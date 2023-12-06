共建美好社區大匯演｜七台聯播近百位歌手藝人參與！12.9西九舉行
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共建美好社區大匯演｜「區選繽紛日」將於12月10日舉行，政府計劃於本週六（12月9日）晚上7時至10時，在西九文化區竹翠公園舉辦一場大型戶外音樂會，名為「共建美好社區大匯演」，將有逾百名歌手參與，並將由七個電視台聯播。門票將於12月6日下午1時起，在20間民政諮詢中心免費派發，總共約有4,000張門票供市民取得。
共建美好社區大匯演｜晚上7時起七台聯播灣仔海濱現場表演+攤位遊戲
特區政府將於12月9日晚上7時至10時，在西九文化區竹翠公園舉行一場戶外音樂會，名為「共建美好社區大匯演」。此次大匯演的節目將由本港七台聯播，包括無綫電視、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城電台以及商業電台。
與此同時，灣仔的HarbourChill海濱休閒站和沙田公園露天劇場將同步舉辦匯演的衛星場地活動。這些場地將不僅轉播西九大匯演的節目，還將提供現場表演和攤位遊戲，供市民參與和享受。
共建美好社區大匯演｜西九海濱水上煙火+無人機表演
香港旅遊發展局亦將於十二月九日晚上八時，在西九文化區藝術公園海濱長廊附近的海面上舉辦「冬日維港水上煙火」表演。此外，在晚上九時正，將在西九文化區M+博物館東南方的海面上演一場超過1,200架無人機的飛行表演。市民屆時可以在西九文化區藝術公園海濱長廊附近觀賞這兩個表演，而這些表演也將在西九大匯演現場和兩個衛星場地進行直播。
共建美好社區大匯演｜大會司儀
屆時逾20位司儀，分別於3個場地助陣。
|共建美好社區大匯演
|大會司儀
|無綫電視
|汪明荃、陳貝兒、朱凱婷、麥美恩、陸浩明、區永權、鄭衍峰、吳幸美
|ViuTV
|蔡宛珊
|HOY TV
|敖嘉年
|鳳凰衛視
|林燕玲、
|香港電台
|李志剛、阮頌揚、鄧添樂、柳冕、范莎莎、成家宏
|新城電台
|范振鋒、林伽遙、T.Max
|商業電台
|余宜發
共建美好社區大匯演｜演出嘉賓
表演嘉賓方面陣容鼎盛，近百位歌手及藝人將匯聚西九文化區竹翠公園、灣仔及沙田帶來連場音樂、歌舞的精彩演出。
Sundaykiss將為你持續更新表演嘉賓名單。
共建美好社區大匯演｜門票民政諮詢中心免費派發
「共建美好社區」大匯演的門票將於12月6日下午1時起，在20間民政諮詢中心派發，共有約4,000張。而當晚亦會在灣仔和沙田民政諮詢中心設立「衛星場地」，每個場地有300張門票。所有入場券均免費派發，每人限取兩張同一場地的門票。
20間民政諮詢中心詳細地址及資料：請按
共建美好社區大匯演｜鄺美雲、黎耀祥、陳豪等藝人大合唱
「共建美好社區大匯演」MV——《獅子山下 共建美好社區》由鄺美雲打頭陣，一眾藝人一人一句的方式合唱，當中包括劉威煌、許靜韻、蘇永康、鍾鎮濤、歐瑞強、張衛健、車沅沅、李龍基等歌手，以及「麥包」麥長青、阮兆祥、黎耀祥、陳豪，還有由劉丹率領一眾《愛‧回家》演員。
圖片來源：共建美好社區大匯演MV資料或影片來源：Youtube@RTHK 香港電台