房餐廳試食蒜蓉汁羊架意粉、牛肋骨配牛肝菌汁意粉、黑椒牛扒意粉。他們批評羊架有膻味、牛肝菌汁有化學膠味，每次吃完都臉容扭曲，狀甚痛苦，更要飲大量水沖走口中殘餘的味道。余德丞在片中直言：「人生試過最難食！」
老闆報警再兩度發信要求親自道歉
早前疑似餐廳老闆看完影片，留言表示會從法律途徑追究，仲要告埋YouTube。6月7日餐廳老闆終在Facebook page承認會控告余德丞等三人誹謗罪名：「刚（剛）從警署回舖，這次向三位youtuber起訴，從三方面，刑事詐騙調查，民事盗用場地和招牌索償，並在高院作诽谤（誹謗）索償，下星期內应（應）可發出第一張傳票。。。在香港何處可遇到有教養的人？今天可在深水埗警署遇到位，警長6258。。。。。。。。我的自尊，來自自我反省，謙冲（沖）自牧，但对（對）一些失實惡意的批评（評）是不会（會）聽，珍惜時間，光陰溜走如指間沙。」
第一封公開信
日前（10日），餐廳老闆再於Facebook page發公開信要求余德丞親自道歉，文中他指已入稟區域法院，指父親節（19日）前仍沒有收到余德丞的回覆就會再有下一步行動，必會追究到底。他強調，余德丞可以任何方式傳達道歉，若選擇親自前往餐廳，老闆將親自傳授最近創作的「牛魔王街頭舞」：「余德丞先生：這是你的公開信，請笑納！我不要金！不要銀！只要你說對不起三個字！由今天至父親節那天止，若收不到你傳達的對不起，咁，控告閣下的第二套馬車和第三套馬車，會同時開動。余先生，對不起三個字，用任何方式傳達都可以，倘若親自前來，我會教你最近創作的牛魔王街頭舞，此舞表達出人生的，生老病死和酸甜苦辣。」去到11日，餐廳老闆於Facebook page表示：「我要打的官司已進入司法程序，2022年7月21日早上開審。」
涉事YouTuber「9BoThew 膠保廢」表示若事件已經進入法律程序，則不便回應。而余德丞接受傳媒訪問時就不欲多談，指自己只是分享食物的感受，又認為食東西是很個人口味。
第二封公開信
餐廳老闆發出第一封信後，余德丞至今仍未有任何道歉的行動，昨日(14日)餐廳老闆作公開第二封公開信，內容是再三勸余德丞出來誠懇道歉，老闆更指若對方道歉，會把給特首林鄭月娥的愛轉移給他。
網民反應兩極 全因一句風向改變被鬧爆
不少網民大讚余德丞在片中表現出色搞笑，很放得開，力撐他只是「有嗰句，講嗰句」，更表示人人都有主觀意見，並無扭曲事實，又指老闆本人都有問題，力撐余德丞不用道歉。但有網民睇完老闆公開信，就指余德丞擅自走入餐廳拍片，而且批評餐廳內的牛肉湯的肉是「回收」得來，食評中的確有不實的評論：「初時我都覺得餐廳老闆有問題，但睇清內容，原來佢話個湯的肉係回收再用，就當然要有證據先得啦，無證據我係老闆都告佢啦。」、「無徵求同意起人地間舖拍攝就唔係幾好。就算難食都可以直接同店主反應，甚至要求退錢或換過啱食嘅嘢。」
32歲富二代終離巢 擔心TVB決定令媽媽受傷害
身為前港隊泳將的余德丞（Dickson）練得一身fit爆身材，結實的胸肌和肌肉一覽無遺，除了身材了得之外，年僅32歲的他已經有多年的主持經驗，集可愛、陽光、帥氣於一身，加上不俗的演技相信前途無可限量，單是一個傻氣的笑容已經融化一眾少女的芳心了！有網民覺得他的側顏跟陳曉東有點相似。
余德丞主持過多個體育節目、兒童節目和音樂節目，如「里約奧運會」外景主持、《Think Big 天地》、《我的神奇音樂之旅》等等，同時都是因此而漸漸為人所熟悉。
直到上個月1日，他突然於個人YouTube Channel拍片宣布離巢。不過在講述離巢感想的影片中，他重提2018年心律不正昏迷入院搶救一事，當時有報道指他的媽媽跪求一位風水師為他點燈續命，隨後余德丞其實很想澄清他與媽媽根本不認識此人：「但公司認為最好嘅回應方法，就係唔好回應，由得佢過啦，遲啲就無嘢㗎喇，所以最後，佢哋就話『多謝關心，我無回應會』。但其實我唔明白點解會當無件事發生，啱就啱，錯就錯啦，如果我係有我就話有啦，但而家咁回應，咪會導致好多人揣測。但我哋當初做呢個決定，有冇諗過嗰個影響會一路延伸去到四、五年之後，甚至呢樣嘢會根深蒂固入咗人哋個心，佢哋永遠諗起我都係諗起呢件事呢？」他最擔心媽媽會受傷害：「到呢一刻，可能好多人心目中，我能夠坐到喺呢一度，就係因為我媽咪跪求為我點燈續命。」
余德丞將在《口水多過浪花》由客席主持成為正職主持，但不說不知道，原來他是位富二代，身家背景也來頭不少。除了一身的才華之外，他的身家背景也來頭不少，含著金鎖匙出身的他於加拿大出生且家境富裕，他的爸爸從事物流，自小與家人同住跑馬地大坑道嘉園的2,000萬豪宅，更一度與郭富城為鄰居。早年他更與媽媽共同持有海怡半島市值800萬物業，有指全家坐擁近半億的資產，簡直是有潛力的「鑽石王老五」。
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