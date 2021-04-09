李寶安辭任無綫副主席5月提早退休 愛將余詠珊跟隨他辭職
文：東方新地 ｜圖：東方新地
李寶安離任消息得以證實後，即傳出愛將余詠珊會隨他辭職，經記者追問下，余詠珊本來指未有確切日期，其後再表示會於四月尾辭職。汪明荃對李寶安退休一事，大讚對方有貢獻﹗
余詠珊當日一句：「炒人有理﹗」一語成讖
曾志偉、王祖藍被召擔任無綫要職後，無綫立即大變天，首當其衝是與志偉傳不和的余詠珊，早前無綫發放內部通告，獨攬綜藝大權多年的余詠珊正式被調離綜藝科，並由曾志偉全面接管其本來職務，掌管星夢娛樂的余詠珊老公何哲圖則告辭職﹗余詠珊當年入主無綫，風頭一時無兩，整頓架構連番裁員，當日余詠珊在專訪中振振有詞話：「炒人有理﹗」更直指無綫不適合她，因為內部如宮廷鬥爭，一語成讖﹗
上場即裁員：「最理想係每年cut 5%人」
余詠珊再次回歸無綫，接掌何麗全離任後一直空缺的綜藝科總監，新官上位的余詠珊連番裁員，接受本刊專訪時，她直言：「一間公司最理想嘅狀態，係每年cut5%人，然後請番5%新人，喺我心目中唔係裁員，而係更新，我哋係一個電視台，唔係一份政府工，唔係一班人好開心然後做到退休，你喺一間老咗嘅公司，最終咪一齊退休，成間公司冇晒囉﹗」
余詠珊：喺宮廷鬥爭中，我只係小學生
對於外傳無綫system是由余詠珊、曾勵珍同樂易玲三個，互相扣住，對此system有何意見？余詠珊直指不喜權鬥：「我覺得我最值錢就係我可以用好少錢去打場好似好漂亮嘅仗，TVB係一個完全唔適合我嘅地方。我性格太坦白，我想學顧慮你感受，但我唔識，入到去咪一入侯門囉，喺個宮廷鬥爭入面，我就係嗰個小學生。我覺得自己焦頭爛額㗎，我其實係好唔鍾意呢個狀況。我又唔鍾意嗰啲權嘅，我真係唔係樂小姐（樂易玲）又唔係珍姐（曾勵珍），我鍾意閂埋門，花好多力諗嘢。另外，我返嚟第二件事，係我哋個行業係應該搵人承傳，到佢哋開始穩陣，我就走㗎嘞！因為我唔鍾意喺個宮廷裡面生活。」
撐洪永城黃翠如值得捧
入主無綫後覺得自己有乜代表作，余詠珊謙虛話：「冇呀，冇作品OK，我知道自己做緊乜囉！等於大家成日話我力捧洪永城、黃翠如，我做咗咁多年電視，我真係覺得有啲人係應該得嘅，大家以為佢哋咁熟，合作拍節目梗係好睇，唔係！因為佢哋性格本身都可愛！當我諗住搵洪永城、黃翠如做節目，公司有反對嘅聲音，我覺得佢哋完全係入屋嘅人嚟。我有失敗㗎！我以為自己會有個天下無敵好紅嘅節目，叫做《瘋狂歷史補習社》，但個節目嘅rating唔係我想像中咁。本來做完《瘋狂歷史補習社》做《瘋狂英文補習社》，你知香港啲英文又衰，又可以嘲笑啲大陸餐牌，但我都唔係好敢開，我驚我無聊嘅幽默感冇人覺得有趣。」
稱阻遏換獎歪風
身為TVB高層，老公何哲圖(Herman)之前係另一間唱片公司高層嘅時候，被人指黑箱作業？對此余詠珊話：「我返TVB嘅時候，我好顧忌，顧忌到同音樂related嘅嘢我盡量唔去開會，或者我話我唔發表意見，但好多時令我好難過，因為嗰時我聽到好多：『Sandy，我費事累你啦！所以我抽起咗Herman隻歌。』或者『我哋專登唔畀獎佢，費事累你啦！』去到後期發生咗啲問題，有一次有個大show，十二個歌手，十一個都係Paco（黃柏高）旗下，嗰時我先出聲。到公司自己開唱片公司，Herman入咗嚟，變咗係TVB嘅人，對我嚟講太好嘞，忽然間所有問題解決咗，我冇晒嗰種尷尬。」
做實事從來唔受藝人送禮呢套
對於外傳TVB藝員好鍾意送禮畀高層，余詠珊咁答：「大家都知我唔係好鍾意，但耐唔耐，可能有人去完旅行，會送啲餅仔，有一次我好餓，見到有盒嘢，拆開全部係燕窩，然後我先check係邊個拎嚟，同佢講：『唔好搞，我唔使。第一，你送咗畀我，唔等於我會幫到你，因為如果咁樣幫你我都問心有愧，第二，我唔係嗰啲人囉！』我好怕呢啲關係，我連出去見人（指應酬）都冇，點會想你送啲嘢畀我，然後我畀番啲嘢你？如果我受咗，例如你送咗個四萬蚊嘅銀包畀我，將來你話：『Sandy，我想開嚿嘢做。』我畀唔畀你呢？咁我無端端咪變成你嘅奴隸囉！同埋你變成我最大嘅壓力囉！」
怕江郎才盡：「我人生未遇過一個各方面叻我好多嘅人﹗」
經常被指肯創新的余詠珊亦怕有日江郎才盡，余詠珊話：「我foresee到有日我會deteriorate（退化），我覺得我依家仲係好嘅狀態，我一生人就係希望自己喺創作上係個叻人，其他有咩成就、想唔想搵好多錢、坐好高位，我完全冇呢個諗法。我花咁多力令自己叻，所以我好aware自己唔叻㗎！依家我都相信自己仲喺狀態，因為仲有好多叻嘅人肯跟我做嘢，如果啲人慢慢離開我，我應該感覺到，到時就應該退落嚟！你問我驚唔驚江郎才盡、有人叻過我？我驚！因為我人生裡面未遇過一個人，係我覺得佢做同我相同嘅嘢，各方面佢叻我好多！我未遇過。」
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