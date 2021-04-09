李寶安辭任無綫副主席5月提早退休 愛將余詠珊跟隨他辭職

無綫大股東黎瑞剛日前高調狠批無綫，直斥電視台老化、節目老化、製作技術落後、內部山頭文化等五項缺失。隨即傳出無綫副主席及行政總裁李寶安辭職消息，被傳媒追問被辭職消息，李寶安以「fake news」回應，不過今日下午證實將於5月26日股東會後提早退休。

文：東方新地 ｜圖：東方新地