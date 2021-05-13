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擊戰｜28歲余逸思《美選D.n.A.》出身 升級成ViuTV重點推介8大藝人

東方新地

余逸思（Yoshi）近年在ViuTV曝光率急升，繼早前在節目《辣伙頭開火》和《貼身36 》現身後，近日又有份參加《擊戰》做主持。今年ViuTV五周年台慶，更公佈余逸思成為該台重點推介的8大藝人之一，公司將重點培訓，實行力谷Yoshi衝出國際！

撰文：東方新地｜圖片：東方新地、余逸思IG、ViuTV劇集截圖

余逸思《美選D.n.A.》出身 升格ViuTV重點推介乎8大藝人

余逸思（Yoshi）入行前職業為模特兒兼化妝師，2016年透過參加選美真人騷節目《美選D.n.A.》加入ViuTV，之後主力拍旅遊和真人騷節目，以高䠷健美的身形加上甜美的笑容，令觀眾留下深刻印象。近日Yoshi參演節目《擊戰》做主持，美貌不比十位女參加者輸蝕。今年為ViuTV五周年台慶，余逸思更升格成為該台重點推介8大藝人之一，將有機會衝出國際，有指現正上戲劇班。

余逸思為現正熱播的節目《擊戰》主持之一。（圖片來源：節目截圖）
余逸思為現正熱播的節目《擊戰》主持之一。（圖片來源：節目截圖）
余逸思以陽光形象為人所熟悉。（圖片來源：余逸思IG）
余逸思以陽光形象為人所熟悉。（圖片來源：余逸思IG）
余逸思選美出身，不時於社交平台大晒三點式照片。（圖片來源：余逸思IG）
余逸思選美出身，不時於社交平台大晒三點式照片。（圖片來源：余逸思IG）
余逸思非常喜愛互外活動。（圖片來源：余逸思IG）
余逸思非常喜愛互外活動。（圖片來源：余逸思IG）
余逸思的長腿亦非常有睇頭！（圖片來源：余逸思IG）
余逸思的長腿亦非常有睇頭！（圖片來源：余逸思IG）

余逸思孖沈殷怡玩貼身綑鎖

余逸思（Yoshi）與Shirley在讀書時期因為聯校活動認識，進而成為閨密，去年4月更展開了同居生活，除了《貼身36》外，兩人已先後在兩輯《辣伙頭》和《金剛旅神團》中合作過，在熒幕前後都默契十足。她更會同閨密「Double S 」沈殷怡（Shirley）雙雙被手銬鎖住，大玩「身貼身」長達36個鐘的真人騷！

《貼身36》孖沈殷怡挑戰真人騷 27歲余逸思玩貼身綑鎖

Yoshi透露與Shirley的同居生活中，由她負責買餸煮飯，沈殷怡則負責洗碗。
Yoshi透露與Shirley的同居生活中，由她負責買餸煮飯，沈殷怡則負責洗碗。
近日Yoshi在節目《辣伙頭·開火》中和Shirley、陳海寧及黃奕晨組成一隊，分別接受經營Food Court、Cafe、茶餐廳等挑戰，期間更要被嘉賓食客挑機，令Yoshi一度壓力爆煲而爆喊。
近日Yoshi在節目《辣伙頭·開火》中和Shirley、陳海寧及黃奕晨組成一隊，分別接受經營Food Court、Cafe、茶餐廳等挑戰，期間更要被嘉賓食客挑機，令Yoshi一度壓力爆煲而爆喊。
Yoshi、陳海寧與Shirley等眾位美女更會著上性感比堅尼在沙灘比賽，非常吸睛。
Yoshi、陳海寧與Shirley等眾位美女更會著上性感比堅尼在沙灘比賽，非常吸睛。
早前在《調教你男友》中，Yoshi 更和Shirley向一眾男友直送女友們的愛心飯盒
早前在《調教你男友》中，Yoshi 更和Shirley向一眾男友直送女友們的愛心飯盒
Yoshi（ 左二）早前曾與金剛、Shirley、練美娟及陳俞希拍檔主持 ViuTV 旅遊節目《 金剛旅神團 》，一齊發掘東京的吃喝玩樂打卡熱點。
Yoshi（ 左二）早前曾與金剛、Shirley、練美娟及陳俞希拍檔主持 ViuTV 旅遊節目《 金剛旅神團 》，一齊發掘東京的吃喝玩樂打卡熱點。
Yoshi 早前曾孖陳韻行主持旅遊節目《 旅巫 》，前往秘魯尋訪薩滿，探索超自然力量。
Yoshi 早前曾孖陳韻行主持旅遊節目《 旅巫 》，前往秘魯尋訪薩滿，探索超自然力量。
其中一集應工作人員要求打旅程起行前最後一通電話，因為對未來的旅程充滿未知和恐懼，Yoshi忍不住爆喊。
其中一集應工作人員要求打旅程起行前最後一通電話，因為對未來的旅程充滿未知和恐懼，Yoshi忍不住爆喊。
Yoshi 曾在2016年參加 ViuTV 舉辦的選美節目《 美選 D.n.A. 》，成功奪得魔鬼組第一名兼全場總亞軍，冠軍為奪得天使組第一名的羅伊婷。
Yoshi 曾在2016年參加 ViuTV 舉辦的選美節目《 美選 D.n.A. 》，成功奪得魔鬼組第一名兼全場總亞軍，冠軍為奪得天使組第一名的羅伊婷。

《貼身36》孖沈殷怡挑戰真人騷 27歲余逸思玩貼身綑鎖

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