擊戰｜28歲余逸思《美選D.n.A.》出身 升級成ViuTV重點推介8大藝人

余逸思（Yoshi）近年在ViuTV曝光率急升，繼早前在節目《辣伙頭開火》和《貼身36 》現身後，近日又有份參加《擊戰》做主持。今年ViuTV五周年台慶，更公佈余逸思成為該台重點推介的8大藝人之一，公司將重點培訓，實行力谷Yoshi衝出國際！

撰文：東方新地｜圖片：東方新地、余逸思IG、ViuTV劇集截圖