余德丞拍片狂踩食物難食 收餐廳第二封公開信促道歉 解決唔到法庭見

余德丞 （Dickson）離開無綫後作多方面發展，除加入電台做DJ，更專心發展KOL網紅事業。早日他與其他YouYuber合作拍片，去餐廳試食畀評語，他在其中一條片中狠批食物不如預期所想，結果令餐廳老闆盛怒報警。事後餐廳老闆在社交平台寫長文，要求他在父親節前要親自道歉，昨日餐廳再公開第二封信，促請余德丞出來真誠道歉。