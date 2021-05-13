擊戰｜28歲余逸思《美選D.n.A.》出身 升級成ViuTV重點推介8大藝人
余逸思（Yoshi）近年在ViuTV曝光率急升，繼早前在節目《辣伙頭開火》和《貼身36 》現身後，近日又有份參加《擊戰》做主持。今年ViuTV五周年台慶，更公佈余逸思成為該台重點推介的8大藝人之一，公司將重點培訓，實行力谷Yoshi衝出國際！
撰文：東方新地｜圖片：東方新地、余逸思IG、ViuTV劇集截圖
余逸思《美選D.n.A.》出身 升格ViuTV重點推介乎8大藝人
余逸思（Yoshi）入行前職業為模特兒兼化妝師，2016年透過參加選美真人騷節目《美選D.n.A.》加入ViuTV，之後主力拍旅遊和真人騷節目，以高䠷健美的身形加上甜美的笑容，令觀眾留下深刻印象。近日Yoshi參演節目《擊戰》做主持，美貌不比十位女參加者輸蝕。今年為ViuTV五周年台慶，余逸思更升格成為該台重點推介8大藝人之一，將有機會衝出國際，有指現正上戲劇班。
余逸思孖沈殷怡玩貼身綑鎖
余逸思（Yoshi）與Shirley在讀書時期因為聯校活動認識，進而成為閨密，去年4月更展開了同居生活，除了《貼身36》外，兩人已先後在兩輯《辣伙頭》和《金剛旅神團》中合作過，在熒幕前後都默契十足。她更會同閨密「Double S 」沈殷怡（Shirley）雙雙被手銬鎖住，大玩「身貼身」長達36個鐘的真人騷！