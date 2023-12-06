共建美好社區大匯演｜七台聯播近百位歌手藝人參與！12.9西九舉行

共建美好社區大匯演｜「區選繽紛日」將於12月10日舉行，政府計劃於本週六（12月9日）晚上7時至10時，在西九文化區竹翠公園舉辦一場大型戶外音樂會，名為「共建美好社區大匯演」，將有逾百名歌手參與，並將由七個電視台聯播。門票將於12月6日下午1時起，在20間民政諮詢中心免費派發，總共約有4,000張門票供市民取得。